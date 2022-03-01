أبوظبي، الإمارات: أعلنت شركة حديد الإمارات، المصنّع المتكامل الرائد للحديد والصلب في الشرق الأوسط، عن إبرام مذكرة تفاهم مع "الشركة الوطنية للصناعة والمناجم المريتانية" بهدف الوقوف على جدوى تأسيس شركة مشتركة لإنتاج مكورات خام أكسيد الحديد.

وبموجب هذه الاتفاقية الممتدة لـ 18 شهراً، والتي وقعها كل من سعادة المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أركان والرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، والسيّد محمد التلميدي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للصناعة والمناجم، ستبحث الشركتان سُبل التعاون والخطط المشتركة بخصوص إنتاج مكورات خام أكسيد الحديد، الذي يُعد المادة الأولية المستخدمة في وحدات الاختزال المباشر للحديد.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أركان والرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: "يأتي تعاوننا مع الشركة الوطنية للصناعة والمناجم في إطار جهودنا المبذولة نحو ترجمة أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة و مشروع 300 مليار" وتحقيق الاكتفاء الذاتي. ولا شك أن زيادة إنتاج المعادن والمواد عالية الجوّدة سيدعم الصناعات الوطنية كما سيرسّخ مكانة الدولة كمركز دولي رائد على خارطة التصدير، وبالتالي سيعزز حضورنا في أكثر من 50 دولة مستوردة لمنتجات ’حديد الإمارات’. وتكتسب استثماراتنا في إنتاج هذه المادة الخام الأساسية أهمية كبيرة، إذ ستوفر إمدادات مستقرة وثابتة من الخامات الأولية التي ستعزز مرونتنا في مواجهة التحديات والتقلبات التي تشهدها السوق العالمية للمواد الخام، كما سيدعم خطط نموّنا الطموحة الرامية إلى توسيع نطاق محفظتنا لتشمل منتجات الحديد المسطحة".

ومن جانبه، قال السيّد محمد التلميدي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للصناعة والمناجم: "ندرك أهمية اتفاقيتنا المبرمة مع شركة حديد الإمارات، لأنها ستضطلع بدور محوري في تمهيد الطرق أمام ضخ استثمارات كبيرة تعود بالنفع على الطرفين وستدعم الصناعة والمجتمعات المحلية بشكل عام في دولة الإمارات وموريتنا. وستساهم مثل هذه المشاريع المتخصصة في إنتاج مكورات خام الحديد، على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تسريع وتيرة التنمية داخل صناعة الصلب الإقليمية كما ستعزز إمكاناتها التنافسية في السوق الإقليمية والعالمية. وتمتلك موريتانيا أكبر احتياطات من خام الحديد في الوطن العربي وأفريقيا، تُقدر بـ 1.5 مليار طن، ونحن حريصون دائماً على إبرام شراكات استراتيجية تمكننا من استغلال ثرواتنا المعدنية وتوظيفها على النحو الأمثل".

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن حديد الإمارات:

حديد الإمارات إحدى أكبر الشركات الرائدة والمتكاملة في مجال إنتاج الحديد والصلب على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها. وتعتبر حديد الإمارات، شركة تابعة لشركة أركان لمواد البناء «أركان» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز "أركان". تأسست حديد الإمارات عام 1998، وتسخر الشركة أحدث التقنيات المبتكرة والمتطورة في مصانع الدرفلة، كما أنها تزود الأسواق المحلية والعالمية بمنتجات نهائية عالية الجودة، بما فيها حديد التسليح، ولفائف أسلاك الحديد، والمقاطع الإنشائية والألواح الارتكازية.

حديد الإمارات أكبر منتج للمقاطع الإنشائية الثقيلة والضخمة والمنتج الوحيد للألواح الارتكازية المسحوبة على الساخن في المنطقة؛ وهي رابع مصنّع للصلب على مستوى العالم يحصل على شهادة نظام الجودة للمنتجات النووية من الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين ASME. أول شركة لصناعة الحديد الصلب في العالم تقوم بالتقاط انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. وتتطابق منتجات الشركة مع معايير أنظمة المباني الخضراء المحلية والدولية، كما تعتبر حديد الإمارات أول شركة مصنعة للحديد والصلب على مستوى المنطقة وواحدة من 50 شركة على مستوى العالم يتم اعتمادها وفق معايير نظام (LEED) للأبنية الخضراء. وتلعب الشركة دورًا رياديًا في بناء مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المساهمة الفاعلة في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، ومئوية الإمارات 2071، عبر تنويع الاقتصاد ورفد الأسواق المحلية بمنتجات ذات مواصفات عالية، وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة للكوادر الوطنية الموهوبة.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

محمد دقامسه

رئيس قسم الإعلام والإتصال

حديد الإمارات

هاتف محمول: 0564144143

البريد الإلكتروني: Mohammad.daggamseh@emiratessteel.com

أو

إيهاب خطاب – محرر أول

حديد الإمارات

هاتف محمول: 0527109043

البريد الإلكتروني: ehab.khattab@emiratessteel.com

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022