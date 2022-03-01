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رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة، اليوم فعاليات النسخة التاسعة من قمة العرب للطيران، الحدث الرائد لقطاع الطيران والسياحة في المنطقة، وذلك في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة.
انطلقت الدورة الحالية للقمة تحت شعار "طريق القطاع نحو التعافي" بمشاركة المئات من خبراء القطاع الدوليين والمحليين وممثلي وسائل الإعلام الذين ناقشوا مجموعة متنوعة من موضوعات الطيران والسياحة. ومنذ تأسيسها، نجحت القمة بترسيخ مكانتها كمنصة رائدة لتسليط الضوء على متطلبات وآفاق قطاع الطيران في المنطقة. واستهدفت دورة هذا العام وضع خارطة طريق للتعافي بعد جائحة "كوفيد-19"، ونشر الرسائل الأبرز الناجمة عن مناقشة الموضوعات والقضايا المهمة، وتبادل المعارف لمساعدة لاعبي القطاع على توحيد جهودهم للارتقاء بقطاعي الطيران والسياحة.
وتحظى قمة العرب للطيران بدعم واسع من الحكومات العربية. وانعقدت نسخة عام 2022 بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وبدعمٍ من شركاء القطاع الدوليين مثل "إيرباص"، و"سي إف إم"، و"العربية للطيران" و"تيركيش تيكنيك"، و"كولينز إيروسبيس" وغيرهم.
ويتميز "مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات"، الذي استضاف نسخة هذا العام من قمة العرب للطيران، بمرافق الاجتماعات المتطورة والأنيقة التي يوفرها. ويعد أول وجهة آمنة للاجتماعات في العالم نظراً لحصوله على شهادة "بيرو فيريتاس"، الشركة العالمية الرائدة في خدمات الفحص والاختبار، وختم "السفر الآمن" من المجلس العالمي للسفر والسياحة. وتأتي هذه الشهادة في أعقاب تطبيق المركز لسلسلة بروتوكولات السلامة والأمان التي حددتها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة لتمكين مزودي خدمات الضيافة وتنظيم الفعاليات من الوصول إلى أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى السياسات الداعمة والتوجيهات الاحترافية حول تدابير السلامة والتعقيم.
للاطلاع على أحدث المستجدات بخصوص قمة العرب للطيران: www.arabaviationsummit.net؛ تويتر @AAviationSummit.
#بياناتحكومية
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