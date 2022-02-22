تعزيزاً لدورها الريادي وبصفتها شريكاً رئيسياً للمؤتمر

مشاركة حاضنة الأعمال in5 كشريك رئيسي لبرنامج "مسار البداية" الخاص بالمؤتمر

الشركات الناشئة ضمن الحاضنة ستسلط الضوء على تقنيات صناعة الأغذية والذكاء الاصطناعي سلسلة من الجلسات الاستشارية ضمن مشاركة الحاضنة عبر تنظيم فعالية "ركن الإرشاد والاستشارات"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت حاضنة الأعمال in5 المتخصصة في تمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة عن مشاركتها في "مؤتمر ستيب 2022" كشريك رئيسي لـ"مسار البداية" حيث ستشارك خلاصة خبراتها الممتدة لعقد من الزمان ما يسهم في تعزيز مفاهيم الابتكار وريادة الأعمال في الإمارة والمنطقة، من خلال فرص الإرشاد والترويج الحصرية التي تقدمها الحاضنة عبر منصتها في المؤتمر في مدينة دبي للإنترنت خلال الفترة من 23 إلى 24 فبراير.

وتستعرض الحاضنة نماذج ناجحة لـ 10 من شركاتها الناشئة الرائدة في مجال التكنولوجيا ضمن مؤتمر ستيب، كما يمكن لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة من الاستفادة القصوى من سلسلة من الجلسات الاستشارية التي يقدمها نخبة من الخبراء في فعالية "ركن الإرشاد والاستشارات" (in5 Mentor’s Corner).

وفي هذا الإطار ونيابة عن حاضنة الأعمال in5، قال ماجد السويدي، المدير العام لمدينة دبي للإعلام: "نجحت دبي في السنوات العشرين الماضية بإنشاء بيئة أعمال تنافسية عالمية، وبرزت كوجهة عالمية للمواهب ورواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم. ويعود الفضل في ذلك لما تمتلكه الإمارة من بنى تحتية متطورة إلى جانب اللوائح المحفزة لتنمية الأعمال التجارية، بما يعزز من جاذبية الإمارة على المستوى العالمي، لأصحاب الفكر والمواهب وأصحاب الأعمال المستقلين والطموحين".

وأضاف السويدي: "تواصل حاضنة الأعمال in5 جهودها الرامية إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم، ويسعدنا أن نستعرض قصص نجاح نموذجية لمجموعة من الشركات الناشئة التي انطلقت عبر الحاضنة. ونتطلع لمشاركتها التي ستعكس مستوى ريادة الأعمال المتقدم ليس فقط في حاضنتنا، ولكن في المنطقة ككل".

وفيما يلي لمحة عن الشركات الـ 10 الناشئة ضمن in5 والمتخصصة بصناعة الأغذية والمشروبات والذكاء الاصطناعي، وغير ذلك، والتي ستكون حاضرة في مؤتمر ستيب 2022:

بيزر (Beezr)

تطبيق البرمجيات كخدمة، قائم على السحابية بدون كود، يمكّن مستخدمي الأعمال من بناء أنظمة داخلية وأتمتة أعمالهم بسرعة باستخدام تقنية بدون كود.

كونسيرج لينكس (Concierge Links)

أول منصة للحجز عبر الإنترنت، وهي تربط خدمات السياحة من قبل الجولات النهارية والمطاعم والتأجير، بكونسيرج الفنادق أو الشقق المفروشة أو بيوت العطلات.

مواقع التصوير

سوق عبر الإنترنت يربط الأشخاص الذين يرغبون في إتاحة ممتلكاتهم لالتقاط الصور، مع أشخاص يبحثون عن أماكن تصوير فيديو أو تصوير فوتوغرافي مثالية.

غرينر جروب (Greener Crop)

تعمل غرينر جروب على تمكين الزراعة الرأسية في الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال مجموعة من الخدمات، من إنشاء المزارع وصيانتها إلى إدارة النمو وتسويق المنتجات.

جروبتش (Grubtech)

منصة متخصصة بتحويل صناعة الخدمات الغذائية من خلال نظام تشغيل مصمم لهذا الغرض للمطابخ السحابية وعمليات المطاعم متعددة القنوات، وتعمل المنصة على زيادة السرعة في الأداء ورفع الجودة في جميع المجالات من خلال توحيد الأنظمة المنعزلة وجمع البيانات القيّمة لتعزيز العمليات.

هامبليس (Hamples)

منصة أخذ العينات الرقمية الحديثة، وتعمل على تبسيط عملية اكتشاف المنتجات، وهي خاصة بمنتجات التجميل والعناية بالطفل والخدمات المنزلية والألعاب عبر الإنترنت وغير ذلك.

تقنية لاب واي (LabY Technology)

تقوم لابي بتطوير أدوات التعليم الافتراضي لتشكيل مستقبل التعلم الإلكتروني وإتاحة الوصول إلى أولئك الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى المعدات والمختبرات المناسبة.

ميستار (Mestar)

منصة تدريب على الذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين إعداد أهدافهم وتحقيقها باستخدام تفاعلات روبوتات المحادثة المبرمجة مسبقاً، أثناء تلقي النصائح المخصصة.

مستر ريغيمن ( Regimen)

منصة مخصصة لرعاية العلامات التجارية العالمية المتخصصة بالجمال، وإنتاجها مع توجيه محادثة هادفة حول العناية بالنفس.

تقنية سلسلة التوريد (Supply Chain Tech)

تم تصميم هذه الشركة الناشئة للشركات التي تدير سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، وهي تقوم بمراقبة تغذية الإنترنت بحثاً عن إشارات الاضطرابات المحتملة، كما تسمح للعملاء بالتنبؤ بنقص الإمدادات أو التأخير أو الإلغاء.

يذكر أن مسار البداية في مؤتمر ستيب، وبشراكة استراتيجية مع (in5)، سيتناول واقع الشركات الناشئة بشكل كلي، من خلال الكلمات الرئيسة والجلسات الحوارية والمناقشات المثمرة. وسيغطي المؤثرون العالميون في مجال التكنولوجيا والفضاء الرقمي قصص النجاح، والنظام البيئي لريادة الأعمال، بالاضافة الى الموضوعات ذات الأهمية مثل وجمع الأموال والاستثمار، وعمليات الاستحواذ والاكتتاب العام، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أكثر الشركات الناشئة نجاحاً والتي تكتسب زخماً واهتماماً كبيرين.

ومن الجدير بالذكر أنّه منذ إنشاء in5 مكنت الحاضنة أكثر من 500 شركة ناشئة، ربعها تقودها وتديرها رائدات أعمال، وهو ما يقرب من ضعف المتوسط الإقليمي للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء، وفقاً للبنك الدولي. وفي عام 2021، حققت الشركات الناشئة في الحاضنة استثمارات بقيمة 1.4 مليار درهم إماراتي من خلال رأس المال الاستثماري والمستثمرين الممولين، ما يؤكد مكانة دبي الرائدة كوجهة جذابة للمواهب وريادة الأعمال. وتقدم in5 خمس مزايا رئيسة للأعضاء، وهي حضانة الأعمال، ومساحات العمل الإبداعية، والإرشاد والاستشارات، والوصول إلى أكثر من 400 ورشة عمل وفعالية سنوية، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى المستثمرين.

#بياناتشركات

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