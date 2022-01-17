يتم إطلاق إنفراكورب لإدارة محفظة أصول للبنية التحتية وأراضي للتطوير تقدر قيمتها بأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي

من المتوقع أن ينعكس ذلك إيجاباً على ربحية المجموعة وجودة ميزانيتها العمومية خلال العام

المنامة: أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية ("جي إف إتش" أو "المجموعة") اليوم عن فصل استثماراتها في البنية التحتية تحت شركة إنفراكورب ("الشركة") من ضخ رأسمال يزيد على مليار دولار أمريكي في البنية التحتية والأصول المطورة ذات الصلة في الشركة الجديدة المتخصصة بالاستثمارات التي تركز على تسريع نمو وتطوير أصول وبيئات البنية التحتية المستدامة عبر منطقة الخليج والأسواق العالمية.

سوف تقوم الشركة بإدارة محفظة تصل قيمتها الى 3 مليارات دولار أمريكي من أصول البنية التحتية، بما في ذلك ما يقرب من 250 مليون قدم مربع من أراضي التطوير في الخليج وشمال إفريقيا وجنوب آسيا المخصصة للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. سوف تركز الشركة بشكل خاص على الاستثمارات التي تهدف لتطوير المجتمعات، والاستثمار في اللوجستيات، التقنيات التي تدعم الاستدامة ومصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أصول البنية التحتية الاجتماعية عبر قطاعي التعليم والرعاية الصحية.

وقال السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية، " يسعدنا أن نعلن عن هذه العملية الهامه لجي إف إتش، والتي ستعزز وضعنا المالي بشكل أكبر من خلال فصل خط أعمال أصول البنية التحتية الخاصة بنا إلى شركة متخصصة مستقلة و جديدة عبر شركة ”إنفراكورب“. تأتي الشركة استجابة للحاجة الكبيرة والفرصة المتاحة لاستثمارات القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية المستدامة، تماشيا مع توجه الاقتصادات العالمية إلى أن تصبح أكثر إنصافا ووعيا اجتماعيا وبيئيا. هناك حاجة إلى مستويات غير مسبوقة من رأس المال لترقية وتطوير الأسس المستدامة، وإنفراكورب في وضع جيد لتكريس رأس مالها ورؤيتها وأخلاقياتها في الاستثمارات التي تدعم النمو المستدام. مع إطلاق الشركة، فإننا نستجيب أيضا لطلب ورغبة المستثمرين، في المنطقة والعالم، للفرص التي لا تحقق عوائد قوية فحسب، بل توفر أيضا تأثيرا كبيرا في المعايير الاجتماعية والبيئية والحوكمة. يرتبط الاستثمار في البنية التحتية المستدامة ارتباطا وثيقا بالتقدم الاجتماعي والاقتصادي، ومن ثم تركز إنفراكورب على زيادة رأس المال وتوظيفه للمساعدة في تلبية احتياجات التنمية الاستراتيجية مع تعزيز الرفاهية الاقتصادية والعوائد لجميع المستثمرين.

وواصل السيد الريس، "بالإضافة إلى ذلك، فإن توجيه أصول البنية التحتية من جي إف إتش إلى إنفراكورب سوف يسمح للمجموعة بالتركيز بشكل أكبر على الأصول المالية، مع السماح لشركة إنفراكورب بإدارة وتحقيق العوائد من أصول البنية التحتية والعقارات التي لها دورة استثمار أطول من الأنشطة المصرفية. نعتقد أن هذه الخطوة سوف تنعكس بشكل إيجابي على نتائج جي إف إتش وجودة ميزانيتنا العمومية، وسوف نتطلع أيضا إلى إدراج شركة إنفراكورب في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي على مدار الـ 24 شهرا القادمة وإصدار صكوك خضراء، مما يحقق قيمة أكبر ويوفر فرصة فريدة للمستثمرين."

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عن "مجموعة جي إف إتش المالية":

تعد جي إف إتش واحدة من المجموعات المالية الأكثر أهمية في منطقة الخليج، والتي تتضمن: إدارة الأصول، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية التجارية والتطوير العقاري. وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والهند. مجموعة جي إف إتش مدرجة في كل من بورصة البحرين، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي .

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زهراء طاهر

المدير التنفيذي

هاتف:0097339630997

البريد الالكتروني: ztaher@finmarkcoms.com

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