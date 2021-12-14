ستوفر المجموعة منتجات واحدة من العلامات التجارية الأكثر رواجاً للمستهلكين في مصر والعراق استناداً إلى شراكتها الممتدة على مدار 40 عاماً مع Nike

الشرق الأوسط : أعلنت "جي أم جي"، الشركة الرائدة في قطاع العافية وبيع وتوزيع مُنتجاتٍ لمحفظة متنوعة من العلامات التجارية المحلية والدولية المتخصصة بقطاعات الرياضة والأغذية والصحة، عن حصولها على الحقوق الرسمية لإدارة وتوزيع وبيع منتجات علامة Nike في مصر والعراق بدءاً من الربع الثالث 2022 عبر قسمها المتخصص بالرياضة "جي أم جي للرياضة".

ويجسد توسيع عقد "جي أم جي" لتوزيع منتجات علامة Nike فصلاً جديداً من فصول نمو الشراكة الطويلة والممتدة على مدار 40 عاماً بين الطرفين. وكانت "جي أم جي" قد أبرمت أولى اتفاقياتها مع Nike في عام 1982 بهدف توفير منتجاتها عالية الجودة لمزيد من المستهلكين في العالم العربي. واعتباراً من عام 2010، تتولى "جي أم جي" توزيع منتجات Nike في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي هذا السياق، قال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جي أم جي": "منذ تأسيسها، عملت ’جي أم جي‘ في إطار رؤيتها الرامية إلى تحقيق النمو إلى جانب شركائها. ونفخر اليوم بالبناء على شراكتنا المستمرة منذ أربعة عقود مع Nike والارتقاء بهذه العلاقة نحو آفاق جديدة لنعمل معاً على تلبية احتياجات المزيد من المستهلكين في مصر والعراق. ويتمتع قسم "جي أم جي للرياضة" اليوم بمكانة رائدة على مستوى قطاع متاجر التجزئة الرياضية في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه يشتهر بتقديم طيف من تجارب العلامة الفريدة للمستهلكين. ونتطلع قدماً لتوسيع نطاق هذه التجارب بحيث تشمل هذه الأسواق الجديدة في عام 2022".

وبحلول شهر يونيو 2022، ستصبح "جي أم جي" الموزع الرسمي لعلامة Nike في مصر، حيث ستغطي كامل محطات رحلة العملاء المتكاملة من إدارة العلامة التجارية وصولاً إلى أنشطة البيع بالتجزئة والتوزيع.

وكانت "جي أم جي" قد أطلقت عملياتها مؤخراً في السوق العراقية تحت مظلة قسمها الرياضي "جي أم جي للرياضة"، حيث أعلنت عن خططها لافتتاح عدد من متاجر البيع بالتجزئة ضمن مواقع بارزة في جميع أنحاء العراق. كما افتتحت المجموعة أول متاجر "سن اند ساند سبورتس" التي تعد إحدى علامات "جي أم جي" في العراق ضمن "مول زيونة" الشهير في العاصمة بغداد، وتخطط لافتتاح سبعة متاجر أخرى في مواقع متميزة في العراق على مدار السنوات الأربع المقبلة.

وقدمت "جي أم جي" أكثر من 120 علامة تجارية في أسواقها، وتسعى إلى تشجيع أنماط حياة أكثر صحة ونشاطاً عبر أقسامها الأربعة وهي: "جي أم جي للرياضة" و"جي أم جي للمنتجات الغذائية" و"جي أم جي للرعاية الصحية" و"جي أم جي للمنتجات الاستهلاكية". وتجتمع هذه الأقسام تحت مظلة رؤية وضعتها "جي ام جي" خصيصاً لإلهام الناس وتشجيعهم على تحقيق النجاحات بأسلوب بسهم في بناء عالم أفضل.

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حول جي أم جي

تعد "جي أم جي" مجموعة متكاملة في مجال العافية واللياقة، وتختص ببيع وتوزيع وتصنيع محفظة رائدة من العلامات التجارية العالمية والمحلية ضمن قطاعات الرياضة والصحة والغذاء. وتتمحور رؤية المجموعة حول جعل العالم مكاناً أفضل عبر إلهام العملاء على مواصلة السعي لتحقيق النجاح. وتمتد استثمارات المجموعة اليوم عبر أربعة أقسام هي: "جي أم جي للرياضة" (GMG Sports) و"جي أم جي للمنتجات الغذائية" (GMG Food) و"جي أم جي للرعاية الصحية" (GMG Health) و"جي أم جي للمنتجات الاستهلاكية" (GMG Consumer Goods). وتحت إدارة ملاكها، عائلة باقر، تحولت "جي أم جي" إلى شركة عالمية رائدة تضم تحت مظلتها مجموعة من أكثر العلامات التجارية شهرة ونجاحاً في العالم في قطاع العافية. وتزاول الشركة نشاطها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، وتقدم أكثر من 120 علامة تجارية عالمية إلى مناطق عملها.

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