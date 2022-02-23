مجموعة من أبرز قادة الأعمال ورواد القطاع العقاري ينضمون إلى جيه إل إل لتفعيل حضورها القوي في المنطقة

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت جيه إل إل، الشركة الرائدة في الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، عن تعيين مجلس إدارة غير تنفيذي يتألف من مجموعة من الشخصيات البارزة في عالم الأعمال في المملكة العربية السعودية.

ويتولى المجلس الجديد مهمة مُساعدة جيه إل إل للمضي قُدماً في توجهاتها الاستراتيجية بالمملكة على المدى المتوسط والطويل، فضلاً عن تقديم المشورة بشأن التطورات التجارية الرئيسية التي تشهدها الشركة في المملكة.

وبموجب القرار الجديد، ينضم إلى جيه إل إل كُلٌّ من السيد جهاد بن عبدالرحمن القاضي الرئيس التنفيذي لشركة الرياض للتعمير، بصفة رئيس المجلس، وهوازن نزيه نصيف نائب الرئيس للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والشؤون الخارجية في شركة نسر (ناشونال إنرجي سيرفيسيز ريونايتد كورب)، ومحمد الخرس رئيس مجلس إدارة شركة إنوفست العقارية، ومصعب المهيدب الرئيس التنفيذي لقطاع الترفيه في مجموعة المهيدب.

ويتمتع أعضاء فريق المجلس الجُدد برصيد وافر من الخبرات والإمكانات المتنوعة التي ستمنح شركة جيه إل إل العديد من المزايا الاستراتيجية. وشغل جهاد قُبيل تولي دوره الجديد منصباً إدارياً رفيعاً في صندوق الاستثمارات العامة حيث أشرف على إدارة الأصول في الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية التابعة للصندوق.

ومن جانبها، شغلت هوازن مجموعة من الأدوار المتنوعة مع العديد من الشركات المحلية والعالمية، بما في ذلك كريستيز والعليان والمملكة القابضة. ويُعد محمد بدوره واحداً من أبرز الشخصيات في القطاع العقاري، ويتمتع بخبرة تمتد في مجالات الإدارة والمبيعات والاستثمارات وخدمة العملاء والخدمات المصرفية. بينما ينضم مُصعب إلى المجلس مزوداً بخبرة مهنية طويلة اكتسبها من خلال موقعه كرئيسٍ تنفيذي لشركة مصدر للتجهيزات الفنية، ورئيسٍ لمجلس إدارة شركة مصدر لمواد البناء.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تييري ديلفو الرئيس التنفيذي لشركة جيه إل إل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: "نحن متحمسون لاتخاذ الخطوة التالية لشركة جيه إل إل في المملكة العربية السعودية، كما يسرنا أن تنضم هذه الأسماء البارزة من خبراء القطاع إلى عضوية مجلسنا غير التنفيذي. ونجحنا منذ انطلاق عملياتنا في المملكة منذ أكثر من عقد، في تحقيق نمو هائل جعلنا إحدى أهم الشركات الاستشارية في السعودية. ويُمثل الإعلان عن هذه التعيينات إنجازاً كبيراً بالنسبة لشركة جيه إل إل في هذه السوق المهمة، إذ لا تقتصر مزاياه على ما ستجلبه من معارف وخبرات واسعة، بل فيما تُشكله من خطوة ضخمة لتكريس جهود توطين قيادات الشركة بالتزامن مع الاعتماد على مزيج مدروس بعناية من الخبراء العالميين".

ويعمل لدى شركة جيه إل إل، التي يعود حضورها في المملكة إلى 12 عاماً مضت في مكاتب الرياض وجدة والخُبر، ما يزيد عن 300 موظف في جميع أنحاء المملكة. ونجحت جيه إل إل في ريادة السوق من حيث تقديم خدمات الاستشارات التنموية في المملكة، في مجالات إدارة المشاريع وإدارة البرامج وإدارة عمليات البناء وإدارة التكاليف والاستشارات الاستراتيجية لتطوير المشاريع، فضلاً عن تقديم الاستشارات في مجالات المعاملات وأنشطة التقييم.

وتُعدّ جيه إل إل من أوائل شركات الاستشارات العقارية التي أسست حضورها في المملكة العربية السعودية، وعملت منذ ذلك الحين على دعم رؤية المملكة، حيث قدّمت بنجاح مجموعةً من الخدمات الاستشارية لباقةٍ من أضخم مشاريع التطوير العقاري في المملكة، مثل مركز الملك عبدالله المالي، ومدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، وغيرها من المشاريع العملاقة التي تُنجزها هيئة تطوير بوابة الدرعية، بالإضافة إلى ما قدّمته الشركة من خدمات استشارية تنموية للعديد من مشاريع التطوير التي تنضوي تحت مظلة مشروع نيوم، أول مدينة ذكية في المملكة.

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