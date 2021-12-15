دينو فاركي يشارك في جلسات حوارية مباشرة مع الطلاب للاستماع لآرائهم واقتراحاتهم

الطلاب من كافة الأعمار يناقشون عدداً من القضايا في مدارسهم ويطرحون الحلول

تتضمن المبادرة إطلاق استبيان لاستطلاع آراء الطلاب في مختلف مدارس جيمس للتعليم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت مجموعة جيمس للتعليم مبادرة "صوت الطلاب" إيماناً منها بأهمية الاستماع لآراء الطلاب والأخذ بعين الاعتبار اقتراحاتهم، حيث يشارك الرئيس التنفيذي دينو فاركي بسلسلة جلسات مباشرة مع ممثلين عن 122 ألف طالب وطالبة من مختلف مدارس جيمس ويستمع فيها إلى توصياتهم ومبادراتهم حول عدد من القضايا المتعلقة بمدارسهم.

وقامت ست مجموعات من التلاميذ خلال العام 2021 بمقابلة الرئيس التنفيذي ومناقشة معه أربعة موضوعات تتمحور حول "الاستعداد للمستقبل" و"التعليم الموجه حسب قدرات الطلاب واحتياجاتهم الفردية" و"جودة حياة الطلاب وسعادتهم" و"صوت الطلاب"، وقد تم تحديدها بناء على النتائج التي أظهرها استبيان استطلاع آراء أولياء الأمور في وقت سابق. كما سيصار إلى إطلاق استبيان خاص بالطلاب على مستوى مدارس جيمس الـ43 في دولة الإمارات في مايو 2022 لرصد توجهاتهم واقتراحاتهم لتحسين مدارسهم.

وقالت صاحبة فكرة المبادرة غدير أبو شمط، مديرة مدرسة جيمس الخليج الدولية ونائب الرئيس لشؤون التعليم في "جيمس للتعليم": "تعتبر جيمس صوت الطالب ركيزة جوهرية تصب في صلب عمل مدارسنا، وذلك تلبية لمتطلبات التعليم في القرن الحادي والعشرين، خصوصاً أن هؤلاء الطلاب سوف يتولون دفة القيادة في المستقبل، ولديهم أفكار وآراء بنّاءة وإيجابية للغاية حول المسارات التعليمية التي يتلقونها في مدارسهم. وقد تبنينا بالفعل في مدرستنا العديد منها ونتطلع إلى إيصال رأيهم للإدارة العليا في المجموعة، فالرئيس التنفيذي دينو فاركي متحمس للغاية وداعم قوي للمبادرات التي يقودها الطلاب كونها تشكل فرصة رائعة لتبادل الآراء حول التخطيط للمستقبل."

من جانبه، ذكر دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم: "أشعر بسعادة لا توصف حين ألتقي بهؤلاء الطلاب، فالاستماع إلى أفكارهم وشغفهم أكثر المهام متعة وقيمة في مجال عملي. تساعدنا هذه اللقاءات على معرفة تطلعات الطلاب وأن نكون على بيّنة من طموحاتهم وأفكارهم، وأتطلع بشغف للمشاركة في الجلسات المقبلة مع اللجان الطلابية، كما سيعكس الاستبيان الخاص بالطلاب أفكارهم وآراءهم من حيث الشكل والمحتوى والتوقيت".

من جهتها، قالت نورهان إبراهيم، طالبة في الصف الحادي عشر بمدرسة جيمس الدولية – الخيل، وإحدى المشاركات في الجلسات: "استمتعت كثيراً بهذه التجربة الثرية وقد لمست أن السيد فاركي كان حريصاً على إعطاء الأولوية والمساحة الكافية لجميع الطلاب المشاركين لإيصال صوتهم وطرح الحلول. كما شدد على أهمية السعي إلى تحقيق أقصى إمكاناتنا والمشاركة في الحوارات التي تحفز على التفكير، مما جعلني أرى الأمور من منظور أوسع وأشمل وشجعني على تعزيز التواصل والتعاون مع أقراني."

يذكر أن مجموعة جيمس للتعليم تنظم ثماني جلسات طلابية سنوياً مع الرئيس التنفيذي ضمن مبادرة "صوت الطلاب".

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حول مجموعة "جيمس للتعليم"

تعتبر "جيمس للتعليم" واحدةً من أضخم وأعرق مزودي خدمات التعليم الخاص من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر في العالم، وهي أيضاً أفضل خيار للتعليم الخاص رفيع المستوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتحظى المجموعة، وهي شركة محلية إماراتية تأسست عام 1959، بسجل استثنائي لناحية تنوع المناهج والخيارات التي تقدمها لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية. وتقدم "جيمس للتعليم" اليوم خدماتها لأكثر من 130 ألف طالب في 63 مدرسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي تعمل عبر شبكتها المتنامية من المدارس ومؤسستها الخيرية على تحقيق رؤية مؤسسها في توفير أرقى مستويات التعليم لكل طفل.

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