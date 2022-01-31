يقود البرنامج معالجون متخصصون ومرخصون من هيئة الصحة بدبي

يساهم البرنامج في تلبية احتياجات الطلاب وتعزيز مهارات النطق واللغة والعلاج المهني

البرنامج متاح في أربع مدارس تابعة لجيمس مع توسع مستقبلي قريب

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت مجموعة جيمس للتعليم برنامجاً مبتكراً تحت عنوان جيمس لينك "GEMS Link"، إيماناً منها بأهمية توفير تعليم عالي الجودة لجميع طلابها وضرورة إتاحة فرص متساوية لهم، حيث يهدف إلى تعزيز الدمج في المدارس عبر توفير خدمات رعاية شاملة ومتعددة التخصصات للأطفال والمراهقين الذين يعانون من صعوبات في التعلم والتطور اللغوي.

ويقود البرنامج فريق من المعالجين المتخصصين والمؤهلين على أعلى مستوى والحاصلين على ترخيص من هيئة الصحة بدبي، لتقديم علاج صعوبات التحدث واستيعاب اللغة، بالإضافة إلى العلاج المهني الذي يساعد الأطفال على القيام بالأنشطة اليومية بكفاءة. وتوفر المدارس هذه الخدمات العلاجية لعائلات جيمس بتكلفة مخفضة نسبياً لضمان حصول الأطفال على الدعم اللازم في إطار بيئة مألوفة وموثوق بها.

وأطلقت مجموعة جيمس للتعليم برنامج جيمس لينك إيماناً منها بالحاجة الملحة لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الإضافية وتذليل العقبات التي تواجههم. كما يوفر البرنامج أنظمة دعم علاجي عالية الجودة، مع ضمان استمرار تطوير مهارات المعلمين لتوفير الدعم اللازم للأجيال القادمة وتوفير كافة سبل الرعاية والتمكين لهم.

وقال فيليب طومسون، رئيس قسم الدمج في مجموعة جيمس للتعليم: "نحن ملتزمون بتزويد طلابنا بالدعم المناسب في الوقت المناسب. وتم تصميم خدمات جيمس لينك الجديدة لمنح الطلاب الدعم اللازم الذي يحتاجونه للنجاح في رحلة تعلمهم الخاصة، من خلال توفير فريق متعدد التخصصات والخبرات بالمدارس. كما يقدم البرنامج تقييماً شاملاً ومراقبة ومراجعة مرتبطة بالمنهج الدراسي. ونهدف إلى ضمان حصول الطلاب على أكثر الاستراتيجيات فاعلية التي تُعدّهم للانتقال إلى مرحلة البلوغ بأمان".

ويعمل فريق جيمس لينك بالتعاون مع المعلمين المخصصين لكل طفل بشكل فردي ومع والديه لضمان توفير التدخلات الشخصية والهادفة والمطلوبة التي تعزز تنميته الشاملة. ومن خلال إتاحة هذه الخدمات في المدرسة، سيتمكن المعلمون من اكتساب فهم أكثر عمقاً لاحتياجات الطفل بالإضافة إلى العمل على تعزيز مهاراته وتزويده بالدعم المعزز.

وسيُعتمد برنامج جيمس لينك في أربع مدارس تابعة لمجموعة جيمس للتعليم كمرحلة أولى وهي: مدرسة جيمس فاوندرز- دبي، ومدرسة جيمس فاوندرز- المزهر، ومدرسة جيمس كامبردج الدولية - دبي، ومدرسة جيمس متروبول - موتور سيتي.

من جهته، قال ماثيو بورفيلد، مدير مدرسة جيمس فاوندرز - دبي ونائب الرئيس لشؤون التعليم في مجموعة جيمس للتعليم: "لطالما كان مفهوم الدمج قريباً للغاية من قلبي كمعلم ومدير مدرسة. أشعر بالفخر والامتنان لقيادة مجموعة كبيرة ومتنوعة من سبع مدارس على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، يتشارك قادتها جميعاً الحماسة والشغف لتوفير الدعم الشامل لطلابنا. ستجعل هذه المبادرة الرائعة الخدمات التي يحتاجها بعض أطفالنا متاحة في مدرستهم وبالتالي أقرب إليهم. ونحن على يقين من أن البرنامج سيشمل المدارس الأخرى في دبي وخارجها قريباً".

ويشمل البرنامج سبل علاج النطق واللغة والتواصل للأطفال والبالغين وذلك عبر استخدام وسائل التقييم الشاملة والمراقبة وبرامج التدخل الفردي القائمة على المتابعة لكل طفل. وتركز هذه البرامج على مجالات النطق والطلاقة وتنمية المهارات الحركية اللفظية، وبدائل التواصل المعزز غير اللفظي والتواصل الاجتماعي.

وفي الوقت نفسه، يطور العلاج المهني قدرات الطفل الحركية والحسية والسلوكية والمعرفية والمهارات الاجتماعية. وستكون التدخلات مناسبة لعمر كل طفل وفي العديد من التخصصات، والهدف الأساسي منها هو تمكين الأطفال من المشاركة في الأنشطة اليومية بفعالية.

وقال نافيد إقبال، مدير مدرسة جيمس متروبول - موتور سيتي: "لن يضطر الآباء وأطفالهم الذين يحتاجون إلى الانخراط في برنامج جيمس لينك إلى القيادة لمسافات طويلة أو دفع رسوم عالية مقابل الخدمات التي يوفرها. فمن واجبنا كمؤسسة تعليمية رائدة أن نوفر هذه الخدمات التي تفيد وتنمي مدرستنا لتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات مجموعات الطلاب المتنوعة بسهولة وجودة عالية بما يخدم في نهاية المطاف طلابنا الذين يحتاجون دعماً إضافياً".

من جهته، قال أكرم طارق، مدير مدرسة جيمس فاوندرز – المزهر: "سيساهم برنامج جيمس لينك في تعزيز تواصل أطفالنا وفهمهم للغة، كما سيلعب دوراً حاسماً في تطوير استعدادهم للحياة وقدرتهم على تحقيق أحلامهم. وسيساعدنا التعاون القائم بين المدارس الأربع المشاركة في البرنامج وأطفالنا وعائلاتهم وفريق العمل المتخصص على تطوير استراتيجيات تعليمية مخصصة لتلبية الاحتياجات الفردية لكل طفل".

وتعتبر الخدمات التي يوفرها برنامج جيمس لينك خطوة إيجابية في سبيل تعزيز الدمج من خلال المدارس، حيث يسعى إلى توفير الدعم المعزز لمئات الطلاب.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول مجموعة "جيمس للتعليم"

تعتبر "جيمس للتعليم" واحدةً من أضخم وأعرق مزودي خدمات التعليم الخاص من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر في العالم، وهي أيضاً أفضل خيار للتعليم الخاص رفيع المستوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتحظى المجموعة، وهي شركة محلية إماراتية تأسست عام 1959، بسجل استثنائي لناحية تنوع المناهج والخيارات التي تقدمها لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية. وتقدم "جيمس للتعليم" اليوم خدماتها لأكثر من 130 ألف طالب في 63 مدرسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي تعمل عبر شبكتها المتنامية من المدارس ومؤسستها الخيرية على تحقيق رؤية مؤسسها في توفير أرقى مستويات التعليم لكل طفل.

للمزيد من المعلومات حول "جيمس للتعليم"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.gemseducation.com أو التواصل مع:

مينا كيوان

مدير أول علاقات إعلامية

ميماك أوجلفي

Mina.kiwan@ogilvy.com | T: 971-552426806

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022