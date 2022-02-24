أعلنت "جولدن بروكرز"، إحدى شركات الوساطة الرائدة عالمياً التي تركّز على الأدوات المالية الحديثة ومنصات التداول عبر شبكة الإنترنت، أنّها حصدت جائزتين في قمة متداولي الفوركس التي عقدت في فبراير 2022 بدبي. ووفقاً لاستطلاع المستثمرين، وقع اختيار الجهة المنظّمة لقمة متداولي الفوركس على "جولدن بروكرز" بصفتها أفضل شركة على صعيد خدمة للعملاء، ومنحتها في الوقت ذاته بجائزة الوسيط سريع النمو في تداول العملات الأجنبية "الفوركس".

وقال شادق زامين، نائب رئيس "جولدن بروكرز" دبي، في معرض تعليقه على هذا الأمر: "افتتحنا مؤخراً مكتباً للشركة في دبي. ودأبنا على تلبية الطلب المتزايد لكلّ من العملاء والمستثمرين والمتداولين في الحصول على خدمات من الدرجة الأولى تُقدّم شخصياً للعملاء، فنحن ما زلنا بأمسّ الحاجة لهذا النوع من الخدمات في عصر انتقال الموارد المالية إلى عالم شبكة الإنترنت. ويسعدني أن الجهود التي بذلناها والنتائج التي حققناها أثمرت بحصولنا على كلتا الجائزتين في قمة متداولي الفوركس".

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة عن شركة "جولدن بروكرز" المحدودة

توفر شركة "جولدن بروكرز" خدمات التداول في عقود الفروقات "سي إف دي" في مختلف المنتجات الرئيسية من قبيل تداول العملات الأجنبية "الفوركس" والسلع والمؤشرات والأسهم للمتداولين الأفراد والعملاء المحترفين.

وتجمع "جولدن بروكرز" بين التكنولوجيا الحائزة على جوائز التي تمكّن المتداولين المحترفين والأفراد من الوصول إلى أكبر الأسواق وأكثرها سيولة في العالم من خلال تقديم خدمة عملاء مُخصّصة على مدار الساعة خمسة أيام في الأسبوع عبر جميع المناطق الزمنية الرئيسية، ما يوفر تجربة تداول مثالية.

تحذير من المخاطر: تُعدّ عقود الفروقات أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية قد تؤدي إلى خسارة الأموال بسرعة نتيجة الرافعة المالية. يتوجب عليكم أن تفكروا ملياً فيما إذا كنتم تفهمون كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنتم تستطيعون تحمل مخاطر عالية بفقدان أموالكم. يرجى قراءة بيان الإفصاح عن المخاطر كاملاً.

المصدر: "ايتوس واير"

للاتصال

"إنفلوونس كوميونيكيشن"

هناء هشام

تنفيذي حسابات بقسم العلاقات العامة

البريد الالكتروني: Hana.hesham@influence-me.com

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022