PHOTO
أعلنت "جولدن بروكرز"، إحدى شركات الوساطة الرائدة عالمياً التي تركّز على الأدوات المالية الحديثة ومنصات التداول عبر شبكة الإنترنت، أنّها حصدت جائزتين في قمة متداولي الفوركس التي عقدت في فبراير 2022 بدبي. ووفقاً لاستطلاع المستثمرين، وقع اختيار الجهة المنظّمة لقمة متداولي الفوركس على "جولدن بروكرز" بصفتها أفضل شركة على صعيد خدمة للعملاء، ومنحتها في الوقت ذاته بجائزة الوسيط سريع النمو في تداول العملات الأجنبية "الفوركس".
وقال شادق زامين، نائب رئيس "جولدن بروكرز" دبي، في معرض تعليقه على هذا الأمر: "افتتحنا مؤخراً مكتباً للشركة في دبي. ودأبنا على تلبية الطلب المتزايد لكلّ من العملاء والمستثمرين والمتداولين في الحصول على خدمات من الدرجة الأولى تُقدّم شخصياً للعملاء، فنحن ما زلنا بأمسّ الحاجة لهذا النوع من الخدمات في عصر انتقال الموارد المالية إلى عالم شبكة الإنترنت. ويسعدني أن الجهود التي بذلناها والنتائج التي حققناها أثمرت بحصولنا على كلتا الجائزتين في قمة متداولي الفوركس".
#بياناتشركات
- انتهى -
لمحة عن شركة "جولدن بروكرز" المحدودة
توفر شركة "جولدن بروكرز" خدمات التداول في عقود الفروقات "سي إف دي" في مختلف المنتجات الرئيسية من قبيل تداول العملات الأجنبية "الفوركس" والسلع والمؤشرات والأسهم للمتداولين الأفراد والعملاء المحترفين.
وتجمع "جولدن بروكرز" بين التكنولوجيا الحائزة على جوائز التي تمكّن المتداولين المحترفين والأفراد من الوصول إلى أكبر الأسواق وأكثرها سيولة في العالم من خلال تقديم خدمة عملاء مُخصّصة على مدار الساعة خمسة أيام في الأسبوع عبر جميع المناطق الزمنية الرئيسية، ما يوفر تجربة تداول مثالية.
تحذير من المخاطر: تُعدّ عقود الفروقات أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية قد تؤدي إلى خسارة الأموال بسرعة نتيجة الرافعة المالية. يتوجب عليكم أن تفكروا ملياً فيما إذا كنتم تفهمون كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنتم تستطيعون تحمل مخاطر عالية بفقدان أموالكم. يرجى قراءة بيان الإفصاح عن المخاطر كاملاً.
المصدر: "ايتوس واير"
للاتصال
"إنفلوونس كوميونيكيشن"
هناء هشام
تنفيذي حسابات بقسم العلاقات العامة
البريد الالكتروني: Hana.hesham@influence-me.com
© Press Release 2022
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.