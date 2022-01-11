’جنرال موتورز‘ تسعى لتعزيز أعمالها المستقلّة لخدمات ما بعد البيع في السعودية مع التركيز على قطع وسلع الصيانة من غير منتجات ’جنرال موتورز‘

’شركة بترومين‘، الرائدة في سوق الزيوت والشحوم وخدمات السيارات في السعودية، ستعزّز موقع ’إيه سي دلكو‘ في المملكة

الشرق الأوسط – كجزء من استراتيجيتها الرئيسية المتمحورة حول رعاية العملاء وخدمات ما بعد البيع، ركّزت ’جنرال موتورز‘ توجّهها الاستراتيجي على تنمية أعمالها المستقلّة لخدمات ما بعد البيع، وأعلنت ضمن هذا السياق عن اختيار ’شركة بترومين‘ كموزّع جملة جديد لمنتجات ’إيه سي دلكو‘ في المملكة العربية السعودية. وتُعتبَر ’إيه سي دلكو‘ المورِّد الرائد إقليمياً لمنتجات ما بعد البيع وقطع غيار السيارات، وكانت قد أشارت مؤخراً إلى قيامها بإنتاج وبيع 50 مليون بطارية في المنطقة منذ العام 1998. وتُعدّ هذه الخطوة شراكة استراتيجية ستقوّي موقع الشركة في السعودية. وقد تم التوقيع على الاتفاقية يوم الأحد في 19 ديسمبر بواسطة لؤي الشرفاء، الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات ’جنرال موتورز‘ في أفريقيا الشرق الأوسط، وروهان فرنانديس، رئيس رعاية العملاء وخدمات ما بعد البيع لدى عمليات ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘، وكاليانا سيفاغنانام، الرئيس التنفيذي لدى ’شركة بترومين‘.

تُعتبَر ’بترومين‘ شركة رائدة في صناعة الزيوت والشحوم الخاصّة بخدمة السيارات في المملكة العربية السعودية، وتتوزّع خبراتها على أربعة نطاقات هي زيوت وشحوم عمليات الإنتاج والصناعة والسيارات، وخدمات السيارات، وبيع الوقود بالتجزئة، ووكالات السيارات. وهي جزء من ’مجموعة الدباغ‘ المرموقة التي تسير حالياً على الدرب الصحيح لأن تصبح إحدى أبرز 20 شركة دولية مملوكة عائلياً بالكامل بحلول العام 2025. ومع جذور عميقة تعود لسنة 1968، تتميّز ’شركة بترومين‘ بكونها تنشط في المملكة العربية السعودية منذ ما يزيد عن 50 سنة، وهي تتمتّع بخبرات تمتدّ لعقود طويلة كسبت خلالها معلومات معمَّقة وخبرات واسعة في السوق. وتتمتّع ’شركة بترومين‘ بحصّة عالية من سوق المملكة تبلغ نسبتها 40 بالمئة.

تعليقاً على هذا، قال روهان فرنانديس، رئيس رعاية العملاء وخدمات ما بعد البيع لدى عمليات ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘: "تنبثق هذه الشراكة من تفكيرنا المشترَك القائم على تعزيز النمو والعمل لتحقيق النجاح، مما يخدم هدفنا بتطوير أعمالنا المستقلّة لخدمات ما بعد البيع في المملكة العربية السعودية من خلال التركيز الدقيق على قطع وسلع الخدمات من غير منتجات ’جنرال موتورز‘. وباعتبارها موزّع الجملة الأحدث لمنتجات ’إيه سي دلكو‘ في السعودية، سوف تساعد ’شركة بترومين‘ بتنمية أعمال علامتنا التجارية وتمتين موقعنا باعتبارها رائدة بمجالها في السوق. وهذا الفصل الجديد سيعزّز حضورنا في السوق المستقل لخدمات ما بعد البيع ويمكّننا من المضي بتطوير أعمالنا في المملكة."

أما كاليانا سيفاغنانام، الرئيس التنفيذي لدى ’شركة بترومين‘، فقال: "نحن نتطلّع لتفعيل هذه الشراكة في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية خلال العام 2022. وهذه خطوة مهمّة بالنسبة إلى ’شركة بترومين‘ وشهادة على الجهود الكبيرة التي يبذلها فريقنا على الأرض والذي تمكّن من تطوير ’شركة بترومين‘ على مدى السنين الماضية لتصبح الشبكة الواسعة التي هي عليه اليوم. وتسعدنا الشراكة مع ’جنرال موتورز‘ ومشارَكة المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات معهم، إضافة لمنحهم القدرة على الاستفادة من خبراتنا عبر ما يزيد عن 700 مركز للخدمة السريعة في المملكة العربية السعودية."

تأتي هذه الخطوة لتتوافق مع الجهود الكبيرة التي تقوم بها ’إيه سي دلكو‘ لأجل تسليط الضوء على المنتجات والخدمات التي توفرها، ويتجسّد هذا عبر الشراكة دائمة التوسّع مع ’أوتوبرو‘ التي تشكّل ذراع الخدمات لدى محطّات ’إينوك‘ في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبشكل مماثل، ستقوم ’جنرال موتورز‘ من خلال العمل مع ’شركة بترومين‘ بإنشاء شبكة تجزئة مناسِبة سترتكز على الحضور القوي الذي تتمتّع به ’شركة بترومين‘، وتطوير قاعدة عملاء قوية في المملكة العربية السعودية.

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حول ’جنرال موتورز‘

’جنرال موتورز‘ (المدرَجة في سوق نيويورك المالي باسم GM) شركة دولية تركّز على تطوير مستقبل كهربائي بالكامل يتميّز بكونه شاملاً ومتاحاً للجميع. وتشكّل منصّة بطارية Ultium محور هذه الاستراتيجية التي توفر الطاقة لكل شيء بدءً من مركبات الإنتاج العام وصولاً إلى مركبات الأداء العالي. وتقوم ’جنرال موتورز‘ مع الشركات التابعة لها ومشاريع الشركات المشترَكة ببيع السيارات من خلال العلامات التجارية ’شفروليه‘، ’بويك‘، ’جي إم سي‘، ’كاديلاك‘، ’باوجون‘ و’وولينغ‘. للحصول على مزيد من المعلومات حول ’جنرال موتورز‘ والشركات التابعة لها، بما فيها ’أونستار‘، الرائدة دولياً في مجال خدمات السلامة والأمن بقطاع السيارات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني http://www.gm.com.

لمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال مع:

فادي تادرس

مدير الاتصال للمنتجات – جنرال موتورز الشرق الأوسط

بريد إلكتروني: fadi.tadros@gm.com

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