دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "جنرال إلكتريك للطيران" اختيارها شركة "بوينج" كشريك لدعم اختبارات الطيران لنظام الدفع الكهربائي الهجين التابع لها باستخدام طائرة ساب 340Bالمعدلة ومحركات المروحة العنفية CT7-9B.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل "بوينج" وشركتها الفرعية "أورورا لعلوم الطيران" على تزويد "جنرال إلكتريك للطيران" بخدمات تعديل الطائرة وتكامل النظام واختبارات نظام الطيران. وتشمل الاتفاقية أيضاً تصنيع هيكل المحرك، وتصميم واجهة وبرمجيات سطح الإقلاع، وتحليل الأداء وتكامل الأنظمة.

وتأتي هذه الاتفاقية عقب إعلان وكالة ناسا" و"جنرال إلكتريك للطيران" عن إطلاق شراكة بحثية جديدة لتطوير نظام دفع كهربائي هجين من فئة ميغاواط (MW) لإثبات قدرة وجاهزية الطائرات ذات البدن الضيق (ذات الممر الواحد). ومن المقرر إجراء اختبارات أرضية واختبارات طيران على هذه الطائرات في منتصف العقد الجاري. ويعتبر البرنامج جزءاً من مشروع اختبار أنظمة الدفع الكهربائي للطائرات التابع لوكالة ناسا، وستبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 260 مليون دولار، وتشمل استثمارات من وكالة ناسا وجنرال إلكتريك للطيران وبوينج وشركاء آخرين على مدى خمس سنوات.

وفي هذا السياق، قال محمد علي، نائب الرئيس والمدير العام للخدمات الهندسية في "جنرال إلكتريك للطيران": "يسرنا أن تتاح لنا فرصة التعاون مع بوينج لتطوير أنظمة الدفع الكهربائية والهجينة. فمشروع اختبار أنظمة الدفع الكهربائي للطائرات التابع لوكالة ناسا يمنح ’جنرال إلكتريك للطيران‘ و’بوينج‘ فرصة لتحقيق ريادة عالمية في مجال تقنيات الطيران، عبر استعراض إمكانات الدفع الكهربائي الهجين، والذي سيرسم ملامح مستقبل رحلات الطيران التجاري ويحد من الانبعاثات الكربونية".

من جهته، قال نافيد حسين، المسؤول التقني الأول في بوينج ونائب الرئيس والمدير العام لشركة بوينج للأبحاث والتكنولوجيا: "أتاحت لنا الشراكة مع ’جنرال إلكتريك للطيران‘ فرصاً استثنائية لاستعراض إمكانات تكنولوجيا الدفع الهجينة وإثبات قيمتها وجدواها. ونتطلع قدماً لأن تسهم أبحاثنا واختباراتنا المكثفة لأنظمة الدفع الكهربائية الهجينة، بما في ذلك شراكة التطوير طويلة الأمد مع وكالة ناسا، في إطلاق مشروع سيقود بلا شك إلى مرحلة جديدة من الطيران المستدام".

وسيتم إجراء كافة الأعمال الهندسية واختبارات أنظمة الطائرات في المقر الرئيسي لشركة "أورورا" في ماناساس بولاية فيرجينيا، في حين سيتم تصنيع هيكل المحرك في منشآتها بمسيسيبي وفيرجينيا الغربية.

وبدوره قال بير بيث، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "أورورا لعلوم الطيران": "بالتعاون مع ’جنرال إلكتريك للطيران‘، سنتمكن من المساهمة في تطوير أنظمة الدفع الكهربائي في النقل الجوي التجاري. ونحن فخورون بأن تسهم خبراتنا في تصنيع وتصميم أجزاء الطائرات وهندسة أنظمة الطيران واختبارها في دعم هذا المشروع الحيوي".

وعبر جهود مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات، تواصل "جنرال إلكتريك للطيران" العمل على تطوير نظام دفع كهربائي هجين عالي الأداء، بما في ذلك المحركات والمولدات ومحولات الطاقة وأنظمة إدارة الطاقة. وتلائم التقنيات الكهربائية الهجينة التي تطورها الشركة بشكل كبير وقود الطيران المستدام والهيدروجين، فضلاً عن التصاميم المتقدمة لهياكل المحركات مثل المروحة المفتوحة والتصاميم الرئيسية الجديدة للمحرك المدمج.

ويمكن لتقنيات الدفع الكهربائي الهجين توفير الوقود وتحسين أداء المحرك، الأمر الذي سيدعم جهود قطاع الطيران العالمي في تحقيق التزامه بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

وخلال أكثر من 80 عاماً دعمت خلالها العملاء في قطاع الطيران بمنطقة الشرق الأوسط، تواصل "جنرال إلكتريك" التزامها بالابتكار وتوطيد دعائم علاقات وثيقة وطويلة الأجل مع الشركاء. وخلال معرض دبي للطيران مؤخراً، وقعت "جنرال إلكتريك للطيران" اتفاقية مع طيران الإمارات لتطوير برنامج يختبر طائرة يوينغ 777-300ER المزودة بمحركات "جنرال إلكتريك" GE90 باستخدام الوقود المستدام بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2022. وفي اتفاقية ثانية وقعتها خلال الحدث، ستتعاون "جنرال إلكتريك" مع الاتحاد للطيران ضمن مبادرات لتقليص الانبعاثات الكربونية من أسطولها من طائرات بوينج 787. كما ظهرت للمرة الأولى خلال الحدث أحدث طائرة ركاب عريضة البدن من بوينج 777X، والمزودة بمحركين من "جنرال إلكتريك" من طراز GE9X.

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