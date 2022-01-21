عملت الشركة على تسريع وتيرة الابتكار وستكشف خلال "معرض ومؤتمر الصحة العربي 2022" عن أكثر من 40 تقنية وحلاً مبتكراً يتوقع لها المساهمة في تخفيف الضغوطات عن قطاع الرعاية الصحية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تماشياً مع خططها الرامية لفهم أبرز المشكلات الملحة في قطاع الرعاية الصحية وإيجاد الحلول المناسبة لها، تعتزم "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" الكشف عن عدد من الحلول التقنية المبتكرة التي تشمل كامل طيف الرعاية الصحية بالتعاون مع شركائها، بما فيها فحص المرضى والتشخيص وتخطيط العلاج والتوجيه والمراقبة، وذلك في إطار مشاركتها في "معرض ومؤتمر الصحة العربي 2022" الذي تقام فعالياته على أرض مركز دبي التجاري العالمي من 24 حتى 27 يناير الجاري.

وفي خضم الجائحة العالمية والضغوط المتزايدة على قطاع الرعاية الصحية، بادرت الشركة إلى تسريع الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية بهدف المساهمة في إحداث نقلة نوعية على صعيد تقديم خدمات الرعاية الصحية في المنطقة والعالم، وبالتالي تسهيل تقديم الخدمات وتعزيز كفاءتها للأطباء والنظم الصحية، وجعلها أكثر تخصيصاً ودقة للمرضى.

وأدى العامان الماضيان إلى الكشف عن مدى هشاشة نظام الرعاية الصحية العالمي، الأمر الذي تسبب ببروز حاجة ملحة لتقنيات وحلول جديدة بوسعها مساعدة الأطباء على التعامل مع المصابين بحالات شديدة من كوفيد-19، والأمراض المتقدمة مثل السرطان وأمراض القلب، وتراكم حالات الرعاية غير العاجلة، والتقدم في العمر بين السكان، بينما يكافحون في وجه الإنهاك ونقص القوى العاملة.

وبهدف تلبية هذه الاحتياجات، تستعرض "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" مجموعة من التقنيات والحلول الذكية خلال "معرض ومؤتمر الصحة العربي 2022"، والتي من شأنها توفير المساعدة اللازمة لأنظمة الرعاية الصحية على صعيد:

تعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية؛

الحد من مستويات الإنهاك الوظيفي بين الأطباء؛

تمكين الأطباء عبر إتاحة الوصول إلى حلول الذكاء الاصطناعي والتحليلات في المواضع والحالات التي تحتاج لذلك؛

إرساء الأسس لقطاع رعاية صحية أكثر مرونة واستدامة؛

تعزيز مستويات الوصول إلى الرعاية.

وبهذه المناسبة، قال نائل دباغ، مدير عام شركة "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وآسيا الوسطى: "في ظل المعركة المستمرة التي يخوضها قطاع الرعاية الصحية ضد الجائحة، تدرك ’جنرال إلكتريك للرعاية الصحية‘ ضرورة مساعدة الأطباء وخبراء الرعاية الصحية في المنطقة على ممارسة عملهم بصورة أكثر كفاءة للارتقاء بمستويات رعاية المرضى. فنحن نمتلك كافة المقومات اللازمة لتسخير خبراتنا ومعارفنا الطبية لمواصلة الابتكار وتقديم التقنيات والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية لدعم قطاع الرعاية الصحية في مواجهة أبرز التحديات الملحة في القطاع".

ومن خلال التعاون مع العملاء والشركاء لفهم الاحتياجات الملحة لدى خبراء الأشعة وطواقم إدارة المستشفيات، ركزت "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" على ابتكار حلول جديدة وتسخير إمكانات منصتها الذكية المخصصة لمعلومات الرعاية الصحية "إديسون" في سبيل مساعدة مقدمي الخدمات على تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والحد من الأخطاء وتسريع عملية تقديم العلاجات المناسبة وتعزيز إمكانية الوصول إلى الرعاية.

وخلال مشاركتها في دورة عام 2022 من معرض ومؤتمر الصحة العربي، تستعرض "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" قائمة جديدة من الحلول المؤتمتة والقائمة على البيانات والمدعومة بالذكاء الاصطناعي بهدف المساعدة على تعزيز مستويات الثقة التشخيصية وتخفيف أعباء الرعاية وتحسين سير العمل في أنظمة الرعاية الصحية على مستوى المنطقة:

نظام التصوير بالرنين المغناطيسي "سيجنا هيرو" ( SIGNA Hero )*: يستقي هذا النظام الجديد اسمه من أبطال الخطوط الأمامية الذين يواصلون رعاية المصابين بحالات المرض الشديد والتعامل مع التراكمات الحاصلة على مستوى تقديم الرعاية غير العاجلة، بينما يكافحون في وجه الإنهاك ونقص القوى العاملة. ويوفر نظام التصوير الجديد المزود بحقل مغناطيسي بقوة 3 تسلا (3.0T) ديناميكيات عمل جديدة والتحسينات الخوارزمية "إير ريكون دي إل" (AIR Recon DL) لمساعدة أبطال الخطوط الأمامية على تلبية أبرز الاحتياجات الملحة اليوم في قطاع الرعاية الصحية مثل تحسين الإنتاجية وتعزيز راحة المرضى والاستدامة.

يستقي هذا النظام الجديد اسمه من أبطال الخطوط الأمامية الذين يواصلون رعاية المصابين بحالات المرض الشديد والتعامل مع التراكمات الحاصلة على مستوى تقديم الرعاية غير العاجلة، بينما يكافحون في وجه الإنهاك ونقص القوى العاملة. ويوفر نظام التصوير الجديد المزود بحقل مغناطيسي بقوة 3 تسلا (3.0T) ديناميكيات عمل جديدة والتحسينات الخوارزمية "إير ريكون دي إل" (AIR Recon DL) لمساعدة أبطال الخطوط الأمامية على تلبية أبرز الاحتياجات الملحة اليوم في قطاع الرعاية الصحية مثل تحسين الإنتاجية وتعزيز راحة المرضى والاستدامة. منصة "ريفولوشن أيبكس" ( Revolution Apex ): توفر المنصة جودة استثنائية للصور وعملية تصوير منخفضة الجرعة الإشعاعية للحالات الروتينية والصعبة في العديد من مجالات الرعاية مع إمكانات سريرية محسنة وخيارات تطوير وترقية مدمجة.

توفر المنصة جودة استثنائية للصور وعملية تصوير منخفضة الجرعة الإشعاعية للحالات الروتينية والصعبة في العديد من مجالات الرعاية مع إمكانات سريرية محسنة وخيارات تطوير وترقية مدمجة. منصة "أليا" ( Allia ): تم تصميم هذه المنصة بهدف تعزيز تجربة المستخدم وتحسين كفاءة سير العمل وزيادة اعتماد إرشادات الصور المتقدمة في الممارسة اليومية، وجميعها عوامل مهمة في بيئة الرعاية الصحية التي تواجه ضغوطاً متزايدة اليوم. وإلى جانب تخصيص غرفة العمليات التدخلية أو الهجينة بضغطة زر واحدة على واجهة المستخدم، وتوظيف قدرات منصة "إديسون"، يسخر النظام قوة الذكاء الاصطناعي مع خاصية "أوتو رايت" (AutoRight)، وهي سلسلة صور تدخلية متقدمة تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ وخاصية "ليفر أسيست فيرتشوال بارينكيما" (Liver ASSIST Virtual Parenchyma)، الحل البرمجي لتوليد نماذج ثلاثية الأبعاد مصمم لتوفير مخطط افتراضي للنسيج الحشوي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي بهدف مساعدة الأطباء على محاكاة الحقن بصورة ديناميكية وتنفيذ إجراءات إصمام الكبد بكل ثقة.

تم تصميم هذه المنصة بهدف تعزيز تجربة المستخدم وتحسين كفاءة سير العمل وزيادة اعتماد إرشادات الصور المتقدمة في الممارسة اليومية، وجميعها عوامل مهمة في بيئة الرعاية الصحية التي تواجه ضغوطاً متزايدة اليوم. وإلى جانب تخصيص غرفة العمليات التدخلية أو الهجينة بضغطة زر واحدة على واجهة المستخدم، وتوظيف قدرات منصة "إديسون"، يسخر النظام قوة الذكاء الاصطناعي مع خاصية "أوتو رايت" (AutoRight)، وهي سلسلة صور تدخلية متقدمة تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ وخاصية "ليفر أسيست فيرتشوال بارينكيما" (Liver ASSIST Virtual Parenchyma)، الحل البرمجي لتوليد نماذج ثلاثية الأبعاد مصمم لتوفير مخطط افتراضي للنسيج الحشوي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي بهدف مساعدة الأطباء على محاكاة الحقن بصورة ديناميكية وتنفيذ إجراءات إصمام الكبد بكل ثقة. جهاز التصوير المحمول بالموجات فوق الصوتية "في سكان اير" ( Vscan Air ): يقدم هذا الجهاز للأطباء معلومات فوربة في نقاط الرعاية السريرية عند الحاجة. ويوفر الجهاز اللاسلكي المحمول بحجم الجيب جودة فائقة الوضوح للصور وقدرات تصوير كامل الجسم بالإضافة إلى برنامج سهل الاستخدام في متناول الأطباء. ويتيح المجس المزدوج إمكانية إجراء مسح لكامل الجسم، وذلك من خلال تدوير المجس اللاسلكي المزدوج (للمسح العميق والسطحي) وضغط زر لالتقاط الصور. ويوفر "في سكان اير" نظاماً عالي الأداء للتصوير بالموجات فوق الصوتية على شكل جهاز محمول خفيف الوزن ومصمم لتحسين تجربة المريض وتمكين الوصول إلى تكنولوجيا التصوير بالموجات فوق الصوتية – وتفعيل مشاركة المرضى من خلال المشاركة الفورية للصور بطريقة بسيطة لا تتعدى إرشاداتها مشاهدة المنطقة المستهدفة والتقاط الصور وإرسالها.

يقدم هذا الجهاز للأطباء معلومات فوربة في نقاط الرعاية السريرية عند الحاجة. ويوفر الجهاز اللاسلكي المحمول بحجم الجيب جودة فائقة الوضوح للصور وقدرات تصوير كامل الجسم بالإضافة إلى برنامج سهل الاستخدام في متناول الأطباء. ويتيح المجس المزدوج إمكانية إجراء مسح لكامل الجسم، وذلك من خلال تدوير المجس اللاسلكي المزدوج (للمسح العميق والسطحي) وضغط زر لالتقاط الصور. ويوفر "في سكان اير" نظاماً عالي الأداء للتصوير بالموجات فوق الصوتية على شكل جهاز محمول خفيف الوزن ومصمم لتحسين تجربة المريض وتمكين الوصول إلى تكنولوجيا التصوير بالموجات فوق الصوتية – وتفعيل مشاركة المرضى من خلال المشاركة الفورية للصور بطريقة بسيطة لا تتعدى إرشاداتها مشاهدة المنطقة المستهدفة والتقاط الصور وإرسالها. نظام "فوليوسن إي 10" ( Voluson E10 ): يوفر نظام التصوير بالموجات فوق الصوتية "فوليوسن إي 10" خدمات رعاية تتسم بالكفاءة والثقة في جميع الأوقات، مما يسهم في مواكبة الأطباء لأحدث الاتجاهات المعتمدة في تقديم الرعاية الصحية للمرأة. ويتمتع النظام بقدرات التصوير الأكثر تقدماً جنباً إلى جنب مع ميزات الكفاءة والأمان بهدف مساعدة الأطباء في الإجابة على استفسارات المرضى بصورة أسرع وأكثر ثقة.

يوفر نظام التصوير بالموجات فوق الصوتية "فوليوسن إي 10" خدمات رعاية تتسم بالكفاءة والثقة في جميع الأوقات، مما يسهم في مواكبة الأطباء لأحدث الاتجاهات المعتمدة في تقديم الرعاية الصحية للمرأة. ويتمتع النظام بقدرات التصوير الأكثر تقدماً جنباً إلى جنب مع ميزات الكفاءة والأمان بهدف مساعدة الأطباء في الإجابة على استفسارات المرضى بصورة أسرع وأكثر ثقة. منصة "ميوس إن إكس" ( MUSE NX ): تعمل هذه المنصة على تبسيط تدفق البيانات القلبية في جميع أنحاء القسم، لتتيح بذلك إمكانية الوصول الآمن بحسب الدور الوظيفي لجميع من يحتاجها.

تعمل هذه المنصة على تبسيط تدفق البيانات القلبية في جميع أنحاء القسم، لتتيح بذلك إمكانية الوصول الآمن بحسب الدور الوظيفي لجميع من يحتاجها. نظام التخدير "كير ستيشن 750" ( Carestation 750 ): يوفر هذا النظام علاجات تخدير مخصصة بحسب الاحتياجات الفردية لإدارة الحالات الصعبة والمتنوعة في غرفة العمليات بصورة تضمن تحقيق نتائج أفضل. وتسمح الأدوات السريرية المتقدمة للتخدير منخفض التدفق واستراتيجيات التهوية الوقائية للرئة (LPV) بالتحكم الدقيق في عملية التخدير، بينما تساعد إمكانية الوصول الموجه أو المباشر إلى الوظائف على تخفيف الضغط والتوتر في غرف العمليات الجراحية المكتظة.

يوفر هذا النظام علاجات تخدير مخصصة بحسب الاحتياجات الفردية لإدارة الحالات الصعبة والمتنوعة في غرفة العمليات بصورة تضمن تحقيق نتائج أفضل. وتسمح الأدوات السريرية المتقدمة للتخدير منخفض التدفق واستراتيجيات التهوية الوقائية للرئة (LPV) بالتحكم الدقيق في عملية التخدير، بينما تساعد إمكانية الوصول الموجه أو المباشر إلى الوظائف على تخفيف الضغط والتوتر في غرف العمليات الجراحية المكتظة. نظام "أون واتش بريديكت" (OnWatch Predict): يوفر النظام خدمات تنبؤية استناداً للمكونات الحرجة في السجلات الطبية ويستفيد من الذكاء الاصطناعي ليقدم خدمات شاملة بفضل ما يتمتع به من قدرات الاتصال النشطة والتنبؤية عن بعد، وبالتالي الانتقال بعمل منشآت الرعاية الصحية من الانقطاعات غير المتوقعة إلى تقديم الخدمات وفقاً لخطط مسبقة. ويضمن النظام تقليص الانقطاعات والسرعة في الاستجابة واتخاذ القرارات، والحفاظ في الوقت نفسه على الصور عالية الجودة، حيث ستقوم "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" بالتواصل استباقياً وتسهيل اتخاذ القرارات بسرعة بالحد الأدنى من التدخل، مما يتيح لخبراء الرعاية الصحية تخصيص المزيد من الوقت للعناية بالمرضى.

وعلى هامش مشاركتها في معرض الرعاية الصحية الرائد على مستوى المنطقة والذي يجمع أكثر من 56 ألفاً من المتخصصين في مجال الرعاية الصحية من 60 دولة، من المتوقع أن تبرم "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" عدداً من الصفقات مع مزودي خدمات الرعاية الصحية بهدف تلبية احتياجات الرعاية الصحية المتنامية في المنطقة.

وتلتزم "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" بتمكين المتخصصين في مجال الرعاية الصحية من دعم المرضى بأفضل النتائج الممكنة عبر استخدام حلول ذكية ومبتكرة ذات كفاءة عالية. واليوم، باتت "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" تعتبر بمثابة الشريك المفضل لعدد من مزودي خدمات الرعاية الصحية في المنطقة، وتتعاون بشكل وثيق مع شركائها وعملائها لتلبية الاحتياجات المتنامية لقطاع الرعاية الصحية.

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إخلاء مسؤولية عام: إن التوفر التجاري للأجهزة الطبية التي تقدمها "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" يتبع لتلبية المتطلبات التنظيمية المحلية في البلدان والمناطق. ولمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع مندوب "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية".

* ما زال النموذج 510(K) بانتظار موافقة إدارة الدواء والغذاء الأمريكية. ولم يحصل على علامة الجودة الأوروبية (CE) بعد. وليس متوفراً للبيع في الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي. ولا يتوفر للبيع في جميع الأسواق.

حول "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية"

وحدة أعمال بقيمة 19.8 مليار دولار تابعة لشركة "جنرال إلكتريك"، المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز GE. وبوصفها مزوداً رائداً لتقنيات التصوير الطبي والمتابعة والتصنيع الحيوي وعلاجات الخلايا والعلاجات الجينية، توفر "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" دقةً متناهية في عمليات التشخيص والعلاج والمتابعة من خلال الاعتماد على الأجهزة الذكية وتحليلات البيانات وغيرها من التطبيقات والخدمات. وتتمتع الشركة بخبرة تزيد عن 100 عام في القطاع ويعمل لديها ما يزيد على 50 ألف موظف حول العالم، وهي تعمل على تحقيق أفضل النتائج للمرضى ومزودي خدمات الرعاية الصحية والباحثين وشركات علوم الحياة حول العالم.. تابعونا عبر "فيسبوك" و"لينكدإن" و"تويتر" و"ذا بالس". وزوروا www.gehealthcare.com للاطلاع على المزيد من المعلومات.

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