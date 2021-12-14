في إطار مخيم الابتكار "معارف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للخمسين عاماً المقبلة"

البرنامج ساهم على مدى 5 أيام بحفز الإبداع والابتكار وتوفير حلول لتحديات جوهرية تعترض مسيرة تحول قطاع الطاقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة : نجحت جنرال إلكتريك، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (GE)، الأسبوع الماضي باستكمال برنامج مخيم الابتكار "معارف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للخمسين عاماً المقبلة" بالتعاون مع "إنجاز الإمارات".

واستقطب البرنامج، على مدار أسبوع كامل، أكثر من 200 طالبة من 5 مدارس مختلفة في دولة الإمارات تتراوح أعمارهنّ بين 15 و17 عاماً بهدف إعدادهنّ لبدء حياتهنّ المهنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والمساهمة في توجيه دفّة الابتكار عبر قطاعات مختلفة في دولة الإمارات.

وأتاح البرنامج، على مدى 5 أيام، الفرصة أمام الطالبات المشاركات للقاء كوكبة من الخبراء بينهم 50 متطوعاً من "جنرال إلكتريك" ومتحدثون رسميون ومقيّمون صبّت إرشاداتهم في تعزيز التنوع ودعم ريادة النساء مستقبلاً في ميادين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات عبر المنطقة.

وتضمنت خطة البرنامج تقسيم المشاركات إلى فرق عمل؛ حيث ُطلب منهن تقديم حل مبتكر لتحدٍّ معين يواجه مسيرة تحول قطاع الطاقة باستخدام مهارات حل المشكلات والتفكير النقدي التي تلعب دوراً جوهرياً في دعم مسار الابتكار مستقبلاً. واستعرض نخبة من مسؤولي "جنرال إلكتريك" التنفيذيين باقة من المهارات الريادية المتنوعة للمساعدة في حل التحديات المطروحة.

وخلال حضورها اليوم الأول للبرنامج، قالت ميجان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في دبي: "يقود دعم تكافؤ الفرص الاقتصادية بين الجنسين إلى تحقيق نموّ مستدام وأكثر شمولية. إلا أن العنصر النسائي يحتاج إلى مزيد من التمكين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات المعروفة بتطورها السريع وتأثيرها القوي. ومن هذا المنطلق، تلتزم بعثة الولايات المتحدة الأميركية في دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين ودعم الجيل القادم من رائدات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات".

من جانبها، قالت داليا المثنى الرئيس لشركة "جنرال إلكتريك" في دولة الإمارات والرئيس العالمي للشؤون الاستراتيجية والعمليات في الأسواق العالمية: "طوال البرنامج الذي استمر لمدة أسبوع مع إنجاز، سُعدنا بالتعرف على عمق مواهب الشابات الطموحات اللواتي أظهرن شغفاً وذكاءً وحباً كبيراً للاستكشاف، واهتماماً منقطع النظير بموضوع إزالة الكربون وكانت أفكارهن واستفساراتهن ملهمة للغاية. وكشركة عالمية تهتم وتراعي المجتمع المحلي الذي تعمل به، تؤمن ’جنرال إلكتريك‘ بالدور المحوري الذي سيؤديه الجيل القادم في بناء مستقبل دولة الإمارات المزدهر، ونؤمن بأن البرامج من هذا النوع ستسهم في تطوير كوادر العمل المستقبلية لتواكب وتلبي طموحات الدولة على المدى البعيد".

وبدورها، قالت رزان البشيتي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "إنجاز الإمارات": "كان أسبوعاً حافلاً بالإلهام شهدنا فيه إطلاق طالباتنا الشابات المتميزات لإمكاناتهن الحقيقية في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات. ونفخر بتعاوننا مع شركة ’جنرال إلكتريك‘ لإنجاز هذا البرنامج وتهيئة الجيل القادم من المواهب على أكمل وجه لسوق العمل المستقبلي".

وأقيم البرنامج تحت مظلة إكسبو 2020 دبي احتفاءً باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات وفي إطار أسبوع المعرفة والتعلّم ضمن فعاليات إكسبو. وعلى مدار هذا الأسبوع، اختتمت فعاليات كل يوم باختيار فريق فائز من المجموعات المشاركة. وفي مطلع العام 2022، سيشارك الفريق الفائز النهائي إلى جانب قادة "جنرال إلكتريك" في تجربة تعليمية عملية تحت سقف إحدى منشآت الشركة في دولة الإمارات.

وتسعى "جنرال إلكتريك"، من خلال شراكتها مع "إنجاز الإمارات"، إلى تمكين الطالبات الإماراتيات في ميادين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وذلك في إطار التزام الشركة بتطوير القوى العاملة للمستقبل. وتواظب الشركة على الاستثمار في برامج من هذا النوع لإرساء المهارات الضرورية في بيئة العمل مستقبلاً من خلال تعزيز تبادل المعارف وتقديم فرص الإرشاد والتوجيه.

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حول "جنرال إلكتريك"

تعمل "جنرال إلكتريك" - الشركة العالمية المدرجة ضمن بورصة نيويورك تحت الرمز (GE)- على دعم دول العالم عبر مساعدتها على التغلب على أكبر تحدياتها. ومن خلال دمج الخبرات الهندسية عالمية المستوى مع البرمجيات والتحليلات، تزود "جنرال إلكتريك" دول العالم بحلول أكثر كفاءةً وموثوقيةً وأماناً. وعلى مدار أكثر من 125 عاماً، ساهمت "جنرال إلكتريك" بإحداث قفزات نوعية في قطاع الصناعة، وهي اليوم توفر نماذج جديدة في التصنيع المضاف، وعلوم المواد، وتحليل البيانات. وتتميز "جنرال إلكتريك" بقوة عاملة عالمية ومتنوعة، تعمل بأعلى درجات التفاني والنزاهة لتحقيق رسالة الشركة وتلبية تطلعات عملائها. ويتوفر المزيد من المعلومات عبر الرابط www.ge.com.

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