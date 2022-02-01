"أوتيروا نيوزيلندا" تحتفل بـ "رعاية الثقافة" خلال فعاليات اليوم الوطني لجناحها في إكسبو 2020 دبي

الإمارات العربية المتحدة، دبي : احتفلت "أوتيروا نيوزيلندا" باليوم الوطني لجناحها في معرض إكسبو 2020 دبي يوم أمس، مع برنامج حافل بالفعاليات الثقافية المتنوعة التي ألقت الضوء على المواهب الفريدة وجوانب الإبداع والتنوع في البلاد. وتجسيداً لموضوعها الرئيسي في إكسبو وهو "رعاية الإنسان والمكان"، أقيمت احتفالات اليوم الوطني لجناحها في مواقع رئيسية للمعرض، وجذبت حشوداً كبيرة من الزوار على مدار اليوم.

بدأت احتفالات اليوم في الوصل بلازا بحفل رسمي استضافه إكسبو 2020. بحضور معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي والمدير العام لمعرض إكسبو 2020 دبي، تضمن الحفل رفع علم البلدين تلاه كلمتين من نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب المفوض العام، إكسبو 2020 دبي وماثيو هوكينز، سفير نيوزيلندا لدى الإمارات العربية المتحدة. انتهى الحفل بأداء النشيد الوطني لنيوزيلندا من موسى ماكاي من فرقة Sol3 Mio و كابا هاكا من قبل مجموعة الماوري الثقافية Ngāti Rānana. هو فن أداء ماوري تقليدي يجمع بين الغناء والرقص والترديد في عرض فني قوي وحيوي يعزز من الروابط الهادفة بالثقافات الأخرى.

وعلى مدار اليوم، تمت دعوة زوار إكسبو لحضور العروض المذهلة التي قدمها موزيس ماكاي من الفرقة النيوزيلندية المحبوبة Sol3 Mio، مع لودفيج تريفيرانوس؛ وحفلة ختامية كبيرة لفرقة Six60 الشهيرة، وهي واحدة من أفضل الفرق الموسيقية في البلاد، والتي ألهبت حشود إكسبو بصوتها المميز الذي يجمع بين تأثيرات الروتس والريغي والطبول والباس، وتضمنت أيضاً عروض كابا هاكا لفرقة Ngāti Rānana.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال كلايتون كيمبتون، المفوض العام لجناح نيوزيلندا في إكسبو 2020 دبي: “أتاح لنا اليوم الوطني لجناحنا في إكسبو 2020 دبي فرصة مذهلة للاحتفال بجوانب الإبداع والروح الابتكارية لنيوزيلندا وإظهارها على الساحة العالمية، ولإعطاء الزوار نظرة ثاقبة حول مجتمعنا الشامل ومتعدد الثقافات. إن إكسبو عبارة عن منصة مثالية تجتمع فيها الدول لتتبادل إنجازاتها وهويتها بطريقة خاصة وفريدة من نوعها. ونأمل أن يستمر الزوار في الاستمتاع والتعرّف إلى هوية أوتيروا نيوزيلندا، والقصة الملهمة التي نسردها، بينما نمضي قدماً نحو الأشهر الأخيرة من هذا المعرض العالمي الرائع".

ومنذ انطلاقة المعرض في أكتوبر 2021، استقبلت نيوزيلندا أكثر من 700,000 زائر ضمن جناحها ومطعم تياكي. ويستعرض الجناح مزيجاً مذهلاً من التكنولوجيا الجديدة المبتكرة التي تتناغم مع القيم الأصلية ورواية القصص. واستناداً إلى الروح البيئية للسكان الأصليين "كايتياكيتانغا"، والتي توضح أن البشر والعالم الطبيعي مرتبطان ارتباطاً وثيقاً، يواجه الزوار تحدياً لإعادة التفكير في علاقتهم مع العالم الطبيعي أثناء رحلتهم عبر الجناح.

ويواصل إكسبو 2020 دبي تقديم فرصة هائلة لنيوزيلندا لتعزيز علاقاتها الدولية وتحقيق فوائد اقتصادية من خلال تعزيز إمكانات التجارة والاستثمار، لا سيما في قطاعات التصدير سريعة النمو مثل التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والتصنيع، والأغذية والمشروبات.

من جانبه، قال ماثيو هوكينز، سفير نيوزيلندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "شرف كبير أن نحتفل باليوم الوطني لجناح نيوزيلندا في إكسبو 2020 دبي - لقد أتاح لنا هذا الحدث العالمي فرصة ممتازة لتعزيز علاقاتنا الدولية عبر مجالات الأعمال والثقافة والفنون. ونود أن ننتهز هذه الفرصة لنهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة مثل هذا التجمع العالمي الهام في الوقت المناسب، حيث نعمل معاً من أجل بناء مستقبل أكثر عدلاً وشمولية للجميع".

ويركز الموضوع الرئيسي لجناح نيوزيلندا "رعاية الإنسان والمكان" بشكل كبير على رعاية الأجيال القادمة في البلاد، حيث تشكل مشاركة الشباب جزءاً مهماً من برنامجها في إكسبو. وبالإضافة إلى الأداء الرائع "وندرلاند – أصوات الشباب" الذي قدمته باريس غوبيل، قدمت نيوزيلندا مشروع "كايتياكيتانغا" العالمي لتوجيه ودعم رواد الأعمال الشباب في البلاد، لمواصلة تطوير أعمالهم المستدامة. كما أتاح برنامجها "الشيف المتدرب" لثلاثة طهاة شباب موهوبين من نيوزيلندا فرصة العمر للعمل في مطعم تياكي الذي يحظى بتقدير كبير في الجناح.

وإلى جانب دعم الشباب، يعد تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين مجالاً آخراً تظهر فيه نيوزيلندا اهتمامها الكبير بالإنسان والمكان. وكدولة لديها التزام طويل الأمد بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تسخّر نيوزيلندا خبراتها لقيادة حدث خاص بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة في شهر مارس بعنوان ChangemakeHER، والذي سيشهد مشاركة نساء ملهمات من جميع أنحاء العالم، لسرد قصصهن وخبراتهن، والدروس المستفادة على أمل إلهام القيادات النسائية في المستقبل.

ويتم دعم مشاركة نيوزيلندا في إكسبو 2020 برعاية مجموعة من الشركات التجارية النيوزيلندية المعروفة باسم Care Collective، والتي لكل منها نهجها الخاص لمفهوم "كايتياكيتانغا".

لمزيد من المعلومات حول جناح نيوزيلندا والفعاليات ذات الصلة في إكسبو 2020 دبي، يرجى زيارة: www.nzatexpo.govt.nz

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نبذة عن جناح نيوزيلندا في اكسبو 2020

يتمحور جناح نيوزيلندا المشارك في معرض اكسبو 2020 حول مفهوم "رعاية الإنسان والمكان"، والذي يستند إلى الثقافة الأخلاقية تجاه البيئة في نيوزيلندا – والمعروفة بكلمة "كايتياكيتانغا (kaitiakitanga) باللغة الماورية أي الوصاية، وهي بمثابة الرابط والحس بالمسؤولية بين الإنسان والبيئة الطبيعية المحيطة. واستلهم هذا المفهوم من المكانة المرموقة والأولى في العالم التي مُنحت لنهر "وانغانوي" باعتباره شخصية قانونية. واكتسب "وانغانوي" أو كما يطلق عليه Te Awa Tupua شخصيته الاعتبارية بحكم القانون، ويتمتع بذلك بجميع الحقوق والصلاحيات والواجبات والمسؤوليات الخاصة كشخص اعتباري. ويجسّد ذلك قصة عالمية ونقلة نوعية من الاستغلال إلى تقييم علاقتنا مع الطبيعة.

وتولت شركة Jasmax النيوزيلندية للهندسة المعمارية تصميم الجناح ومفاهيم تجربة الزوار، والتي تم تطويرها من قبل Haumi، و Workshop e، و Ngā Tāngata Tiaki o Whanganui، مع واجهة حركية تفاعلية من تصميم Kaynemaile. ويتميز الجناح الذي تبلغ مساحته 2,000 متر مربع بتجربة غامرة للزوار، ويضم مطعماً يقدم الأغذية والمشروبات النيوزيلندية، ومرافق للاستضافة. ويقع في منطقة الاستدامة في اكسبو 2020.

وتشرف المديرة الإبداعية باريس غوبيل على البرنامج الترفيهي والثقافي النيوزيلندي لمعرض اكسبو 2020. وحصدت باريس لقب بطولة العالم للهيب هوب خمس مرات. وتشمل مواهبها تصميم الرقصات، والرقص والموسيقى والإخراج والتمثيل.

وتُعرف الشركات الراعية لجناح نيوزيلندا في اكسبو 2020 باسم مجموعة الرعاية، وهي: فونتيرا، وكومفيتا، وكاينمايل، وزيسبري، ومستر أبل، وشادوسبيك، وأبودو، ونيوزيلندا للطيران، وكاروما، وسيتا، وديفيد تروبريدج، وغالاغر، وميثود، وميثفين، وموفات، ونوهو، ورو كوفي، وريزيدنت، وساين، وسكوب، وتيم ويبر ديزاين، وتويتو اينفايروكير.

نبذة عن اكسبو 2020 دبي

اكسبو 2020 دبي هو أول معرض اكسبو عالمي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أو جنوب آسيا. وتشارك 192 دولة في اكسبو 2020 بأجنحة وطنية تعرض الإنجازات والإبداع والابتكارات.

"تواصل العقول وصنع المستقبل" هو شعار اكسبو 2020، مع ثلاثة مواضيع فرعية: التنقل والفرص والاستدامة.

وقد تم تأجيل معرض إكسبو 2020 بسبب جائحة كورونا، وستنطلق فعالياته الآن من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022.

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