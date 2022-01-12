استقبل جناح فرنسا 230 وفدا دوليا ، واستضاف 140 فعالية تجارية في "البيلفيدير"

بدعم من العيد الوطني لفرنسا في 2 أكتوبر وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 3 ديسمبر ، سجل جناح فرنسا مليون زيارة في ثلاثة أشهر

دبي- سجل جناح فرنسا بإكسبو 2020 دبي أول مليون زائر له منذ افتتاحه في الأول من أكتوبر 2021 ، مدعوماً في ذلك بالعديد من الفعاليات المخصصة للزوار الدوليين ولقاءات الأعمال.

يمكن العثور على صور عالية الدقة لجناح فرنسا هنا: https://presse.francedubai2020.com /

خلال الأشهر الثلاثة المتبقية، يسعى جناح فرنسا أكثر من أي وقت مضى ليقدم للزوار تجارب وعروض استثنائية لا تنسى. فإلى جانب تواصل المعرض الدائم ، هناك معرضان مؤقتان في طور الإعداد ، كل منهما مخصص لخبرة فنية محددة: عن فئة الهندسة المعمارية، معرض باريس الكبرى إكسبريس من 20 يناير إلى 21 فبراير (شركة باريس الكبرى × دومينيك بيرو) وعن فئة الأزياء، من 28 فبراير إلى 31 مارس (جان بول غوتييه من الألف إلى الياء)، وهو معرض استذكاري استثنائي مخصص للخمسين عامًا من مسيرته: لمعرفة المزيد عن فعالياتنا القادمة .

جناح مُلهم لزوار إكسبو 2020 دبي

استهلت الأشهر الثلاثة الأولى باحتفالية يوم فرنسا في الثاني من أكتوبر، الذي مثل يوما خاصا للتأكيد على أن جناحنا هو واجهة للتميز الفرنسي ، يسلط الضوء من خلالها على ابتكارات فرنسا، مواهبها وإمكانات رعاتنا وشركائنا. بالفعل، فعلى مدى سنوات عديدة وليومنا هذا، لطالما اعتمدنا في جناح فرنسا على أفضل ممثلي ورموز الدراية الفرنسية ، من سفرائنا ورعاتنا أمثال شركتا " أنجي" و "أورونج" ، في سعينا الطموح لنقل قيم الجرأة ،التفاؤل والتواصل المجتمعي التي نتميز بها ، للزوار من جميع أنحاء العالم.

وقد استتبع هذا اليوم الخاص بالعديد من الفعاليات التي تم تنظيمها على مدى اثني عشرة برنامجا نصف شهري لرفع مستوى الوعي العام بالتحديات المستقبلية الرئيسية وتسليط الضوء على المبادرات الفرنسية في مجالات التنوع البيولوجي، المناخ، السلام، الفضاء، الاستهلاك وغيرها. خلال هذه المناسبات، نظم الجناح الفرنسي حلقات نقاشية بالتعاون مع المجتمع الفرنسي وجامعة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسات فرنسية أمثال "أو أف بي" و " سيريما" ؛ إلى جانب محاضرات وورش عمل ومعارض صور: للاطلاع على هذه الفعاليات

مكان للقاءات واجتماعات الأعمال، استضاف 140 فعالية تجارية تم تنظيمها خلال الأشهر الثلاثة الأولى

يعد جناح فرنسا مكانًا استثنائيًا لعقد اللقاءات والاجتماعات من أجل تطوير الجاذبية الاقتصادية لفرنسا ، خلق الروابط ، تقوية تأثير فرنسا في جميع أنحاء العالم ، والترويج للشركات الفرنسية. وقد استضاف الجناح الفرنسي أكثر من 140 فعالية ولقاء أعمال " بي 2بي" في تراس " البيلفيدير" بمبادرة من رعاته وشركائه والشركات الناشئة (بالشراكة مع وكالة بيزنس فرانس) ومختلف المؤسسات.

وقد حرص جميع الرعاة وأصحاب المصلحة بالحضور إلى جناح فرنسا خلال الأشهر الثلاثة الأولى، خلال احتفالية يوم فرنسا و / أو الفعاليات الخاصة. بالإضافة إلى ذلك ، تشرف الجناح بشكل خاص باستضافة العديد من الرؤساء التنفيذيين لرعاته الرئيسيين: كاثرين ماكجريجور ، الرئيس التنفيذي لسفيرنا الراعي إنجي وجان - بيير كلامديو ، رئيس مجلس الإدارة ، جان - برنارد ليفي ، الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء فرنسا(اليكتريسيتي دو فرانس) ، فيليب بابتيست ، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للدراسات الفضائية ، إريك سكوتو ، الرئيس التنفيذي لشركة أكووا إنرجي ، سيباستيان بوغون ، الرئيس التنفيذي لشركة فلاينغ ويلز ، نيكولا هيرونيموس ، الرئيس التنفيذي لمجموعة لوريال ، جان بول أغون ، رئيس مجلس إدارة شركة لوريال ، كاثرين غييوار ، الرئيس التنفيذي لمجموعة مجموعة إر.أ.تي.بي ، فرانك لوبوشار ، الرئيس التنفيذي لشركة دوفيالي ، إيمريك دوثوا ، الرئيس التنفيذي لشركة دوفيفييه كانابيه ، فرانسوا بيراك ، الرئيس التنفيذي لشركة لي كونبانيون دو مييل ، باتريك شلهوب الرئيس التنفيذي لمجموعة شلهوب ، جان إيف بيرثون ، الرئيس التنفيذي لشركة غرينتك، إفرار دو بونا ، الرئيس التنفيذي لشركة إيجينير ، جان كريستوف راجني ، المدير المساعد لـشركة راجني، أنطوان بيتي ، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للبحث العلمي ، فرانسوا تادي ، مؤسس معهد كوكب التعلم، أوليفييه شيابودو ، الرئيس التنفيذي لشركة ذا إكسبلوررز، فاليري ديكامب ، الرئيس التنفيذي لشركة ميديا سبورتتس.

يذكر أن جميع هذه الفعاليات أقيمت في " البيلفيدير" ، وهو مكان استثنائي لاستضافة الفعاليات يمتد على مساحة 1000 متر مربع ويتألف من أغورا ، وصالة عرض ، وقاعة محاضرات تتسع لأكثر من 130 شخصًا ، وقاعة اجتماعات. علاوة على ذلك ، يحتوي البيلفيدير على تراس بانورامي كبير يطل على موقع إكسبو لاستضافة فعالية

مكان مؤسسي للوفود الفرنسية والدولية

في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2021 ، استقبل جناح فرنسا ما مجموعه 230 وفدا دوليا ، يمثلون 1200 من قادة الدول من جميع أنحاء العالم: رؤساء دول، رؤساء وزارة ، وزراء ، إلخ. وإن دل هذا العدد الهائل من الزيارات والوفود الرسمية على شيء، فإنما يدل على أهمية هذا المعرض العالمي الذي يصنف كفعالية دولية كبيرة. وقد كانت هذه الزيارات فرصة لتعزيز التعاون الدولي مع العديد من الدول والمضي قدمًا في البحث عن حلول للتحديات الكبرى التي تواجه البشرية.

في غضون الأشهر الثلاثة الماضية ، استقبل إريك لانكييه ، المفوض العام للجناح الفرنسي في إكسبو 2020 دبي ورئيس مجلس إدارة كوفريكس ، في 3 ديسمبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، وكذا العديد من أعضاء حكومته ، للترويج للمواهب الفرنسية في معرض دبي العالمي إكسبو : جان إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية. برونو لومير ، وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش ؛ فلورنس بارلي وزيرة القوات المسلحة، روزلين باشلو وزيرة الثقافة، فرانك رياستر الوزير المنتدب المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية ، جان بابتيست جباري الوزير المنتدب لدى وزير الانتقال البيئي، المكلف بالنقل، روكسانا ماراسينينو وزيرة الرياضة ، وآلان غريسيه ، وزير منتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش ، المسؤول عن الشركات الصغيرة والمتوسطة. في المجموع، استقبل الجناح 30 وفدا مؤسسيا فرنسيا.

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نبذة عن كوفريكس

تعتبر كوفريكس (شركة المعارض الفرنسية) التي تأسست في يناير 2018 ، شركة مساهمة مبسطة مملوكة للقطاع العام. وقد كان إنشائها نقطة تحول في المشاركة الفرنسية في المعارض الدولية والفعاليات العالمية الموجهة للجماهير، حيث مثلت التجربة الأولى التي يتم فيها تشكيل هيئة خبراء في هذا المجال. هدفها هو الإعداد والتنظيم والإشراف على مشاركة فرنسا في المعارض العالمية والدولية.

يمثل إنشاء كوفريكس جزءًا من مشروع مستدام طويل الأجل للبناء على تجربة المعارض السابقة من أجل تنظيم مشاركة فرنسا بشكل مثالي وفعال من حيث التكلفة في معارض إكسبو الدولية والفعاليات الدولية الأخرى. ويندرج دورها في إطار منطق الشراكة بين المشغلين من القطاعين العام والخاص الذين يعملون على تعزيز صورة فرنسا وجاذبيتها دوليا.

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