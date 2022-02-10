دبي: استقبل "جناح دولة قطر" أكثر م 800,000 زائر منذ أن فتح معرض إكسبو 2020 دبي أبوابه للزوّار من مختلف أنحاء العالم في 1 أكتوبر 2021.

يقع "جناح دولة قطر" في منطقة الاستدامة ويضم قاعتين رئيسيتن يوفران مساحات للعرض يمكن للزوّار من خلالهما استكشاف ماضي دولة قطر وحاضرها ومستقبلها عبر الفنون البصرية والمؤثرات الصوتية والموسيقى. ويعكس "جناح دولة قطر" جمال ثقافة الأمة حيث وظّف فن الهندسة المعمارية لتسليط الضوء على قصة قطر – ويقدّم الجناح مزيجاً من الحضارة والثقافة مع التقنيّات المعاصرة والحديثة.

يقدّم الجناح تجربة سمعية بصرية غامرة تجمع بين الصوت والرؤية من خلال شاشات عرض ملتفة و6 مجسّمات تصوّرية تعرض الموضوعات الـ6 الرئيسيّة التي تمثّل قصة دولة قطر. يحتوي الجناح أيضاَ على 6 عروض تصوّرية تجعل كل ما في الجناح ينبض بالحياة بما يساهم بإثراء تجربة الزوّار. يتمركز المجسّم الرئيسي للجناح بين الرواقين الأول والثاني وهو مستوحى من شعار "لنجمع العالم معاً" وبُني خصّيصاً للاحتفال بملاعب كرة القدم في قطر والتي ستحتضن كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022.

صرّح السيد/ ناصربن محمد المهندي، المفوض العام لجناح دولة قطر قائلا" : "نحن فخورون باستقبال أكثر من 800,000 زائر في جناح دولة قطر منذ افتتاح معرض اكسبو 2020 دبي. تم تنظيم جناح دولة قطر تحت شعار " قطر: المستقبل الآن "، ويجسّد معالم الثقافة والتراث القطري ويسلّط الضوء على رؤية قطر الوطنية وتطلعاتها نحو المستقبل، وذلك من خلال تصميم عصري يرتكز على العناصر الأربعة التي يتضمنها الشعار الوطني لدولة قطر. يَعِد الجناح زوّاره بتجربة ستنتقل بهم من الهدوء إلى الانفعال ومن المحلية إلى العالمية ومن المفهوم إلى الملموس. نحن سعداء باستقبال الزوار من جميع أنحاء العالم في جناح دولة قطر، ونتطلع لاستقبال المزيد من الزوار خلال الفترة المتبقية لمعرض اكسبو 2020 دبي. "

في ديسمبر 2021 كرم جناح دولة قطر الزائر رقم 500,000 لجناح قطر على تذكرتي طيران على درجة رجال الأعمال إلى قطر. كما حصل الفائز على فرصة السفر على متن الخطوط الجوية القطرية، الحاصلة على جائزة أفضل شركة طيران في العالم للمرة السادسة في حفل توزيع جوائز الخطوط الجوية العالمية 2021

صمّم "جناح دولة قطر" المهندس المعماري العالمي سانتياغو كالاترافا والذي استوحى تصميم الهيكل المعماري للجناح من العناصر الأربعة التي يتضمنها شعار النبالة لدولة قطر والذي يشتمل على السيفين المتقاطعين والقارب الشراعي (المِحمل) والجزيرة التي تضم شجرتي نخيل.

#بياناتحكومية

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نبذة حول قطر

تقع دولة قطر وهي شبه جزيرة يحدها الخليج العربي، في قلب منطقة الشرق الأوسط، إذ يمكن لـ 80% من سكان العالم الوصول إليها عبر رحلة تستغرق نحو ست ساعات. وصُنفت قطر ضمن قائمة الدول الأكثر أمنا وأمانا في موسوعة قاعدة البيانات العالمية نامبيو (NUMBEO) لعام 2020، كما ترحب قطر بجميع المسافرين، إذ يمكن لمواطني أكثر من 85 دولة دخول دولة قطر بدون تأشيرة. وتضم قطر مجموعة واسعة من مناطق الجذب السياحي التي يسهل الوصول إليها، فضلًا عن مجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات الفريدة بما في ذلك أسماك القرش، والحوت، والمها العربي الرمز الوطني للدولة، بالإضافة إلى المتاحف الشهيرة والمطاعم الفاخرة، ومغامرات الصحراء الشيقة. وإلى جانب تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات العالمية بما في ذلك بطولة كأس العالم لكرة القدم "FIFA World Cup Qatar 2022™"، تقدم الوجهة تجارب سياحية فريدة تمزج بين قيم الأصالة والحداثة، والعروض المتنوعة التي تناسب كافة المسافرين.

نبذة عن قطر للسياحة

تتمثل مهمة جهاز قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها ومزاراتها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة.

ويتولى قطر للسياحة، الذي يختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، بحيث تعزز من تنويع العروض السياحية في البلاد، وتدعم زيادة الإنفاق السياحي.

ويعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي للوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية، ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة.

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