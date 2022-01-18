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العين: يحتفي جناح جامعة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2020 دبي بأسبوع أبوظبي للاستدامة من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات مُتعلّقة بالاستدامة التي تُبرز ريادة الجامعة وإنجازاتها في مجال البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا المُتقدّمة والتطوير التعليمي التي تُسهم في خلق حلولٍ علمية لمُستقبل مُستدام.
وأشار القائمون على الجناح أنه تمّ تكريس كافة مبادرات وفعاليات الجناح بناءً على استراتيجية الجامعة القائمة على دعم رؤية الحكومة المُستقبلية للاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتعزيز الرفاهية لكافة المقيمين على أرض الدولة، مؤكدين حرص جامعة الإمارات على تشجيع الطلاب للمشاركة في عملية الاستدامة بكافة مجالاتها ونشر الوعي بأهمية الإحساس بالمسؤولية تجاه البيئة، بالاستناد على أن الطالب هو محور أساسي في العملية التعليمية وأن إشراكه في الأنشطة المُتعلّقة بالاستدامة يُضيف ويُثري المجتمعات من حوله محلياً، إقليمياً وعالمياً.
وتدعو أنشطة جناح الجامعة في إكسبو 2020 دبي المجتمع العالمي من الطلاب والعلماء إلى إيجاد إجابات للأسئلة الهامة للتعليم المُستدام، مثل: ما هو التعليم الأفضل لإعداد الطلاب لمستقبلهم؟ ما هي أفضل طريقة لتخريج متعلم مدى الحياة، ومهندس للمستقبل، وقائد في البحث والابتكار وريادة الأعمال؟ هل توجد إجابات مختلفة على هذه الأسئلة إذا كنت تعيش في أجزاء مختلفة من العالم؟ ما الذي يمكن أن يتعلمه الأشخاص من مختلف البلدان من بعضهم البعض؟ كما أن تجربة جناح جامعة الإمارات تعزز مفهوم الاستدامة من خلال التعرف على التحديات المرتبطة بالاستدامة وما هي الأدوات العلمية التي تساهم في إيجاد الحلول لتحديات الاستدامة.
#بياناتحكومية
-انتهى-
© Press Release 2022
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