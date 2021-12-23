PHOTO
دبي: استقبل الجناح الباكستاني في إكسبو 2020 دبي نصف مليون زائر خلال 75 يومًا فقط منذ افتتاحه. كانت المسيرة لتحقيق هذا الإنجاز مميّزة للغاية، مع تنظيم حوالى 100 فعاليّة تجاريّة ومواضعيّة وعروض ثقافية يوميّة تمثل مناطق مختلفة من باكستان.
استقطب الجناح 50000 زائر إضافيّ في ظرف 7 أيام فقط. وفي حين استقبل الجناح المغتربين الباكستانيين والعديد من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة على مدار 82 يومًا، كانت غالبية الزوار من المجتمع الدولي.
قال زائر من المكسيك: "لقد أحببت التجربة حقًا، وشعرت بأنها غامرة للغاية، فالجناح يعرض كلّ ما تقدّمه باكستان من حيث السياحة والصناعة. لقد كانت الزيارة ممتعة حقًا ما يجعلني أرغب في زيارة باكستان يومًا ما."
وقال زائر آخر من إسبانيا: "الواجهة هي مثال للحداثة والهندسة المعمارية التي لا تشوبها شائبة، أمّا القسم الداخلي للجناح فهو انعكاس للتقاليد والثقافات المتنوعة. لقد كانت تجربة جميلة وأودّ حقًا زيارة باكستان الآن."
يقع الجناح وسط "منطقة الفرص"، ويهدف موضوعه إلى إعلام وإلهام وإثارة المزيد من المحادثات حول "الكنوز المخفية" في البلاد. يستقطب الجناح يوميًا آلاف الزوار من جنسيّات مختلفة للترويج لصورة البلاد المتسامحة والشاملة والتقدمية من خلال إبراز الماضي والحاضر والمستقبل. كما يسلّط الضوء على المناظر الطبيعية الخلّابة، والسياحة، وفرص التجارة، والاستثمار.
في شهر ديسمبر، أطلق الجناح الباكستاني حملة سياحيّة جديدة من خلال شاشة تفاعلية تعمل بالذكاء الاصطناعي للزوار المهتمّين من أجل التواصل مع منظّمي الرحلات السياحية في باكستان بهدف التخطيط لزيارتهم إلى البلاد.
تتمتّع باكستان بإمكانات سياحيّة هائلة. فلدى افتتاح مطار سكاردو، أشار رئيس الوزراء عمران خان أنّه بإمكان باكستان جذب ما لا يقل عن 30-40 مليار دولار أمريكي من قطاع السياحة فقط في جيلجيت بالتستان.
#بياناتحكومية
-انتهى-
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.