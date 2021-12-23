دبي: استقبل الجناح الباكستاني في إكسبو 2020 دبي نصف مليون زائر خلال 75 يومًا فقط منذ افتتاحه. كانت المسيرة لتحقيق هذا الإنجاز مميّزة للغاية، مع تنظيم حوالى 100 فعاليّة تجاريّة ومواضعيّة وعروض ثقافية يوميّة تمثل مناطق مختلفة من باكستان.

استقطب الجناح 50000 زائر إضافيّ في ظرف 7 أيام فقط. وفي حين استقبل الجناح المغتربين الباكستانيين والعديد من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة على مدار 82 يومًا، كانت غالبية الزوار من المجتمع الدولي.

قال زائر من المكسيك: "لقد أحببت التجربة حقًا، وشعرت بأنها غامرة للغاية، فالجناح يعرض كلّ ما تقدّمه باكستان من حيث السياحة والصناعة. لقد كانت الزيارة ممتعة حقًا ما يجعلني أرغب في زيارة باكستان يومًا ما."

وقال زائر آخر من إسبانيا: "الواجهة هي مثال للحداثة والهندسة المعمارية التي لا تشوبها شائبة، أمّا القسم الداخلي للجناح فهو انعكاس للتقاليد والثقافات المتنوعة. لقد كانت تجربة جميلة وأودّ حقًا زيارة باكستان الآن."

يقع الجناح وسط "منطقة الفرص"، ويهدف موضوعه إلى إعلام وإلهام وإثارة المزيد من المحادثات حول "الكنوز المخفية" في البلاد. يستقطب الجناح يوميًا آلاف الزوار من جنسيّات مختلفة للترويج لصورة البلاد المتسامحة والشاملة والتقدمية من خلال إبراز الماضي والحاضر والمستقبل. كما يسلّط الضوء على المناظر الطبيعية الخلّابة، والسياحة، وفرص التجارة، والاستثمار.

في شهر ديسمبر، أطلق الجناح الباكستاني حملة سياحيّة جديدة من خلال شاشة تفاعلية تعمل بالذكاء الاصطناعي للزوار المهتمّين من أجل التواصل مع منظّمي الرحلات السياحية في باكستان بهدف التخطيط لزيارتهم إلى البلاد.

تتمتّع باكستان بإمكانات سياحيّة هائلة. فلدى افتتاح مطار سكاردو، أشار رئيس الوزراء عمران خان أنّه بإمكان باكستان جذب ما لا يقل عن 30-40 مليار دولار أمريكي من قطاع السياحة فقط في جيلجيت بالتستان.

#بياناتحكومية

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