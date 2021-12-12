دبي: حقق جناح الهند في إكسبو 2020 دبي علامة فارقة أخرى من خلال استقباله نصف مليون زائر منذ افتتاحه في الأول من أكتوبر 2021 من قبل وزير التجارة والصناعة، وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات، صاحب المعالي بيوش جويال.

وفي تغريدته على تويتر عن هذا الإنجاز البارز، قال صاحب المعالي جويال: "إن معرض الهند في إكسبو دبي#IndiaAtDubaiExpo يتألّق بفخر واعتزاز، مستعرضًا قدراتنا على تحقيق أهداف طموحة من أجل الصالح العالمي، وهي أهداف تعكس شراكات الهند وفخرها وشعبها."

وفي حديثه عن نجاح جناح الهند، قال صاحب السعادة سنجاي سودهير، سفير الهند لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، "تتشرف الهند بالمشاركة في معرض دبي إكسبو - هذه المنصة العالمية التي تجمع دولًا مختلفة، بهدف عرض إمكاناتها التجارية وتراثها الثقافي. ولأن الهند وجهة استثمارية مهمّة ومتنامية، فقد منحنا إكسبو 2020 دبي فرصة فريدة للتواصل مع أصحاب المصلحة العالميين وتأمين الاستثمارات لبلدنا."

وأضاف: "يسعدنا أن نرى تفاعل الزوار الذين يرغبون في الاستفادة من الفرص والإمكانيات التي تقدّمها الهند الحديثة. وقد شارك الزوار بحماس وفرحوا بالاحتفالات التي أقيمت في جناح الهند. سنضمن استمرار هذا الزخم، وأن يختبر زوارنا الجوهر الحقيقي للهند بينما نمضي قدمًا في رحلتنا في المعرض."

استضاف جناح الهند العديد من اللقاءات والفعاليات المرتبطة بالاستثمارات عبر القطاعات والولايات التي يتم التركيز عليها بالتزامن مع الأحداث الثقافية المخصّصة للزوار منذ الافتتاح. إلى جانب التركيز على استعراض الهند كوجهة استثمارية جذابة على منصة دولية، كان للمعرض دور محوري في تعزيز العلاقات التجارية الثنائية مع الإمارات العربية المتحدة والعلاقات الثقافية بين الهند وبقية بلدان العالم.

#بياناتحكومية

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