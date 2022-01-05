دبي: رحب جناح الهند، وهو أحد أكبر الأجنحة وأكثرها استقطابًا للزوّار في معرض إكسبو 2020 دبي، بالعام الجديد بأناقة مُطلقة حيث تجاوز عدد زوّاره 700 ألف زائر منذ تاريخ افتتاحه. استقبل الجناح حتى 3 يناير 705622 زائرًا. وكان عدد زوّار جناح الهند قد تجاوز 600 ألف شخص في 22 ديسمبر 2021.

قال صاحب المعالي جويال في تغريدة نشرها على تويتر: "نحن نحتفل بعظمة الهند في إكسبو دبي IndiaAtDubaiExpo# مع 700 ألف زائر. يستمر جناح الهند في إثارة اهتمام الزوّار حيث حقّق إنجازًا رائعًا في أقلّ من 100 يوم. لقد أثار جناح الهند الأيقوني في Expo2020Dubai@ ذهول العالم بأسره بفضل ثقافتنا الديناميكية وخططنا المستقبلية."

يستضيف جناح الهند حاليًا "أسبوع جامو وكشمير" و"أسبوع السياحة" الذي تم افتتاحه في 3 يناير. ضمن إطار فعاليات أسبوع جامو وكشمير، سيعقد صاحب المعالي مانوج سينها، نائب حاكم إقليم الاتحاد في جامو وكشمير بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين آخرين من إقليم الاتحاد لقاءات مختلفة للحكومات مع الشركات والشركات مع الحكومات والحكومات مع الحكومات، كما سيدعو المستثمرين العالميين للاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل السياحة، وأعمال النول اليدوي والحرف اليدوية، وتصنيع الأغذية من بين أنشطة أخرى، بينما يسلط أسبوع السياحة الضوء على الفرص الهائلة التي يقدّمها قطاع السياحة والضيافة في الهند من خلال مشاركة وزارة السياحة الهندية التي ستستمرّ لمدة أسبوعين.

في شهر ديسمبر، شهد جناح الهند زيارات قامت بها شخصيّات رفيعة المستوى من بينها صاحب المعالي الدكتور مانسوخ ماندافيا، وزير الصحة ورعاية الأسرة والكيماويات والأسمدة؛ وصاحب المعالي بوبيندرا باتيل، رئيس وزراء ولاية غوجارات؛ وصاحب المعالي راجيف شاندراسيخار، وزير الدولة للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات؛ ووزير الدولة لتنمية المهارات وريادة الأعمال، صاحب المعالي بي إس يادي يورابا؛ ورئيس وزراء ولاية كارناتاكا السابق؛ ووزير خارجية الهند صاحب المعالي هارش في شرينغلا من بين شخصيّات أخرى.

كما زارت الجناح مؤخرًا نجمة التنس الهندية سانيا ميرزا، ومصمّمة الأزياء الشهيرة ورائدة الأعمال وصانعة الأفلام مانيش مالهوترا، ونجوم الغناء المشهورون هاريهاران وبيني ديال وجونيتا غاندي وغيرهم من المشاهير.

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