دبي: تجاوز عدد زوّار جناح الهند في إكسبو 2020 دبي المليون زائر إذ بلغ عدد زوار الجناح 1007514 زائرًا حتى 13 فبراير.

وفي هذه المناسبة، قال صاحب المعالي بيوش غويال وزير التجارة والصناعة، وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام الذي افتتح جناح الهند في الأول من شهر أكتوبر من العام الماضي، في تغريدة على تويتر، "مليون قلب تنبض بأحلامنا المليارية! إنها لحظات نفتخر بها إذ يمثل جناح الهند في أكسبو 2020 دبي @EXPO2020Dubai علامة فارقة جديدة من حيث عدد الزوّار. فقد سحرت رحلة الهند الجديدة العالم #مليون_زائر_في_جناح_الهند."

أمّا صاحب السعادة سنجاي سودهير، سفير الهند لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فقال: "إنّه لفخر كبير وشرف عظيم أن نحقّق هذا الإنجاز المهمّ. فقد شكّل جناح الهند أحد الأجنحة الرئيسيّة الأكثر استقطابًا للزوّار في معرض إكسبو 2020 دبي، وحظي باهتمام كبير من الزوار من جميع أنحاء العالم. لقد منحنا المعرض فرصة مذهلة لإبراز براعة الهند في قطاعات النمو الرئيسية بالإضافة إلى تنوعها الثقافي النابض بالحياة. يسلّط جناح الهند الضوء على إرث البلاد ويعرض أوجه التآزر والرؤية المشتركة ونقاط القوة التكميلية بين الهند والإمارات العربية المتحدة. إنني على ثقة تامّة أن المعرض لن يساهم فقط في تقدم البلدين، إنّما سيكون له أيضًا دور بالغ الأهميّة في تقدّم بلدان المنطقة والعالم."

بفضل مشاركة الوزارات المركزية وحكومات الولايات والشركات والمنظمات الثقافية والشركات الناشئة، يساعد إكسبو 2020 دبي البلاد على استكشاف مجالات جديدة للتعاون يمكن أن تستفيد منها الهيئات الهندية كما يُثبت مكانته كمركز اقتصادي عالمي. وقد عُقد في جناح الهند حتّى الآن أكثر من 800 لقاء جمع الشركات في ما بينها، والحكومات والشركات، والحكومات في ما بينها مع المستثمرين ومختلف الجهات الدوليّة المعنيّة.

يستضيف حاليًا جناح الهند "أسبوع أندرا براديش"، الذي افتتحه صاحب المعالي مكاباتي جوثام ريدي، وزير الصناعة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات في حكومة ولاية أندرا براديش، في 11 فبراير، بالإضافة إلى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربيّة المتّحدة، وصاحب السعادة الدكتور أحمد البنا سفير الإمارات العربيّة المتّحدة لدى الهند، وصاحب السعادة سنجاي سودهير سفير الهند لدى الإمارات العربيّة المتّحدة.

#بياناتحكومية

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