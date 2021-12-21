دبي، الامارات العربية المتحدة : استقبل جناح الكويت في إكسبو 2020 دبي مليون زائر منذ بداية الحدث الضخم في الأول من أكتوبر 2021. واحتفل جناح الكويت في "إكسبو 2020 دبي" بالزائر المليون وذلك عقب مرور 74 يومًا على انطلاق هذا الحدث العالمي.

وقال الدكتور بدر العنزي ، مدير جناح الكويت: "نحن فخورون بأن الزوار في إكسبو 2020 ينجذبون إلى جناح الكويت ويزوروننا بأعداد كبيرة. هذا مؤشر واضح على أن الأشخاص الذين يقفون وراء كل هذا العمل واللجان والفرق المختلفة التي أنشأت الجناح، قاموا بعمل رائع يمكننا جميعًا أن نفخر به. ونتطلع قدما نحو استقبال مزيد من الزوار في الجناح الكويتي لا سيما مع اقتراب موسم الأعياد".

وأضاف: تعتبر هذه المشاركة الأكبر للكويت في حدث من هذا النوع ونبذل كل ما في وسعنا للمساهمة في نجاح معرض اكسبو العالمي في دبي. وبالنظر للإقبال الكبير على جناحنا، أعتقد أننا قمنا بعمل رائع حتى الآن وهذا يمنحنا ثقة عظيمة بالمضي قدما نحو إحراز المزيد من النجاح، في ظل استمرار بلادنا بالعمل نحو تحقيق رؤية 2035 ، التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي إقليمي وعالمي، لتصبح وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب".

وعبر فاردا عن سعادته بكونه الزائر المليون للجناح الكويتي، وأشاد بحفاوة الاستقبال التي حظي بها من قبل إدارة الجناح الكويتي إلى جانب التقنيات والأجهزة والمعدات والآثار التي أبرزت قصة دولة الكويت وإرثها الجغرافي والحضاري إلى جانب مشاريعها الاستراتيجية ومبادراتها التنموية.

ويعد الجناح الكويتي الذي يقع في منطقة الاستدامة بالمعرض تحت شعار (كويت جديدة .. فرص جديدة للاستدامة) هو الأضخم في تاريخ مشاركات الكويت بالمعارض الدولية ويقع على مساحة تبلغ نحو 5.5 ألف متر مربع وارتفاع 24 مترًا.

هذا ويعتمد محتوى وفلسفة الجناح على مفهوم الحواس الخمسة التي تغلف تجربة زيارة الجناح، الذي ينقسم لعدة أقسام تبدأ بـ "البهو – كورتيارد" حيث سيُعرض الفيلم البانورامي "الملاذ الآمن – سايف هايفن" المستوحى من تاريخ الكويت، لتنتقل إلى منحدر يمنح الزائر تجربة عبور ممر "الشيخ جابر كوزواي" في الكويت، ليقود إلى "نبع الحياة والجسر" المكون من قناة ستعطي إحساساً بالمياه بواسطة مؤثرات خاصة مسلطة الضوء على العلاقة بين المياه والاستدامة.

وهناك أيضاً في الجناح قسم البيئة والطبيعة الذي يستعرض تنوع الحياة البرية تحت عنوان "الحديقة" ليجسد الطبيعة كمصدر للحياة ويعزز اهتمام الكويت بالبيئة والاستدامة، كما يضم الجناح قسماً مخصصاً لإبراز الكويت كرائدة في المنطقة في مجال الثقافة والإعلام، فيما تعرض بوابة رقمية جوانب مسيرة الكويت نحو الأمام في العلوم والبيئة والاقتصاد والصناعة بما يتماشى مع رؤية الكويت الجديدة 2035، ليعود الجناح ويؤكد على المكانة الإنسانية العالمية للكويت كركيزة أساسية لأي من سياساتها من خلال قسم "الاتصال عالمياً".

#بياناتحكومية

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