لا يزال جناح إيطاليا من بين أكثر الأجنحة زيارة ومتابعة عبر الإنترنت، ويطلق جدول غني بالفعاليات المميزة لشهر مارس الختامي

دبي: وصل جناح إيطاليا في إكسبو 2020 دبي إلى مليون زائر منذ الافتتاح في الأول من أكتوبر: وهو رقم يؤكد الاهتمام الكبير للجمهور من حول العالم بمسار عروض الجناح وجدوله الغني بالفعاليات.

بالإضافة إلى عدد الزوار، تم الوصول إلى 10 ملايين مستخدم افتراضي منذ إطلاق المعرض العالمي بفضل مئات الأنشطة والفعاليات التي يتم بثها مباشرة والتي ينظمها الجناح، من خلال شبكات وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني والمجتمعات عبر الإنترنت.

كشفت إيطاليا عن جدولها الكامل لشهر مارس، الشهر الأخير لمعرض إكسبو دبي، والغني بالفعاليات والعروض لفنانين مشهورين عالميًا، بدءًا من النجم روبرتو بول وإلى الفنان محمود الفائز بجائزة مهرجان الموسيقي الإيطالي سانريمو لعام 2022.

كما أن جناح إيطاليا هو من أكثر الاجنحة اشاده من بين 190 جناحًا وطنيًا من قبل وسائل الإعلام عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، بعد الولايات المتحدة.

منذ افتتاح المعرض العالمي، تمكنت إيطاليا من إبهار الزوار والخبراء بفضل مزيج من الابتكار والاستدامة. والفوز بجائزة أفضل مشروع ريادي لهذا العام من قبل جوائز البناء للابتكار المرموقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

استنادًا إلى تحليل منصة التجارة الإلكترونية ومعاملات نقاط البيع عبر شبكات الدفع الرقمية في إكسبو دبي، وجدت منصة الشبكة الدولية الرسمية أنه من حيث نصيب الفرد من الإنفاق، فإن جناح إيطاليا، الذي يضم مقهى سولار موكا من تصميم لافاتزا ومطعم "إل ريستورانتي - نيكو روميتو" التابع لمنتجع بولغري، سجل أعلى أرقام مبيعات في المعرض، يليه ألمانيا واليابان وإسبانيا وتايلاند.

#بياناتحكومية

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