سيستضيف إكسبو 2020 الاحتفال الرسمي باليوم الوطني لإسرائيل ، ذروة مشاركة إسرائيل في الحدث الضخم. هذه هي المرة الأولى التي تحتفل فيها إسرائيل باليوم الوطني لإكسبو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

منذ دعوتها للمشاركة في إكسبو 2020 ، تعمل إسرائيل على إقامة علاقات جديدة مع الدول العربية في جميع أنحاء المنطقة وعرض أوجه التشابه الثقافي وكذلك مساهماتها المبتكرة في القضايا العالمية مثل التصحر وتغير المناخ. حدثت تطورات متعددة هي الأولى من نوعها منذ أن وجهت الإمارات دعوة لإسرائيل للمشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي ، مثل توقيع اتفاق إبراهيم وزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الإمارات.

من المقرر أن يبدأ الاحتفال بمسؤولين رفيعي المستوى من إسرائيل ، حيث يصلون ويستقبلهم في جناح القيادة ، كبار المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة. بعد ذلك ، سيشارك رؤساء الوفود في حفل على خشبة المسرح تحت قبة الوصل. سيقام الاحتفال في الساعة 10:15 صباحًا ، حيث سيتم رفع علم إسرائيل ونشيدها الوطني. بعد المراسم الرسمية ، سيقوم المندوبون الرسميون بجولة في جناحي دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

منذ توقيع اتفاق إبراهيم ، شهدت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل زيادة كبيرة في الاتفاقيات التجارية وتوقيع مذكرات التفاهم. وصلت التجارة الثنائية في السلع وحدها إلى ما يقرب من 500 مليون دولار في عام 2021 - ارتفاعًا من 125 مليون دولار في عام 2020 - ومن المتوقع أن تستمر في النمو بسرعة. تم توقيع أكثر من عشر مذكرات تفاهم عبر ؛ التعليم والفضاء والطاقة والتكنولوجيا والبناء بالإضافة إلى توقيع البلدين على إعفاء من التأشيرة مما أدى إلى زيادة الزيارات بين البلدين. في عام 2021 ، قدم ما يقرب من 500000 سائح إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة.

وقال إليعازر كوهين ، المفوض العام للجناح الإسرائيلي: "إن مشاركة إسرائيل في المعرض جزء مهم من بناء العلاقات بين بلدينا. المعرض هو فرصة لجميع الجنسيات للتعرف والتعلم من بعضها البعض. غالبًا ما ينسى الناس أن هناك ما يوحدنا أكثر بكثير من تقسيمنا ، وهو ما نريد تسليط الضوء عليه في المعرض وخاصة خلال احتفالنا باليوم الوطني لإسرائيل. لدينا مجموعة شاملة من الأحداث والفعاليات التجارية و للزائرين ايضا على مدار اليوم ونتطلع إلى الترحيب بالمسؤولين الإماراتيين وزوار إكسبو في الحادي والثلاثين ".

وبالاضافة الي الزيارة الرسمية والاحتفال ، يرتب الجناح الإسرائيلي يومًا كاملاً من الأنشطة لزوار إكسبو 2020 دبي ، ويشمل ذلك عروضاً حية من فنانين مختلفين مثل آنا آر إف ، فرقة ريغي العرقية الإلكترونية ، وساحر إسرائيلي شهير، وكذلك لعبة البحث عن الكنز.و ستكون الجائزة رحلة إلى إسرائيل . هذا ليس كل ما يمكن للزوار تجربته. يمكنهم أيضًا الانضمام إلى دوائر الطبول في حديقة الفرسان وكذلك استخدام البوابة الإلكترونية لإجراء محادثات مع أشخاص في تل أبيب.

#بياناتحكومية

-انتهى-

عن الجناح الإسرائيلي

مصمم بدون جدران ، لتحقيق أقصى قدر من الانفتاح ، الحضور في إكسبو 2020 وما بعده مدعوون إلى جناح إسرائيل. إسرائيل هي مكان للابتكار ، تقدم رؤية وأفقًا للتعامل مع تحديات الإنسانية. يركز الجناح على تحديات مثل ؛ الزراعة والمياه والطب والاتصالات وقضايا الإنترنت. سيعرض الجناح مجتمعه المنفتح والمتنوع الذي يوفر حقوقًا متساوية لجميع سكانه ، فهو مجتمع يحترم مختلف الناس والثقافات وهو دولة معترف بها ومحترمة بين الدول المشاركة.

Website: https://www.israelexpo2020dubai.com/

Facebook: https://www.facebook.com/IsraelExpo2020Dubai

Twitter: https://twitter.com/IsraelExpoDubai

Instagram: https://www.instagram.com/israelexpo2020dubai/

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022