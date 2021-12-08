PHOTO
المنامة -جمعية علوم وتقنية المياه: عقدت جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية الاجتماع الثاني للهيئة الإدارية برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن سليمان الطرباق، وبحضور نائب الرئيس الدكتور وليد خليل زباري والأمين المالي المهندس محمد علي سوار والمدير التنفيذي المهندس علي رضا حسين، حيث تمت مناقشة جملة الأنشطة والفعاليات التي ستنفذها الجمعية في الفترة المقبلة، وتحضيرات عقد مؤتمر المياه الرابع عشر المزمع عقده بالمملكة العربية السعودية في فبراير من العام المقبل.
وفي بداية الاجتماع هنأ الدكتور الطرباق أعضاء مجلس الإدارة بمناسبة فوز الجمعية بجائزة العمل التطوعي للجمعيات المختصة بالمياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتابعت الهيئة الإدارية الجهود المبذولة لإنجاح مؤتمر المياه المقبل الذي يقام تحت شعار "المياه في دول مجلس التعاون.. نحو كفاءة اقتصادية واستدامة مالية" تحت رعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في العاصمة السعودية الرياض، واستعرضت الهيئة جدول الاجتماع المقرر عقده مع القائمين على الشركة المنظمة للمؤتمر للاتفاق على جميع الأمور التنظيمية والتسجيل للمؤتمر.
وخلال الاجتماع تم مناقشة تشكيل اللجان الدائمة في الجمعية بشكل مبدئي للإقرار من قبل مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع القادم، وهي لجنة الاستثمار والموارد المالية، ولجنة الشؤون العلمية والتدريب ولجنة شؤون العضوية ولجنة الإعلام والعلاقات العامة. كما تطرق الاجتماع إلى مستجدات تقييم الأفلام المترشحة للمشاركة في مسابقة الأفلام القصيرة التي تنظمها الجمعية وتفاصيل المراسلات مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
#بياناتحكومية
- انتهى -
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.