المنامة -جمعية علوم وتقنية المياه: عقدت جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية الاجتماع الثاني للهيئة الإدارية برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن سليمان الطرباق، وبحضور نائب الرئيس الدكتور وليد خليل زباري والأمين المالي المهندس محمد علي سوار والمدير التنفيذي المهندس علي رضا حسين، حيث تمت مناقشة جملة الأنشطة والفعاليات التي ستنفذها الجمعية في الفترة المقبلة، وتحضيرات عقد مؤتمر المياه الرابع عشر المزمع عقده بالمملكة العربية السعودية في فبراير من العام المقبل.

وفي بداية الاجتماع هنأ الدكتور الطرباق أعضاء مجلس الإدارة بمناسبة فوز الجمعية بجائزة العمل التطوعي للجمعيات المختصة بالمياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتابعت الهيئة الإدارية الجهود المبذولة لإنجاح مؤتمر المياه المقبل الذي يقام تحت شعار "المياه في دول مجلس التعاون.. نحو كفاءة اقتصادية واستدامة مالية" تحت رعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في العاصمة السعودية الرياض، واستعرضت الهيئة جدول الاجتماع المقرر عقده مع القائمين على الشركة المنظمة للمؤتمر للاتفاق على جميع الأمور التنظيمية والتسجيل للمؤتمر.

وخلال الاجتماع تم مناقشة تشكيل اللجان الدائمة في الجمعية بشكل مبدئي للإقرار من قبل مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع القادم، وهي لجنة الاستثمار والموارد المالية، ولجنة الشؤون العلمية والتدريب ولجنة شؤون العضوية ولجنة الإعلام والعلاقات العامة. كما تطرق الاجتماع إلى مستجدات تقييم الأفلام المترشحة للمشاركة في مسابقة الأفلام القصيرة التي تنظمها الجمعية وتفاصيل المراسلات مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

#بياناتحكومية

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