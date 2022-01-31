حظي جناحها باهتمام الزوار وبمستوى تطور صناعة الكتاب

الشارقة: تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين في الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يستمر حتى 6 فبراير، وتمثل فيه الجمعية الكتاب الإماراتي وتعرض في جناحها عبر مشروع "منصة" إصدارات من 22 دار نشر إماراتية تشتمل على 275 عنوانًا متنوعة في موضوعاتها وحقولها، وبإجمالي 2415 كتابًا تعكس ثراء المشهد الثقافي والإبداعي في الإمارات ومدى تطور إنتاج دور النشر في الدولة.

وضمن برنامج مشاركته التقى وفد جمعية الناشرين الإماراتيين برئاسة علي بن حاتم، رئيس الجمعية، وحضور راشد الكوس، المدير التنفيذي للجمعية، ومريم العبيدلي، مديرة الاتصال المؤسسي، بعدد من الناشرين في المعرض، وناقشوا معهم راهن ومستقبل صناعة النشر وإمكانية ابتكار وسائل وآليات جديدة لتذييل أية عقبات تستجد أمام الناشرين وأمام توزيع الكتاب على المستويين الإقليمي والعالمي.

واستقبل جناح الجمعية في معرض القاهرة الدولي للكتاب الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، التي أشادت بدور الجمعية في نقل الكتاب الإماراتي إلى القراء في كل مكان، واطلعت على الإصدارات المعروضة من خلال مشروع "منصة".

وزار ناشرون وأصحاب مؤسسات نشر إضافة إلى كتّاب وفنانين من مختلف الجنسيات جناح الجمعية، واستمعوا إلى شرح حول مشروع "منصة" الذي أطلقته الجمعية في العام 2019 كتجربة فريدة ومبتكرة تهدف إلى تأمين ودعم مشاركة دور النشر الإماراتية الناشئة وعرض إصداراتها في معارض الكتاب الدولية إلى أن تتمكن من المشاركة بأجنحة خاصة بها في المستقبل.

وأبدى الزوار من الناشرين والمثقفين والقراء الذين توافدوا على جناح جمعية الناشرين الإماراتيين في المعرض الاهتمام بمستوى تطور صناعة الكتاب في الإمارات وتنوع اهتمامات دور النشر الإماراتية، وتغطية إصداراتها لحقول معرفية وإبداعية وفئات عمرية متنوعة، تشمل الأطفال واليافعين وكتب الكبار التي تتنوع بين مجالات وتخصصات مختلفة.

وشاركت جمعية الناشرين الإماراتيين ممثله برئيس الجمعية علي بن حاتم، في اجتماعات مجلس إدارات اتحاد الناشرين العرب التي جرت بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، وقدم رئيس الجمعية خلال مشاركته إضاءة حول حركة النشر في الإمارات ومستقبلها المبشر بالتطور، استنادا إلى ما توفره بيئة الإمارات من أرضية استثمارية جاذبة وداعمة لمختلف الصناعات الإبداعية وفي مقدمتها صناعة الكتاب.

وحضر رئيس الجمعية أيضا الانتخابات الجديدة لمجلس ادارة اتحاد الناشرين العرب، وإلى جانب عضوية رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين بمجلس إدارة الاتحاد، فاز مرشح الإمارات سلطان سعيد الحاتمي، المدير التنفيذي لشركة توزيع للتوزيع والخدمات اللوجستية، خلال اجتماع الجمعية العمومية، بعضوية مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب، وبذلك تكون الإمارات ممثلة في الاتحاد بمقعدين.

وقال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين على هامش مشاركة الجمعية في الدورة الجديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب: "اعتدنا في كل معرض دولي للكتاب تشارك فيه جمعية الناشرين الإماراتيين على تقديم صورة حول المشهد الإبداعي والثقافي في الإمارات الذي يتجسد من خلال إصدارات دور النشر المحلية المختلفة في الدولة، لأن الكتاب هو خير وسيلة للتعبير عما تشهده الإمارات من حراك معرفي وأدبي تعكسه إصدارات دور النشر التي تتنافس على استقطاب الكتاب والمؤلفين من أجيال إماراتية مختلفة".

وأضاف: "نعتبر مشاركة جمعية الناشرين الإماراتيين في معرض بحجم "القاهرة الدولي للكتاب" فرصة للتعريف كذلك بحركة النشر وصناعة الكتاب في الإمارات، من خلال مشروع منصة الذي يحمل إلى المعارض العالمية إصدارات دور النشر التي تنمو وتتطور وتعكس دعم دولة الإمارات لصناعة الكتاب، كما نعتبر مشاركتنا مدخلا لعقد لقاءات وبحث إمكانية إبرام اتفاقيات وعقد وتوثيق الصلات مع مؤسسات توزيع الكتاب في المنطقة العربية ومع دور ومؤسسات النشر المشاركة في المعرض، بهدف تعزيز خبرات الجمعية وتنويع شراكاتها لما يخدم الناشرين الإماراتيين والارتقاء بجمعيتهم".

وضمت قائمة دور النشر المشاركة بإصداراتها في المعرض من خلال مشروع منصة كل من: نور للنشر، أوراق للنشر والتوزيع، منشورات بيت الكُتّاب، الفلك للنشر والتوزيع، دار الأسرة للنشر والتوزيع، شركة دار الرمسة لخدمات نشر الكتب والمطبوعات، دار ماهرون للنشر والتوزيع، صديقات للنشر وتوزيع الكتب، مدارك للنشر، دار سعاد صليبي للنشر، الظبي للنشر و التوزيع، منشورات القاسمي، دريم ورك ذ.م.م، دار السيف للنشر، مكارم، دار الأندلس للنشر، بوابة الكتاب لنشر وتوزيع الكتب، الريادة للنشر والطباعة، مكتبة دار المعرفة، عشتار للنش، دار قصة للنشر والتوزيع، نبض القلم لنشر الكتب والتوزيع.

#بياناتحكومية

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