عقدت جمعية المصارف العمانية (OBA)، اجتماع مجلس الإدارة في 2 فبراير 2022، ترأس الاجتماع الفاضل/ عبد الحكيم بن عمر العجيلي رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف العمانية وتم خلالها المناقشة حول تطوير وتعزيز التميز المصرفي في السلطنة.

ويتكون مجلس إدارة جمعية المصارف العمانية من 12 عضوًا يمثلون المصارف الأعضاء، ويجتمع مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر ويتم تعميم محاضر الاجتماعات على المصارف الأعضاء والبنك المركزي العماني ووزارة التنمية الاجتماعية.

واجتمع المجلس للمشاركة في المداولات الاستراتيجية وذلك من خلال أجندة شاملة للعديد من الخطط الحالية الهامة والأهداف المستقبلية، كما وافق المجلس على البيانات المالية المدققة لعام 2021 ومراجعة ومناقشة تقارير التدقيق. ومنذ تشكيل جمعية المصارف العمانية (OBA)، التزمت الجمعية في رسم خطة عمل لتقديم الدعم المستمر للقطاع المصرفي في سلطنة عمان في جميع مراحل نموه المختلفة.

وبدوره، شكر المجلس البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال ووزارة التنمية الاجتماعية على دعمهم وتوجيههم المستمر.

جمعية المصارف العمانية هي جمعية مهنية غير ربحية تم إنشاؤها لتمثيل القطاع المصرفي، وتعزيز الأنشطة المصرفية العمانية، والتنسيق مع الجهات الرقابية فيما يتعلق بالسياسة والاستراتيجية، ودعم التميز المصرفي في سلطنة عمان.

#بياناتحكومية

-انتهى-

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