أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات، وهي الجمعية المحلية للمحللين الماليين المعتمدين، عن إطلاق شهادة معهد المحللين الماليين المعتمدين في مجال الإستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة - Certificate in ESG Investing

يمثل برنامج التعليم مؤهلًا عالميًا جديدًا لإدارة الإستثمارات البيئية، و الإجتماعية و الحوكمة؛ كما يهدف البرنامج إلى تعزيز و دعم السوق من خلال تقديم المعرفة والمهارات المطلوبة من قبل المتخصصين في دمج عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية و المؤسسيه في عمليات الاستثمار .

وفقا لدراسة اجراها معهد المحللين المعتمدين، ابدى 76% من المؤسسات و 69% من الافراد اهتمامهم في مجال الإستثمار البيئي، الاجتماعي، و الحوكمة. و عليه فإن هذه الشهادة ستساهم في تطور الصناعة من خلال وضع أفضل الممارسات و التطبيقات المستدامة في طليعة اعتبارات الاستثمار، لتساهم في تحليل مالي أكثر شمولاً في النهاية.

فقد تم تصميم الشهادة لتلبية احتياجات الفاعلين في مجال الإستثمار و الذين يرغبون في التعلم و الإطلاع على كيفية تحليل و دمج العوامل البيئة و الاجتماعية بالإضافة إلى الحوكمة في ممارساتهم اليومية لتحليل و تقييم الاستثمارات.

كما أنها مناسبة لأي شخص يتطلع إلى تحسين فهمه لقضايا البيئة و المجتمع و الحوكمة في وظائف مثل المبيعات والتوزيع وإدارة الثروات وتطوير المنتجات والاستشارات المالية والاستشارات والمخاطر.

علق المحلل المالي المعتمد زياد زين، رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات قائلاً: “إنه لمن دواعي فخرنا أن تعلن جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات عن إطلاق شهادة معهد المحللين الماليين المعتمدين في مجال الإستثمار البيئي، الاجتماعي، و الحوكمة - Certificate in ESG Investing في دولة الإمارات العربية المُتحدة في وقتٍ تحتل الاستدامة مكانة بارزة في إكسبو 2020 ، وتُشكل الذكرى الخمسون لدولة الإمارات العربية المتحدة بداية 50 عامًا أخرى من التنمية المستدامة.

إن عوامل الاداء البيئي، و الإجتماعي و الحوكمي وجدت لتبقى، و ستساعد تلك الشهادة في تلبية الطلب المتزايد للعاملين و الناشطين في مجال الإستثمارات في الإمارات العربية المتحدة للإطلاع على أفضل المماراسات و التطبيقات العملية في هذا المجال الذي ينمو بشكلٍ مُتسارع"

وأضافت مارجريت فرانكلين، المحللة المالية المعتمدة و الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين "اننا نشهد تسارعًا حقيقيًا في الاهتمام في مجال الإستثمار البيئي، الاجتماعي، و الحوكمة - وهو تطور كبير سيُشكّل مستقبل التمويل – حيث أدى الطلب المتزايد من العملاء وشركات إدارة الاستثمار إلى زيادة الحاجة إلى التعليم.

هذه الشهادة يتم توفيرها عالميًا و هي الأولى من نوعها ، لأنها ستساهم في تزويد المتعاملين بالمعرفة و الكفاءات الأساسية، مما يمكنهم من تلبية احتياجات عملائهم بشكل أفضل والمساهمة في بناء الثقة في القطاع."

يتطلب الحصول على الشهادة الدراسة الذاتية لما يقارب 130 ساعة، تنتهي باختبار مدته ساعتين و 20 دقيقة من 100 سؤال. يتمّ ذلك على الحاسوب في أحد المراكز المُعتمدة و المراقبة أو عبر الإنترنت المراقب، حيثما كان ذلك متاحًا و / أو مسموحًا به بموجب اللوائح المحلية.

تبلغُ رسوم الامتحان والتعلم عبر الإنترنت 675 دولارًا. يُمهل المرشحون سنة واحدة لإجراء الامتحان بعد التسجيل، ولا توجد متطلبات رسمية للالتحاق. يتم منح المرشحين الشهادة مباشرةً عند الانتهاء بنجاح من الامتحان كما يمنح الحاصلين على شهدة المحلل المالي المعتمد 20 حصة من التعليم المستمر.

تم تطوير شهادة معهد المحللين الماليين المعتمدين في مجال الإستثمار البيئي، الاجتماعي، و الحوكمة من قبل جمعية المحللين المالين في المملكة المتحدة بالتشاور مع أفضل المتعاملين والشركات الرائدة في هذا المجال، و قد تسجّل أكثر من 15000 مرشح منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر 2019 للحصول على شهادة معهد المحللين الماليين المعتمدين في مجال الإستثمار البيئي، الاجتماعي، و الحوكمة مما يسلط الضوء على نجاح الشهادة الجديدة عالمياً.

للمزيد من المعلومات ، يرجى التواصل مع جمعية المحليين المالين المعتمدين في الامارات: info@cfaemirates.com

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حول جمعية المحليين المالين المعتمدين في الامارات:

جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات هي جزء من شبكة عالمية تضم أكثر من 160 جمعيات أعضاء في معهد المحللين الماليين المعتمدين. مهمتنا هي قيادة مهنة الاستثمار، من خلال تعزيز أعلى معايير الأخلاق والتعليم والتميز المهني لتحقيق المنفعة النهائية للمجتمع .

تأسست جمعية المحليين المالين المعتمدين في الامارات في عام 2002 ، وتضم حوالي 1000 عضو ، وهي أكبر تجمع أعضاء للمحللين الماليين المعتمدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وهي تخدم الاحتياجات المتزايدة لمحترفي الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة للدعم والتعليم المستمر والتطوير المهني.

للمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة الموقع https://www.cfasociety.org/emirates/Pages/default.aspx

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معهد المحللين الماليين المعتمدين:

هي جمعية عالمية لمحترفي الاستثمار تضع معايير التميز و الاعتماد المهني و تعتبر المنظمة رمز للسلوك الأخلاقي في أسواق الاستثمار و هي مصدر محترم للمعرفة في المجتمع المالي العالمي. هدفنا هو خلق بيئة تهتم بمصالح المستثمرين أولاً، وتعمل فيها الأسواق بأفضل حال، وينمو فيها الاقتصاد. يوجد أكثر من 160.000 من حاملي رخصة المحللين الماليين المعتمدين في 164 سوق حول العالم.

جمعية المحليين المالين المعتمدين لديها تسعة مكاتب في جميع أنحاء العالم وهناك 161 جمعيات أعضاء محلية. لمزيد من المعلومات قم بزيارة موقعنا www.cfainstitute.org. او تابعنا على تويتر@CFAInstitute وعلى فايسبوك

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