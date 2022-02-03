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مع ربط العطلة الأسبوعية مع الأسواق العالمية
دبي : كشفت جمارك دبي أن إجمالي عدد البيانات الجمركية أيام الجمعة خلال شهر يناير 2022 الماضي شهدت قفزة قوية بواقع 180 % إلى 315 ألف بيان جمركي، مقارنة مع إجمالي 112.6 بيان جمركي أيام الجمعة خلال يناير 2021، وذلك بعد تعديل نظام الإجازة الأسبوعية الجديد، علماً بأن خدمة البيانات الجمركية متوفرة على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع.
ويستغرق انجاز البيان الجمركي عبر منصة مساحة العمل الذكية التي ابتكرتها وطورتها جمارك دبي دقائق معدودة لا تتجاوز دقيقتين كما تمكن جمارك دبي العملاء من إنجاز معاملاتهم الجمركية وتخليص إجراءاتهم من أي مكان وفي أي وقت على مدار الساعة عبر تطبيقاتها الذكية.
وأكد ماجد العلي مدير إدارة البيانات الجمركية في جمارك دبي على الترحيب الواسع الذي لمسه من عملاء الدائرة بتعديل نظام الإجازة الأسبوعية والذي يعمل على تعزيز نظام العمل موقع دولة الإمارات على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، وربطها بالأسواق العالمية من خلال تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.
وقال: "تعمل إدارة البيانات الجمركية على توفير تجربة استثنائية لعملاء الدائرة في إنجاز بياناتهم الجمركية عبر القنوات الذكية، والتي كان لها كبير الأثر في التعامل الجمركي الاحترافي خلال تداعيات جائحة كورونا حيث تمكن العملاء من إنجاز كافة اجراءاتهم دون الحضور إلى مقار المراكز الجمركية، مشيراً إلى أن جمارك دبي تحرص على تحقيق سعادة المتعاملين بتطوير خدمات تفوق توقعاتهم".
وتوقع ماجد العلي أن تستمر البيانات الجمركية في تحقيق نمو متصاعد خلال الفترة القادمة نتيجة توسع أنشطة التجار في دبي، وفتح خطوط تجارية جديدة وفق استراتيجية إمارة دبي التجارية، والتي تهدف إلى الوصول بقيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية إلى تريليوني درهم خلال السنوات القادمة.
#بياناتحكومية
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© Press Release 2022
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