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دبي : انطلاقاً من الحرص على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية للمتعاملين أعلنت جمارك دبي عن مواعيد العمل في مراكزها الجمركية مع البدء بتطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي.
وأوضحت الدائرة أن مواعيد العمل في مراكزها الجمركية تتيح للمتعاملين الحصول على كافة الخدمات الجمركية خلال ساعات العمل المحددة في كل مركز بالإضافة إلى إمكانية التقدم بطلبات الخدمة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع عبر الخدمات الذكية التي توفرها جمارك دبي من خلال الأجهزة الذكية للمتعاملين.
وأكدت الدائرة أن كافة الموظفين والمفتشين الجمركيين في المراكز الجمركية سيواصلون العمل على تحقيق سعادة المتعاملين من خلال انجاز وتقديم الخدمات بأفضل مستويات الجودة التي تضمن اختصار الوقت والجهد اللازم لإنجاز المتعاملين كافة معاملاتهم الجمركية دون تأخير.
وقد زودت جمارك دبي مراكزها الجمركية بأحدث الأجهزة والتقنيات التي تعمل باستخدام افضل تطبيقات تقنية المعلومات الذكية والذكاء الاصطناعي، ما يتيح للمتعاملين انجاز العمليات الجمركية بكفاءة عالية حيث تمتاز أنظمة المعاينة والتفتيش الذكية التي طورتها وتستخدمها جمارك دبي بسرعة انجاز عمليات الرصد والمعاينة والتفتيش واستكمال المعاملات الجمركية ما يحقق للتجار والمستثمرين سرعة التخليص الجمركي لبضائعهم لضمان وصولها الى الأسواق بانسيابية كبيرة تحقق للمتعاملين افضل عائد مالي من اختيارهم دبي مقصداً لعملياتهم التجارية.
وتواصل المراكز الجمركية لجمارك دبي العمل على تطوير اداءها باستمرار مع توفير الخدمات الذكية والميدانية بمواكبة نظام ساعات العمل الأسبوعي الجديد للقطاع الحكومي، حيث ستتحدد ساعات العمل كل مركز تبعاً لطبيعة عمله واحتياجات المتعاملين للخدمات الجمركية التي يقدمها المركز.
#بياناتحكومية
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