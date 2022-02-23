ضمن فعاليات "الفرضة تبتكر 2022"

دبي: أطلقت جمارك دبي ملتقـــــــــى الابتكـــــــــــار الدولـــــــــي الثالــــــث الافتراضــــــي ضمن الفعاليات التي تنظمها الدائرة في شهر الامارات للابتكار تحت شعار "الفرضة تبتكر 2022"، حيث يهدف الملتقى إلى تشجيع المبدعين والمبتكرين على تطوير الأفكار والابتكارات الجديدة وتبني أفضل المبادرات الابتكارية لدعم المبتكرين، وذلك من خلال نشر الأفكار والابتكارات المشاركة في الملتقى افتراضياً، وأعد مركز الابتكار في جمارك دبي مقطع مرئي متكامل حول الملتقى وبدأ بثه للجمهور مع اطلاق هذه المبادرة.

وفي هذا الصدد قال سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في كلمة افتتح بها الملتقى الافتراضي: " نتطلع إلى أن يثمر ملتقـــــــــى الابتكـــــــــــار الدولـــــــــي الثالــــــث عن نتائج إيجابية على صعيد تحفيز الابداع والابتكار من خلال التفاعل البناء بين كافة المشاركين في الملتقى من المبتكرين ورواد الاعمال والمتحدثين عبر تقديم العروض لابتكاراتهم وعرض الخطوات التي اتبعوها لتطوير هذه الابتكارات لتشجيع الخرين على أن يقتدوا بهم ويقدموا المزيد من الأفكار والابتكارات".

وأضاف: "لقد أطلقت جمارك دبي العديد من الابتكارات المتميزة خلال الفترة الماضية مثل الآليات الكهربائية الذكية والغواصة الجمركية وابتكار (I- box) والمرحلة الثانية لنظام الإفصاح المبكر الذكي ومنصة التجارة الالكترونيــة عبر الحدود، وانطلاقاً من هذه الإنجازات التي حققتها الدائرة في مجال الابتكار يأتي اطلاق ملتقـــــــــى الابتكـــــــــــار الدولـــــــــي الثالــــــث من أجل تعزيز التفاعل المعرفي بين المبتكرين عبر جمعهم في الملتقى واعطائهم الفرصة لعرض ابتكاراتهم لدفع الابداع والابتكار في مجتمعنا نحو تحقيق إنجازات جديدة يستفيد منها المجتمع على كافة المستويات".

وقال حسين الفردان مدير مركز الابتكار في جمارك دبي: "يتيح ملتقى الابتكار الدولي الثالث الافتراضي للمشاركين فيه ارسال فيديوهات قصيرة لعرض ابتكاراتهم على المبدعين والمبتكرين والمهتمين وشرحها لهم بطريقة مبسطة لتحفيز الجميع على تطوير أفكار وابتكارات جديدة تدعم التقدم الاقتصادي".

ويذكر أن الملتقى يهدف إلى تطوير ابتكارات جديدة يمكنها أن تغير أساليب جديدة في جميع القطاعات الحيوية بدولة الامارات وعلى المستوى العالمي وذلك من خلال تفاعل الموهوبين والمبتكرين وتبادلهم الأفكار والاقتراحات بشكل مباشر، وقد حدد الملتقى شروط المشاركة بما يضمن ان تكون الابتكارات المقدمة مفيدة ويمكن تطويرها وتطبيقها مستقبلاً.

#بياناتحكومية

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