"المنظمة": الجمارك في الإمارات تمكنت من تطوير برامجها الرقمية لمواكبة "الخمسين"

أحمد محبوب مصبح: أدركنا مبكراً أهمية التحول الرقمي وقدمنا نموذجاً رائداً في الخدمات الذكية

دبي: أكدت منظمة الجمارك العالمية أن دولة الإمارات تتميز بنهجها المبتكر في التعامل مع تحديات التحول الرقمي التي تواجهها الجهات الجمركية عالمياً، حيث تمكنت الجمارك في الإمارات من تطوير وتعزيز برامجها الرقمية لمواكبة مستهدفات مشاريع الخمسين الرامية إلى تحفيز وتنويع اقتصادها الوطني، كما تُبذل الجهود أيضاً لتعزيز استخدام تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في تسهيل التجارة وتحسين الإنتاجية في بيئة العمل.

وقال سعادة كونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية في كلمة مُسجلة خلال الحفل الافتراضي الذي نظمته جمارك دبي ضمن فعاليات أسبوع جمارك الإمارات الخامس بمناسبة اليوم العالمي للجمارك:" من دواعي سروري أن أتوجه إليكم بهذه الكلمة من الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية في بروكسل لأشارككم الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئكم بمناسبة اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، مع التمنيات بالمزيد من التقدم والازدهار لشعب الإمارات".

وأضاف:" في العام الماضي، نظمنا المؤتمر العالمي للمشغل الاقتصادي المعتمد بالتعاون مع جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك بهدف تعزيز الشراكة بين الجمارك وقطاعات الأعمال من خلال تطبيق معايير منظمة الجمارك العالمية المتعلقة ببرنامج المشغل، وفي ظل جائحة كوفيد-19، من الضروري الحفاظ على الشراكة بين القطاع العام والخاص للتغلب على التحديات مع استمرارية الاستثمار في التطور التكنولوجي والابتكار".

لقد حاز المؤتمر نجاحًا باهراً مع ما يقرب من 3650 مشاركاً مسجلاً من 160 إدارة عضو في منظمة الجمارك العالمية، وقد أعربوا جميعاً عن تقديرهم لمساهمة دولة الإمارات في توفير أفكار ورؤى جيدة وتسهيل تبادل أفضل الممارسات في العالم.

إن المجتمع الجمركي مدعو للتركيز خلال العام 2022 على كيفية العمل في بيئة رقمية بالكامل وإنشاء نموذج تشغيلي يعتمد على جمع البيانات من مختلف جوانب النظام التجاري العالمي. لذلك، يسعدنا أن نحتفل باليوم العالمي للجمارك تحت شعار "توسيع نطاق التحول الرقمي للجمارك من خلال تبني ثقافة البيانات وبناء نظام بيئي للبيانات".

إنني أقدر بشكل خاص مبادرات مثل "داتاثون الفرضة" و "هاكاثون الذكاء الاصطناعي" التي نظمتها جمارك دبي لتشجيع الخبراء والمهنيين على طرح أفكار وابتكارات قائمة على البيانات باستخدام البيانات الجمركية المفتوحة، حيث تتوافق هذه المبادرات مع توصيات وبرامج منظمة الجمارك العالمية وتمثل إجراءات ملموسة لتحسين قدرة الجمارك على استخدام البيانات والتحليل.

واختتم سعادة أمين عام منظمة الجمارك العالمية كلمته:" أغتنم هذه الفرصة لأهنئ قطاع الجمارك في الإمارات على الدعم الذي قدموه لمعرض إكسبو 2020 دبي لإنجاح هذا الحدث العالمي الهام، حيث قامت الجمارك في الإمارات بتبسيط الإجراءات وقدمت خدمات استثنائية للعارضين وزوار المعرض".

من جانبه قال سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة خلال الاحتفال :"لقد اختارت منظمة الجمارك العالمية عنوان هذا العام "توسيع نطاق التحول الرقمي الجمركي" وقد تم اختيار هذا الشعار لدعم بيئات وثقافة أنظمة البيانات، خاصة في ظل انتشار الوباء، ووضعت المنظمة نصب أعينها هدفاً لعام 2022 يقضي بالنهوض بالتحول الرقمي الجمركي من خلال رعاية بيئة المعرفة المتطورة وبناء الأنظمة الذكية، وفي ظل هذا الشعار سيركز المجتمع الجمركي على بناء نموذج تشغيلي ضمن بيئة رقمية بالكامل ترصد البيانات وتستثمرها".

وأردف سعادة مدير عام جمارك دبي قائلا :"لقد أدركنا مبكراً في جمارك دبي أهمية التحول الرقمي وباتت جمارك دبي نموذجاً رائداً في تقديم خدمات ذكية وأنظمة رقمية تحظى باشادات واسعة من المؤسسات والجهات الجمركية الإقليمية والعالمية، وحازت الدائرة على العديد من الجوائز المرموقة ،حيث صنفت جمارك دبي ضمن قائمة العشرة الأوائل لأفضل بيئات العمل في الشرق الأوسط 2021 ، وحلت الدائرة ضمن قائمة الخمسة الكبار خليجياً لأفضل بيئة عمل للمرأة، وتسهم الدائرة في تطوير العمل الجمركي محلياً ويُعد "مرسال 2" النظام الجمركي الإلكتروني المتكامل الذي ابتكرته وطورته الدائرة بهدف تسهيل وانسيابية حركة التجارة ، نقلة نوعية في تاريخ العمل الجمركي نظراً للإمكانيات الهائلة والتقنيات الحديثة التي يتميز بها النظام وشموليته لمختلف إجراءات العمل الجمركي ، كما يمثل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي شاركت جمارك دبي في تطبيقه واطلاقة على المستوى الاتحادي أحد أهم أطر ومعايير أمن وتيسير سلسلة الإمداد في التجارة الدولية (SAFE).

وأشار سعادته إلى أن جمارك دبي أنجزت 24 مليون معاملة جمركية خلال العام 2021 الماضي، بلغت حصة المعاملات المنجزة منها عبر القنوات الذكية 99.6 %، وهو ما يصب في سعادة المتعاملين لقدرتهم على إنجاز المعاملات الجمركية وتخليص الإجراءات بسرعة وسهولة في أي وقت ومن أي مكان دون الحضور إلى مقار مراكز الخدمة وسجلت نسبة سعادة المتعاملين 91.8 % وفق نتائج دراسات سعادة متعاملي حكومة دبي 2021 ، كما نالت الدائرة جائزة النخبة ضمن نتائج الدورة التقييمية الأخيرة لبرنامج دبي للتميز الحكومي.

وتنظم جمارك دبي أسبوع جمارك الإمارات الخامس خلال الفترة من 24 إلى 28 يناير الجاري تحت شعار "رواد التحول الرقمي الجمركي" ويضم العديد من الفعاليات والأنشطة وورش العمل، ولقاءات توعوية مع العملاء والشركاء.

#بياناتحكومية

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