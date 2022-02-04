126مبادرة مجتمعية لأكثر من 76000 شخص

أحمد محبوب مصبح: الجمارك حققت الريادة في جميع مبادراتها المجتمعية

دبي : حققت جمارك دبي إنجازاً عالمياً يُضاف إلى سلسلة إنجازاتها، وتجديد حصولها على شهادة المواصفة العالمية أيزو ISO 26000:2010 في مجال المسؤولية المجتمعية خلال العام 2021 ، وذلك للعام الثاني على التوالي نتيجة لتطبيق أفضل المعايير العالمية في تنفيذ المبادرات مع تحقيق جودة عالية وفقاً لميثاق واضح يُنظم التزاماتها تجاه استراتيجيتها في المسؤولية المجتمعية.

وفي عام 2021 نفذت الدائرة 126 مبادرة مجتمعية استفاد منها 76500 مستفيد من كافة شرائح المجتمع، حيث نُفِذت المبادرات وفق خطط استراتيجية يتم العمل عليها سنوياً ، من خلال تنفيذ وادراج أهم المبادرات التي تخدم مجال المسؤولية المجتمعية منها مبادرة "سلامتكم سلامتنا " والتي تم تنفيذها 24 مرة على مدار العام للتوعية عن وباء كوفيد 19، وتنظيم ورش صحية مع المعنيين من الجهات الرسمية مثل صحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي، هذا بالإضافة إلى مبادرة "حملة فرصتكم مع الفرضة" وتوفير الاحتياجات الضرورية للأسر والجمعيات الخيرية داخلياً وخارجياً ، ومبادرة "الفرضة معكم لتحقيق النجاح" والتي تم تنفيذها 20 مرة وتنظيم ورش توعية عن العمل الجمركي لطلاب المدارس والجامعات والمساهمة في توفير الأدوات المدرسية للأسر المحتاجة، فضلا ًعن المشاركة في حملة "المجتمع معنا" لدعم حملة 100 مليون وجبة ، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرات الخيرية والرياضية وأيضا مبادرات لأصحاب الهمم.

هذا وقد وظفت الدائرة كافة مواردها وامكانياتها على جميع الصعد لإحداث طفرة في مفهوم المسؤولية المجتمعية من خلال سلسلة من المبادرات دعمت خطتها الاستراتيجية 2021 _2026 وفق رسالتها لحماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الالتزام والتسهيل والابتكارـ، لتعزيز النموذج المستدام في مبادراتها لكافة شرائح المجتمع للمساهمة في ازدهاره وتنميته، وذلك من خلال التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

هذا وقد تسلم سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة شهادة الآيزو في المسؤولية المجتمعية من خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي وفريق العمل.

وقال سعادته: إن جمارك دبي حققت الريادة في جميع مبادراتها المجتمعية، وخطت مرحلة جديدة من تنمية مبادرات المسؤولية المجتمعية على المستوى المحلي والدولي من خلال تناول موضوعات متنوعة ومختلفة، وجُهت لكافة أفراد المجتمع، مؤكداً أن استراتيجية الدائرة في مجال المسؤولية المجتمعية تركز في مضمونها على المساهمة في حماية المجتمع والعمل على تنميته من خلال تطبيق أفضل المعايير العالمية بمبادرات مجتمعية هادفة لتشمل" الصحة والبيئة، وأصحاب الهمم، وأيضا مبادرات دعم الهوية الوطنية "

وثمن سعادته دور كافة الإدارات والقطاعات في دعم جوانب المسؤولية المجتمعية لتكون جمارك دبي في طليعة الدوائر الجمركية التي تواكب التطوير المتصاعد لقطاعات المسؤولية الاجتماعية لتحقيق الاستدامة في المبادرات.

من جهته قال خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي: هدفنا في الدائرة تحقيق الاستمرارية والتميز في تنفيذ المبادرات المجتمعية للوصول إلى الغاية الأسمى في دعم المجتمع بكافة أفراده، وذلك مواكبة لتوجهات قيادة دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة للمبادرات على كافة الصعد ، إذ توسع الدائرة دائماً خارطة أنشطتها المجتمعية لتشمل كافة الفئات ، وذلك عبر مجموعة من الفعاليات المُنفذة على مدار العام .

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