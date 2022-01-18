أحمد محبوب مصبح: القطاع التجاري يعود للانتعاش مجدداً

دبي: توجت جمارك دبي إنجازاتها وأدائها القياسي في العام 2021 بالفوز بجائزة النخبة ضمن نتائج الدورة التقييمية الأكبر في تاريخ برنامج دبي للتميز الحكومي والتي شارك فيها 132 مقيماً وخبيراً عالمياً ومحلياً لتقييم 31 جهة حكومية، ويؤكد حصول الدائرة على هذه الجائزة الرفيعة تبني أفضل الممارسات في تطوير الخدمات الحكومية ومواكبة المتغيرات المتسارعة، وبما يتماشى مع رؤية دبي وتصوراتها للمستقبل.

وأطلقت جمارك دبي خطتها الاستراتيجية 2021 _2026 وفق رسالتها لحماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الالتزام والتسهيل والابتكارـ وذلك لتحقيق 5 مبادئ رئيسة (ريادية، مبتكرة، رقمية، رشيقة، مُبدعة) وفق 4 أهداف عامة مرتبطة بمستهدفات لتحقيق مؤشرات أداء رئيسية ، تتضمن ضمان التحسن المالي وينبثق منه تعزيز العائدات، والنفقات، مشاركة متميزة لتحقيق الريادة للجمارك الآمنة عالمياً لتعزيز التفتيش الفعال وضمان فعالية الخدمات.، توفير خدمات استباقية مخصصة لكافة الجهات المعنية لتحقيق الريادة في تطوير الجمارك المستدامة عالمياً، مع خدمات استباقية تستشرف المستقبل وتوفير تجربة وظيفية استثنائية لتطوير بيئة العمل، وتعزيز ثقافة الأداء الاحترافي واستثمار أمثل للطاقات، مع إحداث طفرة في التطوير المعرفي لبيئة العمل.

آفاق تجارية رحبة

وقال سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: نشهد انطلاقة قوية وانتعاش في القطاع التجاري لدبي ، وهو ما يؤكد تعافي القطاع من تبعات أزمة جائحة كورونا، ولعب دور رئيس ومهم في تعزيز التنمية المستدامة ، وترسيخ دبي مركز محوري لحركة التجارة العالمية، ونحن نعمل في جمارك دبي على تطوير قدراتنا الجمركية ، وتوفير خدمات وإجراءات ذكية لزيادة المبادلات التجارية و الوصول بها إلى آفاق أرحب لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالوصول بتجارة دبي إلى تريليوني درهم خلال السنوات القادمة.

المعاملات الجمركية

سجلت إجمالي المعاملات الجمركية نمواً قوياً بنسبة 50% ليصل إلى 24 مليون معاملة للعام 2021 مقارنة مع 16 مليون معاملة في العام 2020، وتستثمر الدائرة بصفة مستمرة في تحديث أنظمتها الذكية حيث تصل نسبة المعاملات المنجزة عبر هذه الأنظمة نحو 99.6 %.

الابتكار

استطاعت جمارك دبي الحصول على "المركز الأول عالمياً في مؤشر التصنيف البلاتيني من منظمة الأفكار البريطانية" بعد أن حصلت على إثنا عشر اعتماداً للتصنيف البلاتيني منها 9 اعتمادات بالدرجة الكاملة متفردة بذلك بين كافة الجهات الحكومية والخاصة في العالم.

وعززت الدائرة هذا الإنجاز بفوزها بفكرة العام الكبرى وتسع جوائز دولية جديدة من منظمة الأفكار الامريكية 2021، حيث استطاعت أن تحصد ستة جوائز ذهبية وهي المرة الأولى التي تحصل فيها جمارك دبي على هذا العدد من الجوائز الذهبية في نهائيات جائزة الأفكار الامريكية.

حماية حقوق الملكية الفكرية

بلغ إجمالي عدد ضبطيات الملكية الفكرية التي انجزتها الدائرة في العام 2021 نحو 390 ضبطية تشمل 14.8 مليون قطعة من البضائع المقلدة، وتمت إعادة تدوير نحو 2.111 مليون قطعة من البضائع المقلدة لـ221 علامة تجارية، كما نظمت الدائرة 29 ورشة عمل وفعالية توعوية مباشرة وافتراضية بمشاركة 2413 مشاركاً من مختلف الفئات وتم تقييد 437 علامة تجارية و189 وكالة تجارية.

الضبطيات

سجل إجمالي ضبطيات جمارك دبي 4,696 ضبطية تنوعت بين الأمنية والجمركية للعام 2021، وتعمل الدائرة وفق رؤية استراتيجية متكاملة لمكافحة تهريب المواد الممنوعة نحو ريادة الجمارك الآمنة عالمياً، وضمان أمن وحماية المجتمع وازدهاره الاقتصادي، وترسيخ موقع الإمارات بين أكثر دول العالم أماناً، وتمكنت الدائرة وضمن واجبها الوطني من التصدي بكفاءة عالية لمحاولات تهريب المخدرات بفضل اليقظة والحس الأمني المتقدم لضباط التفتيش الجمركي والتعاون والتنسيق التام بين الإدارات الجمركية.

جوائز

حصدت جمارك دبي شهادة أفضل بيئة عمل لعام 2021 والتي تمنحها المنظمة الأمريكية غريت بليس تو ورك “Grate place to work” بناءً على الاستبانة الخاصة بمؤشر الثقة التي تم طرحها على الموظفين لقياس تجربتهم في العمل بجمارك دبي، ويأتي منح شهادة أفضل بيئة عمل للجهات التي تُسهم في تحقيق التميّز المهني لموظفيها، وتوفر لهم بيئة عمل مثالية من مختلف النواحي وذلك استناداً إلى التحليل الشامل والمستقل الذي تجريه المنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تعتمد هذه الشهادة على التغذية الراجعة التي يتم تقديمها من الموظفين كجزء من استطلاع موسع حول تجربتهم في مكان عملهم.

أيضاً صُنفت ضمن قائمة العشر الأوائل لأفضل بيئات العمل في الشرق الأوسط 2021، من خلال المنافسة مع 450 مؤسسة حكومية وخاصة. كما صنفت الدائرة ضمن قائمة المراكز الخمس الأولى على منطقة الخليج لأفضل بيئة عمل داعمة للمرأة.

وتوجت انجازاتها المتوالية في التميّز والريادة في مجال الموارد البشرية، بحصولها على المركز الأول لجائزتين من جوائز المعهد المعتمد لتنمية وتطوير الموارد البشرية CIPD، وذلك على مستوى الشرق الأوسط، عن فئتي "أفضل ابتكار رقمي في مجال التعلم والتطوير" و "نجم الموارد البشرية".

وواصلت الدائرة على الاستمرارية على نهج التميّز والنجاح بشكل مُستدام، حيث تعمل وبشكل مستمر على تنفيذ استراتيجية الدائرة الطموحة لتنمية الموارد البشرية، ومواكبة أحدث البرامج الابتكارية المؤثرة في بيئة العمل، ومنها إطلاق مختبر القيادة باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، لقيادات جمارك دبي. حيث يجمع المختبر بين تطبيق تكنولوجيا الواقع الافتراضي ومحتوى تفاعلي فريد صمم بالاعتماد على علم النفس السلوكي المتقدم، ما يغير جذرياً طريقة تدريب القيادات على مهارات جديدة تساعدهم على النجاح في المستقبل، حيث يتيح مختبر الواقع الافتراضي لمستخدميه تعزيز الوعي الذاتي وكشف الأفكار الشخصية واستكشاف مجالات التغيير، مع التعرف على تلك التجارب بتقنية 3 D بما يحقق رؤى تجريبية متطورة للأعمال بدلاً من الأساليب التقليدية التي تستغرق أياماً في إنجازها، ما يحقق وقتاً أقل لإنجاز الأعمال.

تطوير الموارد البشرية

انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية لـ"جمارك دبي" في عام 2021 والتي تهدف إلى بناء القدرات وتطوير إمكانيات مواردها البشرية وزيادة الإنتاجية من خلال تطوير كفاءات الموظفين، نفذ مركز التدريب الجمركي 1418 دورة تدريبية خلال العام الجاري، استفاد منها 5678 موظفاً، وتنوعت الدورات ما بين التخصصية والإدارية، حيث نُفذت1002 دورة تدريبية تخصصية في العمل الجمركي، و416 دورة مهارات إدارية ، حيث تم إعداد الخطة التدريبية لهذا العام بناء على عدّة مُدخلات منها مصفوفة الكفاءات الوظيفية الفنية والسلوكية، وكذلك التوجهات الحكومية الحالية والمستقبلية والمتغيرات في بيئة العمل، عن طريق اتباع منهجية محددة تحقق الأهداف الاستراتيجية للدائرة وتضمن تقديم أفضل مستوى ممكن من الخدمات التدريبية والتطويرية لكافة الموظفين.

وعمدت الدائرة إلى إحداث تنوع في الدورات التدريبية التي تم تنفيذها لتشمل تقييم المخاطر الجمركية، مؤشرات مخاطر الشحنات، مؤشرات المخاطر في المطارات، مؤشرات المخاطر في الشحنات البحرية، طرق تهريب المخدرات، الحس الأمني، لغة الجسد والمؤشرات السلوكية، دورة الاستخبارات الجمركية، إدارة الحدود المنسّقة (CBM)، الأمن السيبراني هذا بالإضافة إلى الدورات التدريبية المتعلقة بفنون الإدارة، والتطوير الذاتي.

اسعاد العملاء

تجربة جمارك دبي في اسعاد المتعاملين تنطلق من القيم الراسخة للدائرة، ب توفير خدمات ذات جودة عالمية بهدف الارتقاء بمستوى سعادتهم ، و في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز سعادة المتعاملين عقدت الدائرة 4 اجتماعات لمجموعات العمل والتجارة أعضاء المجلس الاستشاري الذي يعد الأول من نوعه جمركياً على مستوى العالم ، وهو أحد مبادرات الدائرة التي تمثل جسراً للتواصل المباشر بين الدائرة وعملائها للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والعمل على تنفيذها، و يترأسه المدير العام للدائرة وأعضائه هم رؤساء مجالس الأعمال البالغ عددهم أكثر من 14 مجلس في الإمارة من مختلف القطاعات، منها اللجنة الوطنية للشحن والإمداد ومجموعة الذهب والمجوهرات وقطاع الالكترونيات ومجموعة دبي للحاسوب ومجموعة سلسلة إمداد والخدمات اللوجستية، وتهدف الاجتماعات الربيعية للمجلس إلى مناقشة السياسات العامة والوقوف على آراء العملاء و ومقترحاتهم ، وفي ذات الوقت يتم اطلاعهم على آخر المستجدات بالدائرة، كما نظمت الدائرة اجتماعات ثنائية ضمن مبادرة ارتباط مع الجهات والهيئات الدبلوماسية للعديد من الدول ومنها هولندا ، ألمانيا ، فرنسا ، سنغافورة و الهند بهدف زيادة التبادل التجاري و تسهيل الإجراءات الجمركية.

مبادرات مجتمعية

عززت جمارك دبي جهودها في دعم وتنفيذ المبادرات المجتمعية والخيرية خلال العام 2021، حيث تم تنفيذ 126مبادرة مجتمعية استفاد منها 76500 مستفيد من كافة شرائح المجتمع، ووظفت الدائرة كافة مواردها وامكانياتها على جميع الصعد لإحداث طفرة في مفهوم المسؤولية المجتمعية من خلال سلسلة من المبادرات دعمت خطتها الاستراتيجية، لتعزيز النموذج المستدام في مبادراتها لكافة شرائح المجتمع للمساهمة في ازدهاره وتنميته من خلال التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في مثل هذه المبادرات حرصاً منها على المساهمة في حماية المجتمع وتوفير بيئة صحية لطلاب المدارس.

اتفاقيات وشراكات

وقعت جمارك دبي اتفاقيات تعاون مشترك مع المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، «المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» و«دبي كوميرسيتي»، و«دبي الجنوب تمكنها من تلقي خدمات منصّة التجارة الإلكترونية عبر الحدود التي أطلقتها الدائرة، والتي تعدّ المنصّة الأولى من نوعها في المنطقة، التي تقدم خدماتها للمتعاملين باستخدام تقنيات «بلوك تشين»، لتشجيع الشركات والمستثمرين في مجال التجارة الإلكترونية على تأسيس مراكز إقليمية لهم في دبي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة بزيادة حصة الشركات الموجودة بإمارة دبي في التوزيع المحلي والإقليمي للتجارة الإلكترونية.

خدمات ومبادرات ذكية

أطلقت جمارك دبي مبادرة "آي بوكس" الصندوق الذكي لحفظ الشحنات التجارية والثمينة التي تكون بصحبه المسافرين القادمين(ترانزيت) الراغبين في ابقائها بمركز جمارك المطار عند الوصول، دون دفع الرسوم الجمركية عليها وإعادة استلامها عبر خدمة التخليص الذاتي وقت مغادرة الدولة، وقامت الدائرة بتطوير وتحسين برنامج الإفصاح المبكر الذكي والذي يتيح مسافرين الإفصاح عن أمتعتهم إلكترونياً قبل القدوم إلى الدولة و اطلاق الجيل الثاني من مشروع تطوير الطاولة الذكية والذي يُسهم في اختصار الوقت المستغرق في عملية التفتيش والمحافظة في الوقت ذاته على خصوصية المسافرين.

إكسبو 2020 دبي

قدمت جمارك دبي خدمات متعددة ومتنوعة تلبي كافة احتياجات العارضين والزوار ومن خدماتنا للتسهيلات التجارية للمعرض قناة «إكسبو 2020 الجمركية الذكية»، دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي تم إطلاقه على المستوى الاتحادي ونظام الإفصاح المبكر الذكي للمسافرين لتسريع حركة الزوار ، وتم توفير جميع خدمات الدائرة عبر منصاتها الإلكترونية والتطبيقات الذكية، ويندرج تحتها التسجيل الإلكتروني، وتقديم البيانات الجمركي، واعتماد النسخ والمستندات الإلكترونية دون الحاجة لزيارة المراكز ، و فيما يخص التسجيل والترخيص فقد تم اعتماد منصة بوابة دبي التجارية لطلبات الرخص الخاصة بالمشاركين الرسميين، واستخراج الرموز الجمركية لتسهيل وتسريع إجراءات الشحن والتسجيل ، أيضا تم استحداث رمز خاص في أنظمة الجمارك يخص بيانات المشاركين في المعرض ويميزهم عن بقية المعاملات الأخرى لتمكين جميع الوحدات التشغيلية من معرفة المشاركين وضمان سرعة الاستجابة.

وفود دولية

عززت جمارك دبي في العام 2021 جهودها لدعم المكانة المتقدمة لدولة الامارات في الاقتصاد الدولي، وقامت الدائرة بنشاط مكثف خلال العام 2021 في تبادل الزيارات واللقاءات مع الهيئات الدبلوماسية والإدارات الجمركية للعديد من الدولة، حيث استقبل سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في العام 2021 وفود زائرة للدائرة من السعودية والهند وكوريا الجنوبية و اندونيسيا والسنغال ومن إقليم دارفور السوداني وبريطانيا وألمانيا وهولندا والولايات المتحدة الامريكية والدومينيكان.

#بياناتحكومية

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