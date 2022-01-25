ألفوتيك تخطط للإدراج في بورصة ناسداك بمجرد إتمام صفقة الاندماج المقترح عبر استحواذ "سباك"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة جلوبال ون هيلث كير القابضة عن توسيع استثماراتها الاستراتيجية في ألفوتيك، الشركة الرائدة في قطاع الأدوية الحيوية والبديلة. وكانت شركة ألفوتيك، التي تتخذ من آيسلندا مقراً لها، أعلنت في 7 ديسمبر 2021 عن دخولها في اتفاقية نهائية لدمج الأعمال مع شركة استحواذ ذات غرض خاص "سباك"، بدعم من شركة "أوكتري كابيتال مانجمنت". ومن المرتقب عند الانتهاء من الصفقة المقترحة خلال النصف الأول من 2022، أن يتم تداول الأوراق المالية للشركة المندمجة في بورصة ناسداك تحت الرمز ALVO.

وتولت جلوبال ون هيلث كير القابضة، الذراع الاستثماري لمجموعة ياس القابضة والمتخصصة في قطاع الرعاية الصحية، إتمام الاستثمار الأخير في ألفوتيك، وهو التمويل الثاني بين الشركتين. ويأتي هذا الاستثمار في إطار الجهود التي تبذلها جلوبال ون هيلث كير لتعزيز التزامها الاستراتيجي طويل الأمد لنجاح الشركة المتخصصة في مجال المستحضرات الدوائية الحيوية، والتي ستحدث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية في المنطقة من خلال التكنولوجيا الحيوية.

واستحوذت ياس القابضة في عام 2019 على حصة 2.5% في ألفوتيك، ووقعت اتفاقية شراكة حصرية لتسويق منتجاتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في صفقة ُقدرت قيمتها بحوالي 45 مليون دولار أمريكي.

وفي هذا الشأن صرح المهندس مرشد الرديني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: "لقد رأينا الفرص الكامنة في إمكانات ألفوتيك قبل ثلاث سنوات، ونتوقع بأنها ستكون أحد أبرز شركات الأدوية الحيوية على مستوى العالم. ويأتي استثمارنا في الشركة المتوسعة لتعزيز مكانتنا ضمن طليعة الشركات المصنعة للمستحضرات الدوائية الحيوية المبتكرة. ونحن سعداء بشراكتنا الاستراتيجية مع ألفوتيك، التي تتماشى مع جهودنا الهادفة لتطوير صناعة الدواء وتعزيز الوصول إلى المستحضرات الدوائية الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعينا المستمر لتعزيز استثماراتنا في قطاع الرعاية الصحية".

ومن جانبه، قال أشرف رضوان، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ون هيلث كير: "بفضل هذا الاستثمار في ألفوتيك – أحد أبرز شركات المستحضرات الدوائية الحيوية – سنكون قادرين على توطين التصنيع والتحاليل في قطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تعزيز فرص التعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتطوير صناعة الأدوية وتكنولوجيا تحاليل الطبية في المنطقة. بما يتماشى مع استراتيجية الشركة للاستثمار في قطاع العلوم الحياتية والتكنولوجيا الصحية العالمية، وتسهيل نقل هذه التقنيات إلى المنطقة.

وتركز ألفوتيك، التي دخلت في شراكة مع شركات أدوية في أكثر من 50 دولة، على تطوير الأدوية الحيوية البديلة وتصنيعها. وتضم قائمة منتجاتها العديد من تقنيات البدائل الحيوية لعقاقير الأجسام المضادة وحيدة النسيلة والبروتين المهجّن، والتي تهدف إلى علاج أمراض المناعة الذاتية والأورام والالتهابات. وتزيد البدائل الحيوية من فرص المرضى في الحصول على حياة أفضل في جميع أنحاء العالم. ويمكن لمنصة ألفوتيك المتكاملة أن تدعم توفير منتجات جديدة كل عام، مما سيؤدي إلى إيجاد مجموعة كبيرة من المنتجات عالية الجودة وذات القيمة العالية.

ومن المتوقع – عند اتمام الصفقة المقترحة – أن تبلغ قيمة الشركة المندمجة حوالي 2.25 مليار دولار أمريكي. كما تشير التوقعات إلى أن ألفوتيك ستحقق عائدات إجمالية قدرها 450 مليون دولار أمريكي من الصفقة (بافتراض عدم وجود عمليات استرداد)، بما في ذلك 150 مليون دولار أمريكي من الاكتتاب الخاص في الأسهم العامة المدعومة من "تيماسيك"، و"سي في سي كابيتال بارتنرز" والصناديق التي تديرها "سوفريتا كابيتال"، وغيرها من الشركات.

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