نخبة من كبار المنتجين وتجار التجزئة العالميين يشاركون في المعرض لمواكبة المتطلبات الجديدة للمستهلكين في مجالي الصحة والاستدامة

المتعاملون يتطلعون لخفض البصمة الكربونية في القطاع وفقاً لتقرير جديد صادر عن المعرض

الدورة القادمة من المعرض تشهد إطلاق ابتكارات مستدامة ومنتجات جديدة في السوق

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يكشف معرض جلفود 2022 عن جيلٍ جديد من الأعمال التجارية في قطاع الأغذية والمشروبات، في الوقت الذي يتطلّع فيه المنتجون وتجار التجزئة لاغتنام الفرص الناشئة التي توفرها سلوكيات الشراء المتغيرة للمستهلكين.

وبينما يتجه القطاع فعلياً نحو استخدام أحدث تقنيات الإنتاج والتوزيع، يواصل المستهلكون ضغوطاتهم على الجهات الفاعلة في القطاع في مختلف أنحاء العالم لتقديم ابتكاراتٍ نوعية تواكب مستويات الطلب المتنامية على المنتجات والخدمات التي تعزز الاستدامة والصحة العامة، وتسهم في خفض البصمة الكربونية للقطاع.

ويقام المعرض في دورته الـ 27 على مدى خمسة أيام في الفترة من 13-17 فبراير الجاري، وتُقام فعالياته في 21 قاعة في مركز دبي التجاري العالمي. ويستقطب المعرض عدداً من كبار الجهات الفاعلة للمساهمة في رسم ملامح مستقبل مشرق للقطاع، ودعم المساعي الرامية للحد من الهدر الغذائي وتحسين مصادر المكونات الغذائية وعمليات التغليف، فضلاً عن تحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز حضور القطاع كمنظومة عمل مسؤولة وسريعة الاستجابة.

ويؤكد تقرير جلفود الجديد المتخصص بالقطاع، والذي أعدته شركة مينتل بتكليف من مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة للمعرض؛ بأن المستهلكين هم من يحددون شروط النجاح في القطاع ويسهمون في رسم مستقبله.

وجاء في التقرير: "أصبح المستهلكون أكثر وعياً بضرورة إيجاد حلول للتغيرات المناخية، وهم يتطلعون لإحداث فرق إيجابي في هذا الإطار". ووفقاً لمقياس الاستدامة الخاص بشركة مينتل، أشار المستهلكون في مختلف أنحاء العالم إلى أن التغير المناخي يأتي في مقدمة اهتماماتهم البيئية، مؤكدين بأنه يؤثر على خياراتهم الغذائية.

وشهدت الأعوام القليلة الماضية اهتماماً متنامياً بالطاقة المتجددة كوسيلة لخفض البصمة الكربونية، ولا سيما في مجال معالجة الأغذية. ويُعزى تنامي اهتمام شركات تصنيع الأغذية بالطاقة النظيفة أيضاً إلى انخفاض تكاليف مصادر الطاقة المتجددة، وبحسب أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فإن الطاقة النظيفة ومنخفضة التكلفة "تشكل عنصراً أساسياً في معظم الفرص والتحديات الرئيسية التي يواجهها العالم اليوم".

وتعهدت الكثير من الشركات الكبرى، مثل شركة "بيمبو بيكريز"، بخفض بصمتها الكربونية من خلال الاعتماد بشكل كامل على الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول العام 2025، كما أعلنت "باريلا" عن التزامها بخفض انبعاثاتها الكربونية عبر التشجيع على استخدام الطاقة المتجددة. وبدأت الكثير من العلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط باتخاذ خطوات مشابهة، ولعب دور رائد في المساعي الرامية لبناء مجتمعات أكثر استدامة.

وأضاف التقرير: "يتعين على العلامات التجارية تبسيط الخيارات المتاحة أمام المستهلكين من خلال تصنيع منتجات ذات بصمة كربونية أقل، بالإضافة إلى التواصل بشأن تأثيرها الإيجابي على نحو مباشر وشامل. ويؤيّد ثلثا المستهلكين المشاركين في الاستبيان العالمي الذي أجرته مؤسسة "كربون تراست" وضع علامات عن البصمة الكربونية على أغلفة المنتجات".

ويتطلب التركيز المتجدد على الاستدامة إحداث تحول نوعي في الأسلوب الذين يستخدمه المنتجون وتجار التجزئة لإدارة أعمالهم والتفاعل مع عملائهم.

وتشير مينتل في تقرير آخر بعنوان "المستوى التالي للاستدامة في الأغذية الحيوانية" إلى الأهمية المتنامية التي يوليها المستهلكون لأنماط الزراعة المتجددة وخفض البصمة الكربونية والحد من الهدر الغذائي؛ حيث يسعى المستهلكون للحصول على منتجات صديقة للبيئة والحيوان. ويضاف ذلك إلى مجموعة من القضايا التي تتطلب اهتماماً عاجلاً في القطاع، والذي يتأثر بدوره بالتحولات القوية، ويواجه الكثير من التحديات التي تطمح الشركات الرائدة إلى معالجتها. ولا تزال أنماط التغليف المستدامة تستحوذ على اهتمام كبير من قبل المستهلكين بحسب مينتل، ويعود ذلك جزئياً إلى بساطة هذا المفهوم الذي يتم توضيحه غالباً على العبوات. أما بالنسبة لدور المستوى التالي للاستدامة بإحداث فرق في سلوكيات المستهلكين، يتعين على العلامات التجارية الانتقال بهذه المفاهيم إلى حيز التطبيق من خلال التركيز على تفاصيلها وتعزيز الوعي بشأنها.

ويستعد المعرض في دورته لعام 2022 لتوفير منصة لإطلاق عدد من أحدث الابتكارات في مجال عمليات التغليف المستدامة والمنتجات الغذائية عديمة الانبعاثات الكربونية، إذ تخطط شركة "إلـ غوستو"، التي تتخذ من كوستاريكا مقراً لها، لعرض أحدث منتجاتها من القهوة المقطرة والمعبأة في عبوات يسهل تحويلها إلى سماد وعلب قابلة لإعادة التدوير، ما يشكل أحد الإنجازات المبتكرة في عمليات التغليف. وتعتزم شركة "إن زد إم بي"، التي تتخذ من نيوزيلندا مقراً لها، عرض أولى منتجاتها المُعتمدة من الزبدة عديمة الانبعاثات الكربونية، والتي تم تصنيعها بالكامل بطريقة مستدامة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وتعليقاً على ذلك، قال أورجان كييرفيك أولسن من مجلس المأكولات البحرية النرويجي: "سيكون الاتجاه الرئيسي لهذه الصناعة مستقبلا هو تلبية الطلب المتزايد على الغذاء الصحي والمستدام".

وأضاف:" بالنسبة لنا في صناعة المأكولات البحرية النرويجية، يكمن توجهنا الدائم في مواصلة التركيز على الحد من التأثير السلبي على البيئة في جميع جوانب عملياتنا. وينطبق ذلك على الأعلاف التي نستخدمها في تربية الأحياء المائية، إلى اللوائح الصارمة التي نضعها على الصيادين، وضرورة تحقيق أكبر قيمة ممكنة لصيد الأسماك. نحن على يقين من أن المأكولات البحرية المستدامة تلعب دورًا كبيرًا في التعامل مع أزمات المناخ، وتؤثر بشكل مباشر على أرباحنا النهائية ".

وأشارت شركة "بكالدرين" النمساوية عبر متحدثها الرسمي وولفجانغج ماير إلى رغبتها بعقد شراكات ولعب أدوار بارزة خلال مشاركتها في معرض جلفود 2022. حيث قال: "يشكل المعرض نقطة تحول مهمة، ويأتي في مرحلة حاسمة بالنسبة للقطاع الذي يسعى لإثبات قدرته على بلورة فهم كامل لتطلعات المستهلكين، وجاهزيته لمعالجة القضايا الراهنة فيه. وتمثل الاستدامة إحدى محاور الاهتمام التي تكتسب زخماً متنامياً حول العالم، ونحن ملتزمون بها منذ أعوام طويلة. وتشمل المجالات التي حققنا فيها إنجازات متميزة في مجال الاستدامة عمليات التعبئة والتغليف وخفض النفايات التجارية، بالإضافة إلى تقليص استهلاك الوقود في أسطول المركبات التابعة للشركة. كما نوظف الكثير من الموارد لتطوير حلول قابلة للتطبيق في مجالات خفض استهلاك الطاقة واعتماد الممارسات الخضراء".

تحولات ملهمة

تنطلق فعالية جلفود إنسباير الجديدة بالتزامن مع فعاليات المعرض، وتستمر خمسة أيام بين 13-17 فبراير المقبل، حيث تركز على عدد من أهم المواضيع والتوجهات والقضايا العالمية الملحّة من خلال الحوارات التي تقام بمشاركة نخبة من قادة الأعمال في قطاع الأغذية والمشروبات وكبار المسؤولين وصناع السياسات وقادة قطاع التجزئة وخبراء التكنولوجيا وخبراء الزراعة والمحللين، وخبراء استشراف المستقبل.

ويتحدث هيثم شانسال وروبرت كابوتاس، الشريكان المؤسسان في شركة أوشن هارفست، حول أساليب الزراعة المستدامة خلال جلسة حوارية بعنوان "صيد سمك السلمون في الصحراء بدون استخدام الصنارة"، والتي تلقي الضوء على طريقة مبتكرة لتربية الأحياء المائية على اليابسة لإنتاج سمك السلمون، بهدف توفير وسيلة نظيفة ومستدامة للحصول على الأسماك الطازجة بدلاً من عمليات الاستيراد، فضلاً عن تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 30 ألف طن سنوياً.

وتضم قائمة المتحدثين مجموعة من الشخصيات رفيعة المستوى تتضمن صنّاع القرار في القطاع بما في ذلك معالي بيتر غاتيراو مونيا، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والجمعيات التعاونية في كينيا؛ ومعالي سيلفيو شمبري، وزير الاقتصاد والاستثمار والشركات الصغيرة في مالطا؛ واللذين يسلطان الضوء في أولى أيام الفعالية على السبل المتاحة لتعزيز الانتعاش في سلسلة توريد قطاع الأغذية والمشروبات بعد أزمة كوفيد-19.

وتشمل قائمة الجلسات الحوارية الكثيرة التي تمهد الطريق نحو مستقبل مشرق لقطاع الأغذية والمشروبات جلسة حوارية تقام في اليوم الثاني بعنوان "المطابخ السحابية والافتراضية والبديلة - تحسين الربحية: نماذج أعمال قابلة للتطبيق وشراكات في مجال التجارة الإلكترونية"، والتي تنعقد بمشاركة زياد كامل، نائب رئيس قسم المستهلكين في شركة "كيتوبي"؛ وتابان فاديا، الرئيس التنفيذي لمطاعم "بابا جونز" في دولة الإمارات.

ونجح مركز دبي التجاري العالمي بفهم تطلعات القطاع والاستجابة لها، من خلال طرح قضايا أساسية للنقاش في برنامج الحوارات المتخصصة بالقطاع خلال الفعالية، وإطلاق حملة جلفود للحد من الهدر الغذائي بالشراكة مع مجموعة واسعة من المطاعم والفنادق.

ويستعد معرض جلفود 2022 لدعم وتعزيز حضور الفعالية باعتبارها أهم الفعاليات العالمية التي تسهم بإحداث تحولات نوعية في القطاع.

بدورها، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي: "يستقطب جلفود 2022 نخبة من أبرز المؤثرين في القطاع، حيث يستضيف أكثر من 4,000 شركة عارضة مع مجموعة من أبرز من المتحدثين من أكثر من 120 دولة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب ما يزيد عن 100 من الطهاة من بينهم طهاة حائزين على نجوم ميشلان وجوائز أفضل الطهاة العالميين، فضلاً عن قادة الأعمال وصنّاع السياسات الحكومية لمناقشة هذه القضايا الجوهرية. ويعكس ذلك الرغبة الحقيقية لدى قادة القطاع بإحداث تغيير إيجابي فيه، وجاهزية المستهلكين لقيادة توجهاته. ويشكل المعرض الفعالية الأبرز التي تُعنى بصياغة مستقبل مزدهر لقطاع الأغذية والمشروبات والمجتمع عموماً، حيث يجمع تحت مظلته أبرز الجهات الفاعلة في جميع مجالات القطاع، بمن فيهم المسؤولين عن اللوائح التنظيمية وصناع السياسات والمنتجين وتجار الجملة والموزعين وتجار التجزئة".

ويضم جلفود 2022 قائمة موسعة من الشركات العارضة بما في ذلك أجنحة جديدة لقطاع المأكولات البحرية النرويجي والأورغواي وبنما وأوزبكستان، إلى جانب مشاركين جدد من أستراليا وكولومبيا وجنوب أفريقيا وسويسرا وهونغ كونغ.

ومن المقرر أن ينعقد معرض جلفود 2022 في ظل مجموعة صارمة من إجراءات السلامة والنظافة لضمان بيئة عمل آمنة. وقد أثبت مركز دبي التجاري العالمي إمكانياته في تأمين بيئة أعمال مباشرة تُعد الأكثر أماناً واستضافة فعاليات عالمية المستوى في ظل تطبيق أرقى إجراءات السلامة.

لمزيد من المعلومات حول إرشادات السلامة الخاصة بالمعرض، يرجى زيارة الرابط: https://www.gulfood.com/useful-info/safety-guidelines

#بياناتحكومية

-انتهى-

نبذة عن معرض جلفود www.gulfood.com

رسّخ معرض جلفود مكانته المرموقة كأكبر حدث تجاري سنوي في قطاع الأغذية والمشروبات حول العالم، وينقسم إلى ثمانية قطاعات مخصصة، وهو معرض مخصص للعاملين في قطاع التجارة والأعمال فقط، يتولى إدارته واستضافته مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة عن مركز دبي التجاري العالمي: www.dwtc.com

يحمل مركز دبي التجاري العالمي في جعبته خبرة 40 عاماً في تقديم الفعاليات العالمية في الشرق الأوسط، ويقدّم خبرات لا تُضاهى ومعرفةً عميقةً بالأسواق للعارضين المحليين والإقليميين والدوليين. ويعمل فريقنا على تنظيم أكثر من 20 من أكبر وأنجح المعارض الدولية والإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، مقدّمين بذلك المنصة المثالية لتطوير الأعمال في المنطقة. وقد أسهم التزامنا بالابتكار المستمر في صناعة المعارض في تقديم الدعم للنمو والتطوير المتسارعين لمجموعة واسعة من معارض التبادل التجاري والمعارض الموجهة للمستهلكين، كما ساعدنا في ضمان رضا العارضين والزوار على نحوٍ متواصل. ويعمل مركز دبي التجاري العالمي مع أشهر المؤسسات التجارية والجمعيات الصناعية للتأكد من تقديم جميع المعارض للقيمة الكاملة المرجوة منها وبنائها وفق الاحتياجات الحقيقية لقطاعاتها المحددة.

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا عبر معلومات الاتصال الواردة أدناه.

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022