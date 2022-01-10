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دبي: وقّع إقليم الاتحاد الهندي جامو وكشمير ست اتفاقيات مع مستثمرين عالميين في معرض إكسبو 2020 دبي لاستقطاب استثمارات في قطاعات العقارات والبنى التحتية والسياحة والرعاية الصحية وتوظيف القوى العاملة في اقليم الاتحاد، وغيرها من القطاعات.
ألقى مانوج سينها، نائب حاكم جامو وكشمير، كلمة توجّه فيها إلى المشاركين في قمة المستثمرين في دبي، التي حضرها كبار رجال الأعمال والمستثمرين المشهورين من الإمارات العربية المتحدة.
تحوّلت جامو وكشمير من وجهة تجاريّة راقدة إلى أرض الفرص والاستثمارات. وقال سينها إن إقليم الاتحاد استقبل استثمارات بلغت قيمتها 2.5 مليار دولار أمريكي في العام 2021 وأظهر الفرص الهائلة وإمكانات الأعمال التجارية في المنطقة.
وقعت جامو وكشمير خمس مذكرات تفاهم مع مجموعة المايا، وماتو للاستثمارات المحدودة، وجي إل لسمسرة التوظيف، وسنتشري فاينانشال ونون إي كوميرس على التوالي. بالإضافة إلى خطاب نوايا واحد بين ماجنا ويفز المحدودة ومجموعة إعمار ومجموعة اللولو العالمية.
كما التقى سينها رئيس مجلس إدارة دي بي ورلد سلطان أحمد بن سليم لمناقشة مجالات التعاون المحتملة بين حكومة جامو وكشمير ودي بي ورلد.
وفي معرض حديثه عن الفرص المقبلة مع هؤلاء المستثمرين البارزين، أضاف سينها: "تعمل جامو وكشمير بلا كلل لتوفير بيئة استثمارية مواتية للمستثمرين العالميين. على مستوى الأعمال التجاريّة، تتمتع جامو وكشمير بالقدرة على توفير الفرصة للصناعات للمنافسة والتصحيح والتعاون باستخدام الموارد الوفيرة المتاحة بسهولة."
وقال الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الهند: "الهند هي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة والإمارات العربيّة المتحدة هي ثالث أكبر شريك تجاري للهند بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين. بلغ إجمالي أرقام التجارة الخارجية لدينا حوالى 60 مليار دولار أمريكي في 2019-2020. ستكون اتفاقية الشراكة الإقليميّة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات العربية المتحدة والهند حاسمة في توطيد العلاقات بين الهند والإمارات العربية المتحدة. نأمل أن تزيد اتفاقية الشراكة الإقليميّة الاقتصادية الشاملة حجم تجارتنا الثنائية من 60 مليار دولار أمريكي إلى 100 مليار دولار أمريكي في السنوات الخمس إلى الثماني القادمة."
#بياناتحكومية
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