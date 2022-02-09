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تعاون بين الجامعة والحكومة ورواد الصناعة فى إزالة الكربون عن قطاع الأسمنت الإماراتي بحلول عام 2040

ستُمنح منح دراسية بقيمة 15000 درهم إماراتي لكل عضو بحد أقصى خمسة أعضاء فى الفريق

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تُطلق جامعة هيريوت وات هاكاثون "البناء المستدام" لمدة 48 ساعة للطلاب من جميع أنحاء العالم في جناح المملكة المتحدة في إكسبو 2020. ستجمع الفعالية التى ستقام من 25 الى 27 فبراير 2022 ، الطلاب والخبراء لمعالجة تحديات البناء المستدام وستشمل الخطب الرئيسية وورش العمل وجلسات النقاش التي تضم خبراء بارزين من القطاع. سيحضر الحدث كبار ممثلي الحكومة والصناعة ، وسيتلقى الفريق الفائز المكون من خمسة أعضاء منحًا دراسية بقيمة 15000 درهم لكل منهم.هاكاثون "البناء المستدام" يدعو الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عامًا من جميع انحاء العالم وسيركز على أربعة محاور رئيسية: المواد المستدامة ، إستخدام الطاقة النظيفة ، والتقنيات الذكية والتخطيط الحضري. تُعتبر الفعالية جزء من الجهود البحثية لجامعة هيريوت وات لتسريع جدول أعمال إزالة الكربون عن صناعة البناء في الإمارات العربية المتحدة. يتعاون مركز التميز في البناء الذكي (CESC) بالجامعة مع وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن برنامج إزالة الكربون الخاص بصناعة الأسمنت في الإمارات العربية المتحدة. سيحدد البحث في البداية التحديات التي تعيق إزالة الكربون عن القطاع قبل التركيز على أربعة مجالات رئيسية: المواد وإدارة النفايات ؛ تصاريح وأنظمة البناء ؛ التقنيات الجديدة والتعليم. قال الدكتور أنس باتاو ، مدير مركز التميز في البناء الذكي (CESC) في جامعة هيريوت وات دبي ، "يمثل البناء والبيئة المبنية بشكل عام حوالي 40? من انبعاثات غازات الإحتباس الحراري في العالم. ومع ذلك ، من المتوقع أن ينمو سوق البناء العالمي بمقدار 4.5 تريليون دولار أمريكي حتى عام 2030 ليصل إلى 15.2 تريليون دولار أمريكي. من المقرر أن تسجل صناعة البناء في الإمارات العربية المتحدة متوسط ​​نمو قدره 3.9? من 2022 إلى 2025. خلال الإنتقال العالمي إلى صافي الصفر ، يحتاج قطاع البناء إلى تقليل كمية الكربون المضمنة في البنية التحتية والمباني الجديدة بشكل كبير ، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل تأثيره بشكل عمومى على البيئة. نأمل أن نشهد الافكار الفريدة والثورية من خلال هذا الهاكاثون التي تقودها عقول شابة لمعالجة المخاوف البيئية الأكثر إلحاحًا في الصناعة. نحن متحمسون جدًا لمعرفة النتائج وتشجيع الشباب على مستوى العالم ليكونوا جزءًا منها"."على الرغم من أن الرحلة طويلة ، إلا أن هناك رغبة في إجراء تغيير ذي مغزى ، ولكن من الضروري أن نضمن أن يظل قطاع البناء قادرًا على المنافسة ولا يؤدي إزالة الكربون إلى زيادة التكاليف من ناحية أخرى. أثناء تطويرنا للمواد المتقدمة والحلول التكنولوجية والمبادرات التعليمية التي ستدعم إزالة الكربون في الإمارات العربية المتحدة ، سنشارك هذه الأفكار على نطاق عالمي لدعم جهود إزالة الكربون في جميع أنحاء العالم. بصفتنا جامعة ذات بصمة عالمية ، نتعاون مع شركاء ورواد الصناعة العالميين".يجلب CESC من خلال جهوده المستمرة التعاون الحكومي والصناعي والأكاديمي حيث كشف النقاب عن سلسلة من الأهداف الطموحة للقطاع ، مما يساهم فى تحقيق صافي إنبعاثات صفرية فى قطاع الأسمنت فى جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2040. يشمل الشركاء وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ووزارة التجارة الدولية بالمملكة المتحدة ، و HSBC ، ومعهد المهندسين المدنيين ، والمعهد الأمريكي للخرسانة ، وجامعة نيويورك في أبو ظبي إلى جانب كبار المطورين وخبراء البناء.سيجتمع الطلاب العالميون معًا في هاكاثون "البناء المستدام" لمعالجة أزمة المناخ والتعاون لتطوير حلول مبتكرة لصناعة البناء بينما يتم دعمهم من قبل مرشدين من رواد الصناعة وقادة في مجالهم.قالت الدكتورة جيليان موراي ، نائبة مدير الأعمال والمشاريع في جامعة هيريوت وات: "يعتبر هاكاثون الإستدامة فرصة رائعة للشباب لبدء حياتهم المهنية ، وتصقيل مهاراتهم في ريادة الأعمال والعمل مع الخبراء أثناء إستكشافهم لأفكار جديدة للتعامل والتصدى لتحديات المناخ الملحة. وبإعتبارها جامعة عالمية تركز على حل التحديات العالمية ، فإن جامعة هيريوت وات في وضع فريد لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للمساهمة في مستقبل مزدهر ومستدام."بحث هيريوت وات في البناء المستدام يغير المشهد بالفعل. أطلقت شركة Kenoteq لدينا طوبًا مبتكراً مصنوعًا من 90? من نفايات البناء والهدم المعاد تدويرها. من خلال إعادة استخدام المواد القيمة المعاد تدويرها من نفايات البناء والهدم ، حققت Kenoteq نموذجًا للإقتصاد الدائري ونحن على ثقة من أنه سيؤدي إلى ثورة اقتصادية دائرية لقطاع البناء.يجمع نهجنا ذو الشقين لرعاية المواهب بين التعليم والتعاون الصناعي لضمان أن خريجينا مجهزين لتقديم مساهمة ذات مغزى في مكان العمل وكفائة عالية للصناعة. المشاركون في هذا الهاكاثون هم عمال وقادة المستقبل ونتطلع إلى الإستماع إلى أفكارهم وعرض إبتكاراتهم في إكسبو 2020 دبي ".في دولة الإمارات العربية المتحدة ، سيواصل CESC الجمع بين الحكومة والصناعة والأكاديميين وغيرهم من أصحاب المصلحة من قطاع البناء لإستكشاف التقنيات والأنظمة والعمليات لتحقيق قطاع بناء مستدام وطني بحلول عام 2040.

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حول جامعة "هيريوت وات":

تُعًدُ "هيريوت وات" أول جامعة بريطانية أسست حرماً جامعياً لها في مدينة دبي عام 2005، ورسخت ذاتها كمؤسسة رائدة في مجال التعليم العالي في الامارات العربية المتحدة. كما انها من الجامعات الرائدة التي حازت على اعتماد فئة خمس نجوم من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرة (KHDA) لعامين متتاليين 2019 و2020. ولقد أثبتت جامعة "هيريوت وات – دبي" منذ تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة واتخاذها مدينة دبي مقراً لها انها رائدة في مجال التعليم العالي. كما أن سمعة الجامعة في التدريس على مستوى عالمي والبحث العلمي الرائد جنباً إلى جنب مع روابطها القوية مع الأعمال والصناعة، قد شهدت جذب عدد كبير من الطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا.

وتقدم جامعة جامعة "هيريوت وات – دبي" مجموعة واسعة من البرامج والتخصصات التي تغطي دورات الدراسات العليا والجامعية. خريجو "هيريوت وات – دبي" مؤهلين للتوظيف بشكل كبير وتسعى ورائهم أفضل المؤسسات والمنظمات في مختلف أنحاء العالم مع توفر أكثر من 90% في وظائف على مستوى الدراسات العليا أو في غضون ستة أشهر من التخرج.

لمزيد من المعلومات حول "جامعة هيريوت وات"، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني:

https://www.hw.ac.uk/dubai/index.htm?gclid=EAIaIQobChMIlZvvnu6l6AIVycreCh3C8gwuEAAYASAAEgL03_D_BwE

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