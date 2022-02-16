البرنامج الأكاديمي الموجه للأعمال يركز على الجوانب الاجتماعية ويهدف لإعداد الجيل التالي من قيادات الأعمال بأنماط تفكير تقدمية عالمية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاق برنامج أكاديمي بشكل جديد في مجال الأعمال، ويأتي تخصص "إدارة الأعمال والمؤسسات والمجتمع" بهدف تزويد الطلاب برؤية شاملة حول أوجه الترابط والتفاعل المعقدة بين قطاع الأعمال والمجتمع. ويدمج البرنامج الجوانب النظرية لعلوم الأعمال مع تطبيقاتها العملية استناداً إلى المبادئ الأساسية للعلوم الإنسانية، كما يوفر للطلاب منصة متخصصة لتحليل قرارات الأعمال ونتائجها بشكل فاعل من وجهات نظر متعددة (اجتماعية وسياسية واقتصادية)، مع التركيز على أدوار ومسؤوليات قطاع الأعمال والمؤسسات في المجتمع.

سيوفر تخصص إدارة الأعمال والمؤسسات والمجتمع للطلاب مجموعة واسعة من الأسس المنهجية، بما في ذلك قدرات التقييم الكمي والنوعي والكفاءة في أساسيات الأعمال. كما سيؤهل الطلاب كقادة مؤسسيين وعالميين فعالين من خلال تحفيز التفكير الاستراتيجي والخبرة العملية والمهارات التحليلية والكمية، إلى جانب التركيز على العمل الجماعي والتواصل والابتكار والإبداع.

وتعليقاً على ذلك، قالت جيمايما فريمبونغ، الأستاذ المساعد في جامعة نيويورك أبوظبي ورئيسة برنامج إدارة الأعمال والمؤسسات والمجتمع: "يعد تخصص إدارة الأعمال والمؤسسات والمجتمع بحد ذاته برنامجاً أكاديمياً متعدد التخصصات يستند إلى مبدأ ضرورة تقديم قطاع الأعمال لقيمة حقيقية في المجتمع، ونعمل من خلاله على رسم ملامح مجتمع يلعب فيه المساهمون والمستهلكون وجميع الشرائح الاجتماعية الأخرى دوراً فاعلاً في بنائه. وينصب تركيز التخصص الجديد على أنماط التفكير الاستراتيجية ووجهات النظر العالمية والوعي الاجتماعي والإبداع، وتم تصميمه خصيصاً لتزويد الطلاب بالأدوات والمهارات اللازمة للعمل بكفاءة عالية في المؤسسات وقيادتها. وتتمثل إحدى العناصر الرئيسية للبرنامج في ارتباطه الوثيق بمتطلبات الأعمال في أبوظبي، حيث يعمل التخصص الجديد على إعداد طلاب يتمتعون بالكفاءات الشاملة وأنماط التفكير اللازمة لريادة الأعمال والمؤهلات التي يتطلبها قطاع الأعمال بما يسهم في إحداث تحول نوعي في اقتصاد دولة الإمارات. فضلاً عن ضمان جاهزية الطلاب للنجاح في نطاق متنوع من الوظائف في مؤسسات من شتى القطاعات".

بدورها، قالت باولا إنغلاند، عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة نيويورك أبوظبي: "يسعدنا إطلاق هذا البرنامج في ظل التغيرات العالمية المتسارعة، حيث يهدف لتزويد الجيل التالي من قادة العالم بمزيد من الوعي الاجتماعي الذي يضاف إلى مؤهلاتهم الأساسية المكتسبة في مجال الأعمال. ويشمل ذلك استخدام البيانات في دعم عمليات اتخاذ القرار، ومنح الطلاب قدرات التفكير الإبداعي بما يتجاوز وجهات نظرهم الخاصة، ما يتيح لهم إحداث تأثيرات إيجابية واسعة في الشركات والمؤسسات العاملة في المجتمع. ومن خلال اكتسابهم لهذه الكفاءات، فإننا نضمن استعداد الطلاب لقيادة المؤسسات العاملة في قطاع الأعمال وقدرتها على تحقيق الازدهار".

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