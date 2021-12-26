قرار الانتقال إلى النظام الجديد للعمل الأسبوعي ليكون أربعة أيام ونصف يوم جاء بعد دراسة عدة سيناريوهات لأنظمة تعليم وعمل مختلفة.

تم تغيير الجداول الدراسية للبرامج لضمان تجربة تعليمية مستمرة للطلبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: رحبت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بقرار حكومة دولة الإمارات مؤخراً بتغيير نظام العمل الأسبوعي، حيث كشفت الجامعة اعتمادها للنظام الجديد لتكون عطلتها الأسبوعية يومي السبت والأحد ونصف يوم الجمعة بدءاً من 1 يناير القادم.

وجاء القرار باعتماد النظام الجديد الأسبوعي بعد قيام فريق عمل من الجامعة بتقييم ودراسة عدة سيناريوهات مقترحة مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة البرامج الجامعية المختلفة وضمان سير الأعمال في كافة الإدارات. وبناءً عليه تقرر اعتماد أربعة أيام ونصف يوم في الأسبوع، من الإثنين إلى الجمعة، ليكون الجمعة نصف يوم عمل عن بعد.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الأستاذ الدكتور زيد البقاعين، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية: "امتثالاً لقرار حكومة دولة الإمارات بتغيير نظام العمل الأسبوعي، اعتمدنا في الجامعة النظام الجديد ليكون أربعة أيام ونصف يوم عمل للطلبة والموظفين بالجامعة وذلك بعد إجراء تقييم شامل لدارسة آثار هذا القرار مع الأخذ بعين الاعتبار تعزيز مكانة الجامعة في تقديم تجربة تعليمية فريدة من خلال زيادة إنتاجية الكادر الأكاديمي والموظفين في الإدارات المختلفة وتحسين جودة حياة الجميع. حيث تم العمل على إعادة جدولة اللقاءات الصفية والمختبرات مع الحفاظ على ساعات التعليم والتدريب السريري لضمان تحقيق مخرجات التعلم والمهارات اللازمة. حيث تم دراسة ثلاثة سيناريوهات مختلفة ووجدنا أن جدول الأربعة أيام ونصف اليوم مع تطبيق ساعات الدوام المرنة، ونظام العمل عن بُعد يوم الجمعة يناسبنا مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية بعض البرامج والوحدات."

وأضاف: "وجدنا أنه لن تكون هناك آثار سلبية للنظام الجديد كونه لن يُحدث أي تغيير في ساعات التدريس والتدريب العملي والإكلينيكي أو الساعات المعتمدة، أو في متطلبات التدريب أو الفصول الدراسية. وسيستمر طلبة البكالوريوس في الدراسة من الإثنين إلى الخميس بشكل كامل، وسوف ينتقلون إلى التعلم عن بعد يوم الجمعة، كما يلتزم الطلبة الذين يخضعون للتدريب الإكلينيكي ببرنامجهم الخاص. ويتسم طلبتنا وموظفونا بالمرونة العالية، ففي بداية جائحة كوفيد-19 عندما اضطررنا إلى التحول إلى التعليم عن بعد، تمكنا من القيام بذلك بسلاسة تامة، فقد تكيف طلبتنا ولم يحدث أي انقطاع في جداولهم. نرحب بهذا التغيير ونحن على ثقة تامة من أن طلبتنا والكادر الأكاديمي والموظفين سيواصلون العمل جنباً إلى جنب لضمان انتقالنا إلى هذا النظام الجديد بسلاسة."

من جانبها قالت رشا عباس، مدير أول، إدارة الموارد البشرية في الجامعة: "نتوجه في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بالشكر لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للجهود المبذولة للارتقاء بمعايير العمل وتوفير التوازن بين الحياة العملية والشخصية، ولهذا فقد قررنا أن نطبّق ذات النظام بدءاً من الأول من يناير. حيث سيتيح النظام الجديد للموظفين تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية ومتطلبات العمل، كما سيساعدنا في الخروج ببيئة عمل يلتزم فيها الجميع بتقديم أفضل أداء مع الحفاظ على صحتهم الجسدية والنفسية، ما يسهم في النهاية في رفع إنتاجية العمل".

#بياناتحكومية

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