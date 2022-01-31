عمان – قررت جامعة طلال أبوغزاله الدولية الرقمية – إحدى مؤسسات "طلال أبوغزاله العالمية" افتتاح فرع لها في دولة قطر، بهدف تسهيل دراسة الطلبة في قطر والدول المجاورة، وتلبية احتياجاتهم من خدمات الجامعة.

وبين سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس الجامعة أن قرار إنشاء فرع في قطر، يأتي نظرا لدور الدولة وجهودها المبذولة في مواكبة التحولات العالمية في عصر التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة، والاستجابة لتحديات التعلّم عن بعد.

وأشار الدكتور أبوغزاله إلى أن الجامعة الدولية الرقمية تطرح أهم البرامج الأكاديمية بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية في جميع المجالات الإنسانية والاجتماعية والتكنولوجية في درجتي البكالوريوس والماجستير، وتوفر بيئة حاضنة لإبداعات وابتكارات الطلبة التكنولوجية، لتحقيق أهداف التنمية العربية التكنولوجية المستدامة والشاملة.

وأعلن الدكتور أبوغزاله عن أن افتتاح هذا الفرع سيتبعه افتتاح فروع أخرى في العديد من الدول لتسهيل انتساب الطلبة من جميع الدول العربية.

وسيعمل الفرع بإدارة الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن الهور بالتعاون مع المركز الرئيس للجامعة في العاصمة الأردنية عمان على التعليم الأكاديمي رقميا، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر العربية وإعداد المواد التدريبية والأكاديمية وإقامة ورشات عمل ودورات تدريبية ومؤتمرات متخصصة تدخل في نطاق العمل الأكاديمي الرقمي، بالإضافة إلى التعاون في بناء القدرات والتدريب على مهارات تقنية المعلومات والتكنولوجيا الرقمية.

وأشاد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن الهور بدور "جامعة طلال أبوغزاله الدولية الرقمية" في دعم الطلبة الراغبين بإكمال تعليمهم عن بعد، مشيرا إلى تميز الجامعة وسمعتها عربيا ودوليا، خاصة وأنها أنشئت منذ سنوات، في وقت كان فيه التوجه إلى التعلم عن بعد محدودا، مقارنة بما هو عليه الآن.

من جانبها أكدت المدير التنفيذي لجامعة طلال أبوغزاله الدولية الرقمية الدكتورة مشيرة عنيزات على أهمية التعليم الرقمي كمدخل رئيس لابتكارات وإبداعات الطلبة، مبينة أن العالم يشهد اليوم تطوراً تكنولوجياً متسارعاً في ظل الثورة الصناعية الرابعة، الأمر الذي دعا إلى إنشاء فرع للجامعة لمواكبة التطورات المتسارعة في ثورة التعليم عن بعد.

يشار إلى أن جامعة طلال أبوغزاله الدولية الرقمية "هي إحدى المؤسسات الأكاديمية التابعة لمجموعة "طلال أبوغزاله العالمية" وتقدم برامجها الأكاديمية والمهنية للشباب رقميا.

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