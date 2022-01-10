أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت جامعة زايد عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إنجازات، شركة التكنولوجيا الإماراتية الرائدة في مجالات التحول الرقمي والخدمات السحابية والأمن السيبراني، لتوفير الإرشاد للطلاب في مشاريع تكنولوجيا التعليم. وتهدف الاتفاقية إلى تمكين المواهب الوطنية لتطوير حلول رقمية قوية تواكب تقدم السوق.

وتتولى مجموعة جروب 42 في أبوظبي، الشركة الأم لإنجازات، قيادة الشراكة مع جامعة زايد، وتوفر لطلابها من كلية الدراسات متعددة التخصصات، بالتعاون مع الموجهين والمدربين في إنجازات أفكار التدريب ومجال تجربة الحلول التي تسهم في حل المشكلات والتحديات التي يواجهها قطاع التعليم في العالم الحقيقي. ويقوم الطلاب، تحت إشراف إنجازات، بالبحث وتقييم إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحديد صعوبات التعلم، وتحليل المدارس غير التقليدية من جميع أنحاء العالم لتحويل أو ابتكار نماذج تغيير تناسب متطلبات السوق المحلية، وإجراء دراسات حول تغيير السلوك لدى الآباء لتعزيز تقبّل فكرة التعلم عبر الإنترنت واستكشاف استخدام تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي وفوائدها في تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم ومهاراتهم في التعامل مع الآخرين واستعدادهم للتحدث أمام الجمهور.

ويستفيد البرنامج من إن جينيوس، مختبر الابتكار الديناميكي من شركة إنجازات، الذي تتبع منهجية تطبيق الممارسات الذكية والعمليات البسيطة والتفكير التصميمي لتحويل أفكار الطلاب إلى واقع ملموس، بالإضافة إلى منهجية جامعة زايد متعددة التخصصات، التي تقوم على تغيير مفهوم الصفوف الدراسية بشكل جذري، حيث يشارك الطلاب في عملية معالجة معمقة للبيانات من خلال الاستخدام المكثف لاستطلاعات الرأي والمناقشات والعمل التعاوني. ويُعد هذا التعاون الذي انطلق تحت مسمّى "تحديات الأعمال" مكوناً رئيسياً في المساقات الدراسية للطلاب، من خلال الجمع بين تجارب الحياة وتجارب واقعية من عالم الأعمال.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أسامة ذهبية، الرئيس التنفيذي لإنجازات: "يسعدنا أن نقدم خبراتنا من خلال مجموعة جروب 42 لتنمية مواهب طلاب جامعة زايد. ونحن متحمسون لهذا التعاون، ونفتخر بتولّي الطلاب لزمام المبادرة في عملية تطوير تقنيات حديثة تعود بالفائدة على مجتمعهم وقطاعهم. وتواصل جامعة زايد وطلابها الاعتماد على عقلية الابتكار، وهم الخيار الأمثل لتقديم منهجية إن جينيوس، التي تتماشى مع أسلوب التعلم النشط الذي توفره الجامعة. ويأتي هذا التعاون دليلاً على التزام إنجازات بالاستثمار في تنمية المواهب الوطنية في الدولة، الذين سيعملون على ابتكار الحلول المطلوبة لأكثر مشاكل القطاع إلحاحاً من أفكارهم الخاصة، ونحن فخورون بالإعلان عن هذه الشراكة اليوم".

وتأكيداً على أهمية هذه المشاريع التي يقودها الطلاب، قالت جمانة سالم، نائب رئيس تكنولوجيا التعليم في إنجازات ورئيسة البرنامج: "شهدت المرحلة الأولى من الشراكة تعاون الطلاب مع خبراء إنجازات لتسليط الضوء على الحاجة إلى منصات تعيد رسم ملامح التعليم التقليدي، وتقييم إمكانات التكنولوجيا وحدودها في مساعدة الطلاب لتجاوز صعوبات التعلم، فضلاً عن مساعدتهم على معالجة بعض التحديات التي لا تزال قائمة في مجال التعلم الإلكتروني وتجاوزها. وتعزز مذكرة التفاهم الجديدة قدرتنا على الاستفادة من هذه الجهود، حيث تُعد مثالاً نموذجياً عن مشاركة المستفيد النهائي في عملية ابتكار وإنشاء حلول التعليم والتنمية التي تصب في مصلحتهم".

ومن جهته، أكد البروفيسور كلايتون ماكنزي، نائب مدير جامعة زايد ورئيس الشؤون الأكاديمية فيها، على أهمية مثل هذه الشراكات التي تسهم في إثراء رحلة الطلاب في الجامعة، وقال: "نؤمن بأهمية تمكين طلابنا من اكتساب خبرات ومهارات عملية ليستفيدوا منها في مسيرتهم المهنية في المستقبل. وتشكل شراكتنا مع مجموعة جروب 42 مثالاً يُحتذى به للتعاون بين الجهات الأكاديمية والشركات في بناء المستقبل ورعاية جيل الشباب والاستفادة من مختلف مناهج التعلم".

وتشكل اتفاقية التعاون في مجال تكنولوجيا التعليم خطوة أولى نحو دراسة عقد شراكات تهدف لتبادل المعارف في مجالات أخرى مثل قطاعي الرعاية الصحية والطاقة.

وأشارت دراسة أجرتها المؤسسة الدولية للبيانات في وقت سابق من هذا العام أن 72 في المئة من المؤسسات التعليمية قدمت خرائط طريق لمبادرتها الرقمية لمدة عام على الأقل، وأن الإمارات هي الآن واحدة من أسرع الأسواق نمواً في مجال تكنولوجيا التعليم. وتساعد خدمات تكنولوجيا التعليم التي توفرها إنجازات المؤسساتِ التعليمية على التكيف مع حلول التعلّم عن بُعد والحلول الهجينة، مع الحفاظ على رفاهية وراحة الطلاب في مقدمة اهتماماتها باستخدام التعلّم عن طريق اللعب والذكاء الاصطناعي، بما يضمن المشاركة وتجارب تعلّم ذات مغزى.

#بياناتشركات

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لمحة حول إنجازات:

تأسست إنجازات، التي تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها، في عام 2005، وتعد شركة رائدة إقليمياً في مجال التحول الرقمي، والخدمات السحابية، والأمن السيبراني، وتوظف خبرتها وحضورها المحليين، إلى جانب شراكاتها العالمية في قطاع التكنولوجيا، في تطوير خدمات رائدة في السوق. وتطمح إنجازات إلى تمكين الشركات من تحقيق أهدافها ورؤيتها عن طريق تزويدها بالحلول التكنولوجية والخبرات اللازمة لتعزيز إنتاجيتها ومساعدتها على التركيز في إدارة أعمالها الأساسية.

للاستفسارات الإعلامية والصحفية، يرجى التواصل مع ناجية أوز زامان من خلال البريد الإلكتروني: najia.uzzaman@injazat.com

لمحة حول جامعة زايد

تأسست جامعة زايد عام 1998 على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيّب الله ثراه). وتُعد الجامعة واحدة من المؤسسات التعليمية الرائدة والوطنية والحديثة في الإمارات، وتركز على مجالات الابتكار والبحث العلمي والتعلم الأكاديمي المتقدم. وتتميز الجامعة بكونها إحدى الجامعات الرائدة في تقديم دراسات جديدة متعددة التخصصات للطلاب خلال رحلتهم التعليمية، فضلاً عن تطورها المستمر لتلائم البيئات الاقتصادية والتكنولوجية والتجارية المتغيرة في المنطقة والعالم. كما تقدم مجموعة واسعة من البرامج والشهادات لاستقطاب المواهب الوطنية والدولية على حد سواء.

للاستفسارات الإعلامية والصحفية، يرجى التواصل معنا من خلال البريد الإلكتروني: ahmed.almajayda@zu.ac.ae

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