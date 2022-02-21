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استضافت جامعة حمدان بن محمد الذكية، وفداً رفيع المستوى من جامعة غرناطة الإسبانية وغرفة التجارة في غرناطة لبحث آفاق التعاون المستقبلي في تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والبحث العلمي وتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز قنوات التواصل بما يخدم الأهداف المشتركة.
وشهدت الزيارة اجتماعاً برئاسة البروفيسور نبيل بيضون، نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية للشؤون الأكاديمية، والسيد إنريكي هيريرا فيدما، نائب رئيس جامعة غرناطة، وبحضور عدداً من أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية من كلا الجامعتين وممثلي غرفة التجارة في غرناطة، لبحث تعزيز آفاق التعاون فيما يخص المجالات الهادفة إلى تقوية العلاقات ونقل ونشر وإثراء المعرفة في العالم العربي والارتقاء بالكفاءات المواطنة.
وأعرب الوفد عن تقديره وسعادته بزيارة جامعة حمدان بن محمد الذكية، مشيداً بالمكانة التي وصلت إليها في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها المؤسسة التعليمية الرائدة في تبني الابتكار وتوظيفه في التعليم الذكي بما يخدم تحقيق التقدم للمجتمع ودفع عجلة تطوير العلم.
#بياناتحكومية
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