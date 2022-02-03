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القاهرة -كرّمت جامعة الدول العربية "طلال أبوغزاله العالمية" لدورها البارز في مبادرة العقد العربي لمحو الأمية 2015 – 2024، وذلك بمنح المجموعة شهادة تقدير خلال احتفالية نظمتها الأمانة العامة للجامعة بمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية، الذي يصادف الثامن من كانون الثاني من كل عام.
وحمل احتفال هذا العام شعار "محو الأمية: بناء للإنسان وتنمية للأوطان"، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في جمهورية مصر العربية، بصفتها الدولة صاحبة مبادرة إطلاق العقد العربي لمحو الأمية، وبصفتها أيضا الرئيس الحالي للعقد العربي لمحو الامية وتعليم الكبار.
وشارك في الاحتفالية وفود من مصر واليمن وسلطنة عمان والأردن والإمارات العربية المتحدة وليبيا، إلى جانب مشاركين بكلمات مسجلة (عن بعد) من السعودية والبحرين وفلسطين وموريتانيا.
وتسلم شهادة التقدير الأستاذ صلاح أبوعصبة ممثل "طلال أبوغزاله العالمية" ورئيس مجلس المديرين، الذي عبر عن شكر المجموعة ورئيسها سعادة الدكتور طلال أبوغزاله لهذا التكريم، مشيرا إلى أن المجموعة ساهمت في هذه المبادرة بإطلاق شهادات اللغة العربية ومهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما قامت بتصميم وتطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة الذي ستستمر باستضافة وإدارة وتحديث محتواه الخاص بالعقد العربي لمحو الأمية حتى بعد العام 2024 لما لهذا المشروع من أهمية بالغة لدى الدكتور أبوغزاله.
وقدم الأستاذ أبوعصبة شرحا مفصلا عن الموقع ومحتوياته وتصنيف البيانات. وأكد أن تزويد الموقع بالمحتوى من جميع الدول ضروري لإثرائه، وليكون مرجعا لجميع الأعمال والجهود والبرامج المتعلقة بمحو الأمية وليصبح الموقع قاعدة بيانات هامة تستفيد منها جميع الدول، مشيرا أيضا إلى أن الموقع سيصبح منصة تدريب وتعليم.
وأكد أن سعادة الدكتور طلال أبوغزاله وجه باستمرار تقديم خدمات التطوير والتحديث والاستضافة على نفقة المجموعة حتى بعد انتهاء فترة العقد في العام 2024.
من جانبها قدمت جامعة الدول العربية الشكر والعرفان لجهود مجموعة "طلال أبوغزاله العالمية" في تقديم الدعم التقني اللازم للجنة التنسيق العليا للعقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار 2015 – 2024.
#بياناتحكومية
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