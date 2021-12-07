المنامة ـ جامعة الخليج العربي: في سابقة جديدة لجهود الابتكار والبحث العلمي أكملت جامعة الخليج العربي الإجراءات اللازمة لتسجيل الملكية الفكرية بشأن اكتشاف الشفرة الوراثية لفيروس كورونا وتطوير لقاح جديد ضد الفيروس.

وقال رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلى أن هذا الاكتشاف تحقق بفضل من الله ثم بجهود فريق بحثي علمي متخصص بقيادة الأستاذ الدكتور محمد الدهمانى فتح الله أستاذ كرسي الملك فهد للتقنيات الحيوية الطبية بجامعة الخليج العربي والمتخصص في علوم البيولوجيا الجزيئية والهندسة الوراثية والتقنيات الحيوية الطبية ومشاركة فريق بحثي بقسم علوم الحياة بكلية الدراسات العليا.

وجاء هذا الاكتشاف عبر مشروع بحث وتطوير بدعم وتمويل من الجامعة تم من خلاله فك شفرة المناعة التي تمنح الوقاية الطبيعية ضد فيروس كورنا وذلك بتحديد أجزاء من الزلالية السطحية التي يستعملها الفيروس لاقتحام الخلايا والتي تؤدي إلى أنتاج أجسام مضادة فعالة تحمى من المرض عند أكثر من 80% من المصابين بفيروس كورنا.

وتوصل الفريق البحثي إلى هذا الاكتشاف المحوري من خلال دراسة المناعة الذاتية التي تكونت لدى 500 مصاب بالفيروس بمملكة البحرين، وقد فتح هذا الاكتشاف المجال لتطوير الجيل الجديد من لقاحات كورونا، إذ يعتبر تاريخ 29 من شهر نوفمبر 2021 تاريخ تسجيل براءة الاختراع لدى المنظمة الأمريكية للملكية الفكرية تاريخ الأولوية للقاح جامعة الخليج العربي ضد مرض كورونا.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الحجم الهائل لجائحة كورونا وتبعياتها الاقتصادية والاجتماعية العميقة أدى إلى تسابق الجهود العالمية الحثيثة والمكثفة في الجامعات العالمية المرموقة ومراكز الأبحاث الدولية المتقدمة وفي شركات العقاقير العملاقة لاكتشاف خصاص فيروس كورونا وتطوير اللقاحات المضادة للفيروس، وقد انضمت جامعة الخليج العربي إلى هذه الجهود أيماناً منها بحاجة دول الخليج العربي لاكتشاف لقاح ضد فيروس كورونا يتناسب وطبيعة مجتمع دول الخليج العربية، وإلى استشعار الجامعة بمسئوليتها المجتمعية الإقليمية والدولية للمساهمة في تضافر الجهود لمكافحة فيروس كورونا.

ومن جانه، أوضح الدكتور محمد الدهماني أن هذا العمل توج بتطوير لقاح جديد ضد مرض كرونا وكذلك اختبار معملي لدراسة المناعة الواقية عند المصابين ليتبين أن اللقاح يتميز بالفاعلية ضد كل متحورات فيروس كورونا ويمكن إنتاجه باستعمال أحدث التقنيات المتاحة وخاصة منها "تقنية - أ ر ن" آي (RNA technology).

وقال: "أن انجاز هذا المشروع في وقت وجيز كان بتوفيق من الله ثم بدعم الإدارة العليا للجامعة التي منحت ثقتها وساندت الفريق البحثي والأفكار والقدرات العلمية التي بنى عليها المشروع ولم تبخل بالدعم المادي والمعنوي لتأمين طريق النجاح"، مؤكدا أهمية ثقافة الابتكار التي تم إرسائها في جامعة الخليج العربي في العشرية الماضية، والتي تمثل الطريق الأمثل للتميز الأكاديمي والاسراع بالجامعة إلى مستوى جامعات القرن الواحد والعشرين المرموقة.

معرباً عن أمله في أن تترجم براءة الاختراع التي سجلتها الجامعة إلى مشروع اقتصادي واجتماعي يتم من خلاله إنتاج اللقاح واستعماله الشامل للتخلص من جائحة كورونا، لافتاً إلى أن الدخول في المنافسة العالمية الصعبة في مجال التقنيات الحيوية الأكاديمية يمثل جزءا من مساهمة الجامعة لإنجاح الاستراتيجيات التي وضعتها دول مجلس التعاون للخليج العربي لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي الإقليمي المطلوب في الألفية الثالثة.

#بياناتحكومية

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