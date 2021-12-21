العين: ضمن خطة جامعة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى بناء شراكات مُجتمعية تقوم على الاستفادة القصوى من المُمكّنات والمصادر العلمية والبحثية التي تمتلكها الجامعة، تُنظّم جامعة الإمارات معرض "الكليات والمراكز البحثية" في الفترة من ديسمبر 2021 وحتى مارس 2022 لإبراز برامجها وأنشطتها خلال مُشاركتها في إكسبو 2020 دبي.

وأفاد القائمون على المعرض أن معرض "الكليات والمراكز البحثية" يُعتبر واجهة الجامعة أمام المجتمع المحلي، والذي يُعزّز من دورها كمركز لإنتاج المعرفة من خلال البحث العلمي والبرامج الأكاديمية التي تدعم طموحات الجامعة بأن تكون مركزاً للابتكار وبناء المعرفة العلمية، حيث يتمّ من خلاله إبراز الجهود والأنشطة البحثية للباحثين والطلبة عبر عروض تقنية وتجارب حيّة.

ويتمّ في جناح جامعة الإمارات -جامعة المستقبل- في إكسبو 2020 دبي تنظيم معارض مؤقّتة لجميع كليات الجامعة ومراكزها البحثية لعرض الإنجازات والابتكارات أمام زوار الجناح، حيث سيتمّ تدشين هذه المعارض بداية بمعرض العلوم للإنجازات البحثية والتعليمية الذي تُنظّمه كلية العلوم في جامعة الإمارات بمُشاركة طلبة الكلية والباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

وستعرض هذه المعارض المُتنوّعة رؤى وطموحات الجامعة، وجهودها الحثيثة لإيجاد الحلول العلمية للتحدّيات المجتمعية في فترات مختلفة خلال مُشاركتها في هذا الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، من خلال بحوث علمية نوعية مُتّصلة بالأولويات الاستراتيجية الوطنية، والذي من شأنه التأكيد على الأثر الكبير لهذه المُخرجات البحثية لخدمة المجتمع المحلي والعالمي على حدٍّ سواء.

كما تُعدّ هذه المعارض فرصة مُتميّزة أمام الباحثين وأعضاء هيئة التدريس لبناء شراكات مُجتمعية فعّالة من خلال التواصل والنقاش الإيجابي مع زوّار جناح الجامعة في معرض إكسبو، حيث سيقوم الباحثون وأعضاء التدريس بالإضافة إلى طلبة التعليم العالي والدراسات العليا بعرض نماذج من الإنتاج البحثي داخل القاعة المُتصلة بالجناح والتي تُبيّن كيفية عمل كلّ مُنتج.

وتهدف جامعة الإمارات من هذه المعارض المتنوّعة إلى تعزيز سمعتها العالمية الرائدة في مجال البحث العلمي، وإبراز دورها وأنشطتها الرائدة والمُتميّزة أمام ضيوف معرض إكسبو 2020 دبي العالميين من الأكاديميين والباحثين، إضافة إلى الطلبة الباحثين عن أفضل أماكن الدراسة التي تُسهم في دعم مسيرتهم العلمية المستقبلية داخل سوق العمل العالمية.

#بياناتحكومية

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