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العين، الإمارات العربية المتحدة : تشارك جميع الكليات والمراكز العلمية في جامعة الإمارات هذا العام بأكثر من 70 فعالية ومُسابقة احتفاءً بشهر الابتكار وفعاليات "الإمارات تبتكر 2022" بهدف مواكبة الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار بين أفراد المجتمع عامّة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في ابتكار تجارب ومبادرات مستقبلية، يتمّ توظيفها في دعم توجهات دولة الإمارات على مدار الخمسين عاماً المقبلة.
وبهذه المناسبة قال الدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة: "تولي جامعة الإمارات العربية المتحدة، ووفقاً لخطّتها الاستراتيجية، الابتكار أهمية خاصّة، ويتمّ ذلك من خلال الدعم الكامل والتنسيق المُتكامل بين كافة الكليات والإدارات والمراكز البحثية، مع ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل الجامعي، وتحفيز وتوعية الطلبة بأهمية الابتكار عبر إطلاق وطرح مبادرات استراتيجية تخدم الابتكار وتُعزّز مفاهيمه، إضافة إلى الفعاليات والأنشطة وحلقات العمل وحضور المؤتمرات العلمية التي تُعنى بالابتكار والتميّز العلمي".
وأضاف الدكتور البريكي: "أطلقنا العديد من البرامج والمبادرات والمُسابقات التي تُسهم في تعزيز ثقافة حبّ الابتكار بين طلبة الجامعة والعاملين فيها، وتساعدهم على تحويل أفكارهم وطموحاتهم الإبداعية إلى واقع ملموس، وخاصة في مجال التنمية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة نحو تحقيق الريادة عالمياً".
وأوضح قائلاً: "بدأت أولى فعاليات الجامعة بسلسلة من محاضرات الابتكار في علوم الأرض يوم 31 يناير الماضي. ويتضمّن برنامج شهر الابتكار 2022 الذي تستمر فعالياته في جامعة الإمارات العربية المتحدة حتى 28 فبراير، العديد من المسابقات حول التطبيقات المُبتكرة،
وذكر ان الجامعة تنظم أيضا ورش العمل والعصف الذهني حول أحدث الابتكارات في جميع مجالات البيئة، الطب،البيولوجيا الحيوية، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، علوم الرياضيات والفيزياء، طرق رياضية مُبتكرة في النمذجة، الفضاء والتطبيقات الجغرافية، إضافة إلى الفنون والثقافة وريادة الأعمال والتي تُسهم بمجملها في الارتقاء بمستوى الطلبة وإبداعاتهم وتدعم الرؤى الحكومية للخمسين الجديدة من عمر دولة الإمارات".
#بياناتحكومية
-انتهى-
© Press Release 2022
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