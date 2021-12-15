العين- وقّعت شركة "ريسبونس بلس القابضة"، أكبر مزوّد لخدمات الرعاية الصحية، اتفاقية شراكة مع "جامعة الإمارات العربية المتحدة"، وأقيم حفل التوقيع عليها في مدينة العين، حيث تمّ بموجبها تعيين الشركة كمزوّدٍ رسمي لتقديم خدمات الرعاية الصحية التي تشمل إدارة وتشغيل جميع العيادات الصحية الموجودة في الحرم الجامعي، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

واستناداً إلى هذه الاتفاقية، يستفيد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في "جامعة الإمارات العربية المتحدة" من تلقّي أرقى وأفضل الخدمات الصحية داخل العيادات التي ستساهم بدورها في خلق بيئةٍ صحية داخل الحرم الجامعي، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بين الطلاب في شأن الممارسات الطبية الجيدة، سعياً إلى مجتمعٍ صحيّ في المستقبل.

من الخدمات التي ستوفّرها شركة "ريسبونس بلس": الاستشارات الطبية، الإسعافات الأولية، الفحوصات الصحية الوقائية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، سهولة الإحالة إلى الخدمات الطبية الخارجية، الاستشارات النفسية، الندوات الصحية والحملات الصحية.

وفي هذا السياق، علّق الرائد "توم لويس"، الرئيس التنفيذي في "ريسبونس بلس القابضة" قائلاً: تتشرف شركة "ريسبونس بلس القابضة" بالتعاون مع أرقى وأفضل الجامعات في الدولة ، ليس فقط لأن "جامعة الإمارات العربية المتحدة" هي مؤسسة مرموقة تمتلك إرثاً علمياً يعود إلى أكثر من 45 عاماً، بل لأنّ مهمتنا تتماشى جيدًا مع استراتيجية الجامعة التي تقوم على أساس ضمان صحة وسلامة الطلاب والموظفين، من خلال مجموعةٍ متنوعة من خدمات الرعاية الصحية الأولية المتاحة في العيادات داخل الحرم الجامعي".

وأشار الرائد "توم لويس" إلى أنّ سعي الشركة المستمر لتقديم خدمات رعاية صحية عالية المستوى للمدارس والجامعات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، هو جزءٌ أساسي من مهمتها الشاملة، مضيفًا: "التزامنا هذا يتماشى مع رؤية رئيس مجلس الإدارة الدكتور "شمشير فاياليل" من أجل مجتمع متكامل تتوفّر فيه مختلف الخدمات الصحية والتعليمية. كما يقوم هذا الالتزام على التطور المستمر والتدريب المتواصل، لخلق بيئةٍ آمنة وصحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس في "جامعة الإمارات العربية المتحدة".

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حول" ريسبونس بلس القابضة"

"ريسبونس بلس القابضة" هي أكبر مزود للخدمات الرعاية الصحية وإدارة المواقع وخدمات الطوارئ الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمتلك الشركة التي تدير أكثر من 260 عيادة ميدانية أكبر أسطول خاص من سيارات الإسعاف في أبوظبي، وقد تم إدراجها مؤخرًا في السوق الثانية لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

حول "جامعة الإمارات العربية المتحدة"

تقع "جامعة الإمارات العربية المتحدة" في مدينة العين، وهي جامعة تعليمية عامة تحتل المرتبة الثانية بين أفضل الجامعات في الدولة، وتُعتبر أقدم جامعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تأسست العام 1976 على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

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