تولي جامعة الإمارات العربية المتحدة البحث العلمي أولوية كبرى من خلال دعم وتعزيز التعاون العلمي الأكاديمي مع الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية العلمية، حيث يعتبر التعاون الدولي وسيلة هامة

للباحثين في التعرف على أفضل الممارسات البحثية العالمية وبناء شراكات أكاديمية مستدامة تعزز من المكانة الدولية للجامعة.

وأكد الدكتور أحمد علي مراد - النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة بأن التعاون البحثي هو مؤشر استراتيجي هام ويأتي ضمن المبادرات الاستراتيجية لمكتب النائب المشارك للبحث العلمي والتي تهدف إلى زيادة الانتاج البحثي كماً ونوعاً وتعزيز السمعة العالمية للجامعة.

وأضاف قائلا "تبرز أهميةالتعاون البحثي في تعزيز كفاءة الاستفادة من البنية التحتية المشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة مما يحقق المصالح العلمية والبحثية المشتركة. ويعتبر التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية البحرينية ذو أولوية هامة واستراتيجية وذلك لتشابه التحديات العلمية البيئية والمجتمعية.

وأوضح بأن التعاون مع الباحثين من المؤسسات التعليمية والأكاديمية البحرينية شهداً نمواً ملوحظاً مما يعكس أهمية التعاون البحثي في تحقيق الرؤى المشتركة في تعزيز المخرجات البحثية. حيث يتعاون الباحثون من جامعة الإمارات مع باحثين من خمس جامعات وكليات ومؤسسة حكومية في البحرين خلال الفترة من 2016-2021و هي كالتالي: جامعة الخليج العربي، الكليةالملكية للجراحة في ايرلندا بجامعة البحرين، الكلية الملكية لقوة الدفاع في البحرين، الخدمات الطبية في جامعة البحرين، وزارة الصحة.

وأكد الدكتور أحمد مراد بأن التعاون البحثي مع المؤسسات والجامعات البحرينية أدى إلى انتاج ??ورقة بحثية مشتركة حسب بيانات سكوبس في الفترة من 2016 وحتى الآن، منها 35 ورقة بحثية وهو ما يعادل 66%? من مجموع الانتاج البحثي جاء نتيجة التعاون مع جامعة الخليج العربي بعدد اقتباسات واستشهادات يصل إلى 14990 وهو الأعلى في التعاون بين الجامعات والكليات البحثية في البحرين وضمن الأعلى بالنسبة للتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية. كما ويعتبر الصحة من الأولويات الاستراتيجية البحثية لهذا التعاون التعليمي الأكاديمي.

#بياناتحكومية

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