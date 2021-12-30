العين : فازت جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالدرع الذهبي في مسابقة الحرم الجامعي الصحي، والتي نظمها الاتحاد العربي للرياضة الجامعية لأول مرة على مستوى الجامعات في الوطن العربي.

وأشار إبراهيم مختار، رئيس قسم الأنشطة الرياضية الطلابية في جامعة الإمارات ،إلى أن الفوز بالدرع الذهبي يعد بمثابة ثمرة جهود كبيرة قامت بها الجامعة لتوفير المنشآت الرياضية النوعية ضمن مرافق الحرم الجامعي، حيث تمتلك الجامعة مجموعة من المرافق والمنشآت الرياضية النوعية ،التي تلبي احتياجات ومتطلبات مختلف أنواع المناشط الرياضية التي يرغب الطلبة في ممارستها ضمن الحرم الجامعي ،تحت إشراف مختصين في مختلف الأنشطة مما يعزز دور الجامعة في خلق بيئة تعليمية متكاملة تهتم بالإعداد البدني والصحي للطلبة.

وأضاف: إن المسابقة تقام لأول مرة بإشراف الاتحاد العربي للرياضات الجامعية على مستوى جامعات الوطن العربي، حيث سجلت في المسابقة 23 جامعة فيما استكملت 10 جامعات ملفاتها وفق المعايير المحددة، وبعد التقييم من قبل للجنة التحكيم للملفات.

حيث فازت جامعة الإمارات العربية المتحدة في التصنيف الثاني بالدرع الذهبي، تلتها جامعة الشارقة وجامعة العلوم التطبيقية في سلطنة عُمان، وحصلت جامعة عّمان الأردنية على الدرع الفضي تلتها الهندسة العليا في تونس، فيما حصلت جامعة عجمان وجامعة الحمدانية العراقية على الدرع البرونزي.

#بياناتحكومية

-إنتهى-

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021